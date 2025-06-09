Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристический Сеул: всё включено
Погрузитесь в жизнь Сеула, посетив его нетуристические уголки и узнав о быте местных жителей
«В завершение выпьем кофе или чаю у меня дома на крыше в корейской семье»
26 янв в 09:00
27 янв в 09:00
$578 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сеульская мозаика: история, архитектура и немного K-pop
Погрузитесь в атмосферу Сеула, исследуя королевский дворец, буддийский храм и традиционную деревню. Завершите день, почувствовав себя звездой K-pop
Начало: У Мэрии Сеула
«Поднимемся на крышу старого здания и зайдем в бывший кабинет мэра»
27 янв в 10:00
28 янв в 10:00
$283 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 3 чел.
Ювелирный мастер-класс и прогулка по парку Наксан
Создать украшение с историей и окунуться в атмосферу старого Сеула
Начало: В мастерской
«А ещё мы поднимемся на крышу нашего здания, чтобы увидеть Сеул с высоты птичьего полёта»
Расписание: во вторник, среду, четверг и пятницу в 13:00
27 янв в 13:00
28 янв в 13:00
$139 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана9 июня 2025Поставила бы 6 из 5 этой экскурсии)) Если вы действительно хотите увидеть не туристический Сеул, увидеть своими глазами как на
- ППолина28 мая 2025Удивительная экскурсия! Нам очень понравилось и я уверена такого больше нигде не найти! Огромное спасибо Колину, он очень интересно и
- ЕЕлена20 марта 2025Отличная экскурсия для тех, кто хочет узнать о сеуле не только с туристической стороны! Но и с туристической тоже. За всю экскурсию мне бы никто такого обьема интересной информации не рассказал:)
- ААнна25 ноября 2024Были на экскурсии с Колином в октябре. В целом, все было хорошо. Гид пошел нам навстречу и переделал программу под
- ААнна23 августа 2024Хорошая и запоминающаяся прогулка по Сеулу. Но программу лучше уточнить, т. к. был момент, когда мы рассчитывали на одно, а
- DDmitry6 августа 2024Все прошло хорошо. Спасибо Татьяне за экскурсию.
- ИИлья20 июня 2024Все прошло хорошо, гид очень доброжелательный, отвечает на все вопросы, дала нам несколько советов, как ориентироваться в Сеуле.
Единственное пожелание: говорить чуть громче, либо выдавать микрофоны, т. к. иногда части группы не было слышно гида.
- ВВероника9 июня 2024Любопытная экскурсия по необычным и действительно нетуристическим местам города. Комфортный автомобиль, аккуратно вождение. Колин владеет большим объёмом информации, его интересно слушать
- ППетр7 марта 2024Отличный тур с для тех, кто хочет узнать другую сторону Сеула и корейской культуры! Колин отличный гид и рассказчик. Спасибо!
- ССнежана8 января 2024Отличная экскурсия, отличный гид и очень интересный маршрут. Однозначно рекомендую!!!
