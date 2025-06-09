читать дальше

самом деле живут корейцы, от трущоб до роскошных районов, пообедать на местном рынке и отведать самые неожиданные специалитеты корейской кухни (вплоть до личинок шелкопряда и корейской бражки, которая оказалась весьма вкусной)), посетить фантастический рынок трав, то вам однозначно к Колину. К тому же наш день завершился у него дома с чаепитием и фруктами! Очень пожалели, что не смогли забронировать еще с ним экскурсии, так как уже всё было занято, но в следующий раз только к нему! Необыкновенно внимательный, вежливый, ответственный и юмором он действительно сделал этот день незабываемым для нас! Колин, благодарю вас от всей нашей компании и желаю успехов и много веселых туристов!