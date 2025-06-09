Мои заказы

Экскурсии и прогулки по крышам Сеула

Найдено 3 экскурсии в категории «Крыши» в Сеуле на русском языке, цены от $139. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Нетуристический Сеул: всё включено
На машине
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристический Сеул: всё включено
Погрузитесь в жизнь Сеула, посетив его нетуристические уголки и узнав о быте местных жителей
«В завершение выпьем кофе или чаю у меня дома на крыше в корейской семье»
26 янв в 09:00
27 янв в 09:00
$578 за всё до 4 чел.
Сеульская мозаика: история, архитектура и немного K-pop
Пешая
5.5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Сеульская мозаика: история, архитектура и немного K-pop
Погрузитесь в атмосферу Сеула, исследуя королевский дворец, буддийский храм и традиционную деревню. Завершите день, почувствовав себя звездой K-pop
Начало: У Мэрии Сеула
«Поднимемся на крышу старого здания и зайдем в бывший кабинет мэра»
27 янв в 10:00
28 янв в 10:00
$283 за всё до 5 чел.
Ювелирный мастер-класс и прогулка по парку Наксан
Пешая
3.5 часа
Мини-группа
до 3 чел.
Ювелирный мастер-класс и прогулка по парку Наксан
Создать украшение с историей и окунуться в атмосферу старого Сеула
Начало: В мастерской
«А ещё мы поднимемся на крышу нашего здания, чтобы увидеть Сеул с высоты птичьего полёта»
Расписание: во вторник, среду, четверг и пятницу в 13:00
27 янв в 13:00
28 янв в 13:00
$139 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    9 июня 2025
    Нетуристический Сеул: всё включено
    Поставила бы 6 из 5 этой экскурсии)) Если вы действительно хотите увидеть не туристический Сеул, увидеть своими глазами как на
    читать дальше

    самом деле живут корейцы, от трущоб до роскошных районов, пообедать на местном рынке и отведать самые неожиданные специалитеты корейской кухни (вплоть до личинок шелкопряда и корейской бражки, которая оказалась весьма вкусной)), посетить фантастический рынок трав, то вам однозначно к Колину. К тому же наш день завершился у него дома с чаепитием и фруктами! Очень пожалели, что не смогли забронировать еще с ним экскурсии, так как уже всё было занято, но в следующий раз только к нему! Необыкновенно внимательный, вежливый, ответственный и юмором он действительно сделал этот день незабываемым для нас! Колин, благодарю вас от всей нашей компании и желаю успехов и много веселых туристов!

  • П
    Полина
    28 мая 2025
    Нетуристический Сеул: всё включено
    Удивительная экскурсия! Нам очень понравилось и я уверена такого больше нигде не найти! Огромное спасибо Колину, он очень интересно и
    читать дальше

    увлекательно рассказывал нам о жизни простых корейцев, об их привычках и трудностях. Мы прошлись по практически заброшенному району прямо возле центра! Затем посмотрели спальные районы и заехали на местных рынок, который поразил нас разнообразием трав, фруктов и овощей, но так же и очень своеобразной и пугающей едой. Затем мы заехали к Колину в гости и он угощал нас очень вкусными фруктами и сладостями и общался с нами как со старыми друзьями о жизни в Корее. Нам очень понравилась экскурсия и я очень советую ее для тех, кто хочет узнать Корею со всех ее сторон 👍🏻

    Удивительная экскурсия! Нам очень понравилось и я уверена такого больше нигде не найти! Огромное спасибо Колину, он очень интересно и увлекательно рассказывал нам о жизни простых корейцев, об их привычках и трудностях. Мы прошлись по практически заброшенному району прямо возле центра! Затем посмотрели спальные районы и заехали на местных рынок, который поразил нас разнообразием трав, фруктов и овощей, но так же и очень своеобразной и пугающей едой. Затем мы заехали к Колину в гости и он угощал нас очень вкусными фруктами и сладостями и общался с нами как со старыми друзьями о жизни в Корее. Нам очень понравилась экскурсия и я очень советую ее для тех, кто хочет узнать Корею со всех ее сторон 👍🏻
  • Е
    Елена
    20 марта 2025
    Нетуристический Сеул: всё включено
    Отличная экскурсия для тех, кто хочет узнать о сеуле не только с туристической стороны! Но и с туристической тоже. За всю экскурсию мне бы никто такого обьема интересной информации не рассказал:)
  • А
    Анна
    25 ноября 2024
    Нетуристический Сеул: всё включено
    Были на экскурсии с Колином в октябре. В целом, все было хорошо. Гид пошел нам навстречу и переделал программу под
    читать дальше

    наши запросы. Мы много чего увидели и в принципе, очень довольны. Для идеального отзыва мне не хватило немного драйва и логики в перемещениях. Но, возможно, это из-за того, что программа была изменена по нашим желаниям. Ну и конечно цена, это была самая дорогая экскурсия за наше путешествие, но ничем не лучше остальных. Еще мы попали в пробку на обратной дороге и чуть не опоздали на самолет, учитывайте это при посещении столицы Южной Кореи.

  • А
    Анна
    23 августа 2024
    Сеульская мозаика: история, архитектура и немного K-pop
    Хорошая и запоминающаяся прогулка по Сеулу. Но программу лучше уточнить, т. к. был момент, когда мы рассчитывали на одно, а
    читать дальше

    по факту оказалось другое. Но это не омрачило экскурсию. Татьяна показала и рассказала о маршрутах, которые нас интересовали и после экскурсии.

  • D
    Dmitry
    6 августа 2024
    Сеульская мозаика: история, архитектура и немного K-pop
    Все прошло хорошо. Спасибо Татьяне за экскурсию.
    Все прошло хорошо. Спасибо Татьяне за экскурсию.
  • И
    Илья
    20 июня 2024
    Сеульская мозаика: история, архитектура и немного K-pop
    Все прошло хорошо, гид очень доброжелательный, отвечает на все вопросы, дала нам несколько советов, как ориентироваться в Сеуле.

    Единственное пожелание: говорить чуть громче, либо выдавать микрофоны, т. к. иногда части группы не было слышно гида.
  • В
    Вероника
    9 июня 2024
    Нетуристический Сеул: всё включено
    Любопытная экскурсия по необычным и действительно нетуристическим местам города. Комфортный автомобиль, аккуратно вождение. Колин владеет большим объёмом информации, его интересно слушать
  • П
    Петр
    7 марта 2024
    Нетуристический Сеул: всё включено
    Отличный тур с для тех, кто хочет узнать другую сторону Сеула и корейской культуры! Колин отличный гид и рассказчик. Спасибо!
    Отличный тур с для тех, кто хочет узнать другую сторону Сеула и корейской культуры! Колин отличный гид и рассказчик. Спасибо!
  • С
    Снежана
    8 января 2024
    Нетуристический Сеул: всё включено
    Отличная экскурсия, отличный гид и очень интересный маршрут. Однозначно рекомендую!!!
    Отличная экскурсия, отличный гид и очень интересный маршрут. Однозначно рекомендую!!!

Экскурсии на русском языке в Сеуле (Южная Корея 🇰🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Крыши», 11 ⭐ отзывов, цены от $139.