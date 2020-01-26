22 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Дворец процветающей добродетели и Дворец лучезарного счастья

Величественное здание Чхандоккун — одна из жемчужин архитектуры Кореи. Побывав здесь, вы получите яркое представление о роскоши эпохи монархов. Коронации, торжества, важные приемы — почти полтысячи лет эти события происходили именно во дворце Процветающей Добродетели. На экскурсии вы познакомитесь с особенностями постройки резиденции и узнаете о самых ярких фактах, связанных с ней. А также осмотрите снаружи дворец Кёнбоккун — главную королевскую резиденцию династии Чосон, правившей с 15 до 19 века — и познакомитесь с его насыщенной историей. Кроме того, вы увидите святилище Чонгме, предназначенное для проведения ритуала памяти королевской семьи.

Место уединения императора

В Хувоне — «саду естественной красоты» — вы пройдете по 5 маршрутам, чтобы охватить все красоту и очарование места, предназначенного для размышлений и неспешных прогулок императора. Вы увидите павильоны, беседки, пруды, рощи, бамбуковые заросли, деревья осеннего листопада и сосновые кроны. Благодаря великолепной планировке и обустройству сад был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Я расскажу о философии, заложенной в идею создания особой территории — вы узнаете, для чего помимо изящных строений в саду были размещены простые крестьянские домики.

Дома знати, традиционная деревня и район ремесленников

Гуляя по сувенирному району Инсадон, вы увидите, как сейчас выглядит бывший район ремесленников, книжных и антикварных магазинов и узнаете, что происходило в этом квартале раньше. Возле памятника императору Седжону поговорим об изобретениях и корейской письменности. Также в программе — посещение подземного мемориального музея имени Седжона и поселения домов знати Букчхон. А в традиционной деревне Намсанголь вы рассмотрите воссозданное поселение домов в корейском стиле «ханок», где можно принять участие в различных культурных мероприятиях.

В завершение экскурсии возможно посещение Сеульской башни Намсан, с которой открывается впечатляющая панорама города.