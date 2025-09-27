22 отзыва оставили туристы

История последней правящей династии Кореи — Чосон, находившейся у власти больше 500 лет, раскроется перед вами на прогулке по роскошным королевским резиденциям и великолепным паркам.
Вы посетите Дворец Чхандоккун, увидите святилище Чонмё, осмотрите аристократические поселения Букчхон и прогуляетесь по сувенирному району Инсадон.
Вы посетите Дворец Чхандоккун, увидите святилище Чонмё, осмотрите аристократические поселения Букчхон и прогуляетесь по сувенирному району Инсадон.
Описание экскурсии
Дворец Чхандоккун, где вы сможете ощутить дыхание старинной корейской архитектуры.
Район Букчон с узкими улочками и традиционными домами ханок, принадлежавшим аристократам.
Район Инсадон откроет вам мир традиционной корейской культуры и ремесла, представленного в многочисленных галереях, мастерских и музеях.
Буддистский храм, который был основан в начале правления династии. Здесь вы почувствуете покой и гармонию святого места.
Алтарь и район Чондон расскажут про конец 19 — начало 20 веков.
Святилище Чонмё или королевские захоронения Сонджоннын завершат ваше путешествие по миру королей и аристократов.
Организационные детали
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
- Оплатить экскурсию можно в корейских вонах, долларах или евро. В обменных пунктах вы можете обменять рубли или юани на местную валюту
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1522 туристов
Я представляю команду гидов, влюблённых в своё дело. С 2011 года организовываю культурные и учебные программы в Южной Корее. Закончила Восточный факультет СПбГУ и магистратуру в Южной Корее. Имею лицензию гида-переводчика, владею корейским языком (продвинутый уровень). Мы обеспечим вам не просто сопровождение, но и рассказ о каждой достопримечательности, истории и корейской культуре на хорошем русском языке.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на последних 30 из 57 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Нам все понравилось!!! Экскурсия была очень интересной и познавательной. Задавали много вопросов и получили на все ответы. Всегда можно было по необходимости отдохнуть и выпить кофе!
+1
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A
Большое спасибо Валерии за экскурсию! Получили большое удовольствие от прогулки и подчерпнули много интересного из рассказов Валерии.
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Валерия обладает глубокими знаниями в культуре Кореи, чего бы мы не коснулись в разговоре! Очень легкое общение, полное интеллигенции и знаний о том, что рассказывается.
Помогла разобраться с основными вопросами, которые
Помогла разобраться с основными вопросами, которые
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Мы посмотрели очень много, гид рассказывала интересно, увлекательно. Давала отдохнуть, так как у меня быстро устали ноги. Если хотите максимально много посмотреть в один день, то эта экскурсия для вас.
+2
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С
Отлично провела время. День прошёл на все пять баллов) Гид очень интересно рассказывала о прошлом дворцов.
+2
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Спасибо Юле за экскурсию! Было очень интересно узнать про историю Кореи. Приятно провели время 👍
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