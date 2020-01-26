22 отзыва оставили туристы

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Сеул императоров и аристократов

Дворец Чхандоккун, Тайный сад, святилище Чонгме, дома знати Букхчон

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 7 часов
  • 👥 Не более 2 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча по договоренности
  • Заказать экскурсию

120 за экскурсию

У этой экскурсии22 отзыва
4.68
Валерия
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Валерия – представитель по Сеулу
История 📖 последней правящей династии Кореи — Чосон, находившейся у власти больше 500 лет, раскроется перед вами на прогулке по роскошным королевским резиденциям и великолепным паркам.

Вы посетите Дворец Чхандоккун и образец восточной гармонии и мудрости — Тайный сад.

Увидите святилище Чонгме, осмотрите аристократические поселения Букчхон и прогуляетесь по сувенирному району Инсадон.

А также побываете в Фольклорном музее, буддийском храме Джогиеса и познакомитесь с достопримечательностями Кванхвамуна.
Сеул императоров и аристократов
Сеул императоров и аристократов

Что вас ожидает

Дворец процветающей добродетели и Дворец лучезарного счастья
Величественное здание Чхандоккун — одна из жемчужин архитектуры Кореи. Побывав здесь, вы получите яркое представление о роскоши эпохи монархов. Коронации, торжества, важные приемы — почти полтысячи лет эти события происходили именно во дворце Процветающей Добродетели. На экскурсии вы познакомитесь с особенностями постройки резиденции и узнаете о самых ярких фактах, связанных с ней. А также осмотрите снаружи дворец Кёнбоккун — главную королевскую резиденцию династии Чосон, правившей с 15 до 19 века — и познакомитесь с его насыщенной историей. Кроме того, вы увидите святилище Чонгме, предназначенное для проведения ритуала памяти королевской семьи.

Место уединения императора
В Хувоне — «саду естественной красоты» — вы пройдете по 5 маршрутам, чтобы охватить все красоту и очарование места, предназначенного для размышлений и неспешных прогулок императора. Вы увидите павильоны, беседки, пруды, рощи, бамбуковые заросли, деревья осеннего листопада и сосновые кроны. Благодаря великолепной планировке и обустройству сад был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Я расскажу о философии, заложенной в идею создания особой территории — вы узнаете, для чего помимо изящных строений в саду были размещены простые крестьянские домики.

Дома знати, традиционная деревня и район ремесленников
Гуляя по сувенирному району Инсадон, вы увидите, как сейчас выглядит бывший район ремесленников, книжных и антикварных магазинов и узнаете, что происходило в этом квартале раньше. Возле памятника императору Седжону поговорим об изобретениях и корейской письменности. Также в программе — посещение подземного мемориального музея имени Седжона и поселения домов знати Букчхон. А в традиционной деревне Намсанголь вы рассмотрите воссозданное поселение домов в корейском стиле «ханок», где можно принять участие в различных культурных мероприятиях.

В завершение экскурсии возможно посещение Сеульской башни Намсан, с которой открывается впечатляющая панорама города.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Сеул императоров и аристократов
Сеул императоров и аристократов
Сеул императоров и аристократов
Сеул императоров и аристократов
Сеул императоров и аристократов
Сеул императоров и аристократов
Сеул императоров и аристократов
Сеул императоров и аристократов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Валерия
Валерия
Я представляю команду гидов, влюбленных в свое дело. С 2011 года организовываю культурные и учебные программы в Южной Корее. Закончила Восточный факультет СПбГУ и магистратуру в Южной Корее. Имею лицензию гида-переводчика, владею корейским языком (продвинутый уровень). Мы обеспечим вам не просто сопровождение, но и рассказ о каждой достопримечательности, истории и корейской культуре на хорошем русском языке.
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22 отзыва оставили туристы

26 января 2020
Юлия! Однозначно — Юлия! Если Вы выбрали эту экскурсию, то просите небо, чтобы Вас вела по этому чудесному городу Юлия. Мы узнали, мы влюбились, мы многогранно все увидели и прочувствовали. Прилетели накануне ночью поздно, утром экскурсия. Не утомились ни на йоту. Изначально были шороховатости по месту встречи, но всё урегулировалось за первые 10 минут экскурсии. Сеул в этой встрече был многоликим, уникальным и неповторимым. Юлия даже иногда расстраивалась, что мы не можем вместить в себя всего восторга, но была максимально интеллигентна и вела нас к цели — влюбить нас в Корею, Сеул и их историю. Замечательный день! Прекрасная экскурсия!
15 октября 2019
Вдумчивая, хорошо составленная экскурсия, чуткий внимательный гид. Валерия хорошо знает не только историю, но и жизнь и быт современной Кореи. Если что-то не знает, не будет придумывать, а постарается улучить момент и найти ответ в интернет. 8-часовая экскурсия была совсем не утомительна, а ее завершение - самостоятельная прогулка по вечерним кварталам современного Сеула добавили хорошего настроения этому дню. Единственное замечание - надо быть готовым к тому, что экскурсия может начаться несколько позже оговоренного времени. Все остальное - замечательно, спасибо Валерия!
15 октября 2019
Спасибо за экскурсию.
15 октября 2019
Отличная экскурсия! Спасибо Валерии за новые впечатления!
14 октября 2019
Прекрасно провели день. Валерия - интересный рассказчик, приятно было узнать не только об императорах и аристократах, но и сегодняшней жизни Кореи. Места проведения экскурсии обговорили отдельно, т. к. часть дворцов мы уже видели. Всем приятных прогулок)
14 октября 2019
"Главное: если Вы считаете, что задача экскурсовода удачно распределить Ваше время и внимание в течение дня и организовать Ваш день наиболее эффективно - Лера совершенно точно не для Вас. За день с Лерой мы увидели меньше, чем если бы сами придумывали маршрут. И потратили впустую больше денег. Насчёт Лериных знаний по истории и культуре региона ничего не могу сказать - не сверяла (да особо и не слушала: в Тайном саду, например, была англоязычная экскурсия, которая мне понравилась значительно больше) Ну и чтобы вы не удивлялись при встрече -- фотография очень отличается от Леры в реальности. Не рекомендую. "
19 сентября 2019
Я бы сказал что это исключительно историческая экскурсия с излишним углубление в эту самую историю, что для меня не так интересно. Выудить что-то занимательное о текущем быте(чем живут, что у них тут в экономике и т. п. ) мне практически не удалось. Если сравнивать соотношение цена/качество, то безусловно стоит своих денег, но друзьям бы не посоветовал.
13 августа 2019
Очень интересная экскурсия. Не пожалели. Помимо основного материала много узнали и о современной жизни в Сеуле.
22 июля 2019
Экскурсия по Сеулу была замечательной. Лера экскурсовод приятная и внимательная, интересный ненавязчивый рассказчик. С ней было очень удобно и легко общаться. Мы получили большое удовольствие и познакомились с Сеулом, историей и культурой. Самим бы нам это не удалось. Спасибо большое, Лера!!!
22 мая 2019
Спасибо огромное Валерии за экскурсию по городу! Экскурсия очень насыщенная, но маршрут составлен так удобно, что время летит незаметно, и только в конце экскурсии осознаёшь, что уже 6 часов на ногах и пройдено 15 км! Валерия очень интересно рассказывает о городе, подробно отвечает на вопросы, показывает незаметные детальки. Очень рекомендую)
Ещё 12 отзывов

Валерия проводит ещё 1 экскурсию

Символы современного и древнего СеулаСимволы современного и древнего СеулаСимволы современного и древнего Сеула
120 за экскурсию
7 часов
22 отзыва
Увидеть весь город с башни Лотте и погрузиться в колорит исторических кварталов
Приглашаю вас за один день рассмотреть все грани Сеула и прочувствовать контрасты корейской столицы. Вы увидите весь город как на ладони с панорамной площадки небоскрёба. Очутитесь на улицах Старого города, где вам откроются история, природная красота и культурные особенности древней Кореи. А после — прогуляетесь по яркой улице Инсадон среди ремесленных магазинов, сувенирных лавок и аутентичных ресторанчиков.

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