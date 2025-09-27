22 отзыва оставили туристы

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Р Руслан Нам все понравилось!!! Экскурсия была очень интересной и познавательной. Задавали много вопросов и получили на все ответы. Всегда можно было по необходимости отдохнуть и выпить кофе! +1 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

A Anna Большое спасибо Валерии за экскурсию! Получили большое удовольствие от прогулки и подчерпнули много интересного из рассказов Валерии. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ольга

Помогла разобраться с основными вопросами, которые читать дальше уменьшить беспокоят вновьприехавшего туриста. Встретила около отеля.

Экскурсия была долгая, глубокая, полная информации и далеко выходившая за рамки временного аспекта, заложенного на эту экскурсию и информации!

От души благодарны за океан информации и уделенное время! Валерия обладает глубокими знаниями в культуре Кореи, чего бы мы не коснулись в разговоре! Очень легкое общение, полное интеллигенции и знаний о том, что рассказывается.Помогла разобраться с основными вопросами, которые Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Дарья Мы посмотрели очень много, гид рассказывала интересно, увлекательно. Давала отдохнуть, так как у меня быстро устали ноги. Если хотите максимально много посмотреть в один день, то эта экскурсия для вас. +2 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Светлана Отлично провела время. День прошёл на все пять баллов) Гид очень интересно рассказывала о прошлом дворцов. +2 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет