Мои заказы

Один день в городе среди гор: самая длинная канатная дорога и храм у озера

Один день в городе среди гор
Всего в полутора часах от Сеула вас ждет день, наполненный природными красотами и гастрономическими открытиями.

Вы прокатитесь на пароме по горному озеру, прогуляетесь к храму, скрытому в горах, вдоль горного ручья, подниметесь по канатной дороге к вершине горы Самаксан и попробуете знаменитое блюдо даккальби в аутентичном ресторане.
Один день в городе среди гор: самая длинная канатная дорога и храм у озера
Один день в городе среди гор: самая длинная канатная дорога и храм у озера
Один день в городе среди гор: самая длинная канатная дорога и храм у озера

Описание экскурсии

Утро на озере Соянг

Тур начинается с 10-минутной поездки на пароме на другой берег озера Соянг — самого крупного водохранилища Кореи, окружённого горами. На другом берегу начинается тропа к храму Чхонпхёнса, спрятанному среди вековых сосен. Путь пролегает вдоль горного ручья и проходит мимо водопада, который летом освежает прохладой, а зимой превращается в завораживающую ледяную скульптуру. Лёгкий подъём, каменные мосты и звон колокола вдалеке создают атмосферу тишины и покоя.

Гастрономия и скрытые уголки

В традиционном ресторане вас ждет обед с блюдом даккальби — острой курицей с овощами на железной сковороде.

Восхождение к вершинам

На канатной дороге горы Самаксан длиной 3.6 км. вы подниметесь к вершине, откуда открываются виды на озера и город Чхунчхон. С высоты можно наблюдать панораму региона, окруженного горными хребтами. Завершает программу посещение ущелья с водопадами, где среди скал можно отдохнуть в прохладе и попробовать корейские закуски. Важная информация:
  • Уровень активности: прогулки, катание на лодке, непродолжительные пешие маршруты.
  • Рекомендуется взять с собой: удобная обувь, вода, куртка, полотенце или сменные носки.
  • Бесплатная отмена возможна за 3 дня до начала тура.

Каждый день в 8:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Соянг
  • Храм Чхонпенса
  • Гора Самаксан
  • Традиционный ресторан
  • Ущелье с водопадами
Что включено
  • Трансфер от отеля и обратно
  • Входные билеты
  • Обед и вода
  • Услуги гида
  • Wi-fi в машине
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Ужин
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сеул, ваш отель
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 8:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Уровень активности: прогулки, катание на лодке, непродолжительные пешие маршруты
  • Рекомендуется взять с собой: удобная обувь, вода, куртка, полотенце или сменные носки
  • Бесплатная отмена возможна за 3 дня до начала тура
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Сеула

Похожие экскурсии из Сеула

Свидание с вечерним Сеулом
Пешая
5 часов
51 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Свидание с вечерним Сеулом
Присоединяйтесь к прогулке по вечернему Сеулу: буддийский храм, смотровая площадка и уютные кафе ждут вас. Погрузитесь в атмосферу корейских дорам
$199 за всё до 4 чел.
Нетуристический Сеул: всё включено
На машине
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристический Сеул: рынок трав, трущобы и храм
Погрузитесь в жизнь Сеула, посетив его нетуристические уголки и узнав о быте местных жителей
Завтра в 09:00
29 ноя в 09:00
$578 за всё до 4 чел.
Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула
На машине
13 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула
Отправляйтесь на увлекательное путешествие из Сеула в горы Сораксан и на побережье. Треккинг, канатная дорога, рыбный рынок и пляж ждут вас
Начало: Ваш отель в Сеуле
$699 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сеуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сеуле