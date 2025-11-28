Всего в полутора часах от Сеула вас ждет день, наполненный природными красотами и гастрономическими открытиями.
Вы прокатитесь на пароме по горному озеру, прогуляетесь к храму, скрытому в горах, вдоль горного ручья, подниметесь по канатной дороге к вершине горы Самаксан и попробуете знаменитое блюдо даккальби в аутентичном ресторане.
Описание экскурсии
Утро на озере Соянг
Тур начинается с 10-минутной поездки на пароме на другой берег озера Соянг — самого крупного водохранилища Кореи, окружённого горами. На другом берегу начинается тропа к храму Чхонпхёнса, спрятанному среди вековых сосен. Путь пролегает вдоль горного ручья и проходит мимо водопада, который летом освежает прохладой, а зимой превращается в завораживающую ледяную скульптуру. Лёгкий подъём, каменные мосты и звон колокола вдалеке создают атмосферу тишины и покоя.
Гастрономия и скрытые уголки
В традиционном ресторане вас ждет обед с блюдом даккальби — острой курицей с овощами на железной сковороде.
Восхождение к вершинам
На канатной дороге горы Самаксан длиной 3.6 км. вы подниметесь к вершине, откуда открываются виды на озера и город Чхунчхон. С высоты можно наблюдать панораму региона, окруженного горными хребтами. Завершает программу посещение ущелья с водопадами, где среди скал можно отдохнуть в прохладе и попробовать корейские закуски. Важная информация:
- Уровень активности: прогулки, катание на лодке, непродолжительные пешие маршруты.
- Рекомендуется взять с собой: удобная обувь, вода, куртка, полотенце или сменные носки.
- Бесплатная отмена возможна за 3 дня до начала тура.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Соянг
- Храм Чхонпенса
- Гора Самаксан
- Традиционный ресторан
- Ущелье с водопадами
Что включено
- Трансфер от отеля и обратно
- Входные билеты
- Обед и вода
- Услуги гида
- Wi-fi в машине
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Ужин
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сеул, ваш отель
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 8:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
