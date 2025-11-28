Утро на озере Соянг

Тур начинается с 10-минутной поездки на пароме на другой берег озера Соянг — самого крупного водохранилища Кореи, окружённого горами. На другом берегу начинается тропа к храму Чхонпхёнса, спрятанному среди вековых сосен. Путь пролегает вдоль горного ручья и проходит мимо водопада, который летом освежает прохладой, а зимой превращается в завораживающую ледяную скульптуру. Лёгкий подъём, каменные мосты и звон колокола вдалеке создают атмосферу тишины и покоя.

Гастрономия и скрытые уголки

В традиционном ресторане вас ждет обед с блюдом даккальби — острой курицей с овощами на железной сковороде.

Восхождение к вершинам

На канатной дороге горы Самаксан длиной 3.6 км. вы подниметесь к вершине, откуда открываются виды на озера и город Чхунчхон. С высоты можно наблюдать панораму региона, окруженного горными хребтами. Завершает программу посещение ущелья с водопадами, где среди скал можно отдохнуть в прохладе и попробовать корейские закуски. Важная информация: