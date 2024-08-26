8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Сеулу
Погрузитесь в уникальный мир Сеула: от величественного дворца Кёнбоккун до живописного ручья Чхонгечхон. Незабываемое приключение ждет вас
«Рядом расположен главный сеульский буддийский храм Чогеса, который всегда открыт не только для верующих, но и для всех посетителей»
16 окт в 10:00
17 окт в 10:00
$487 за всё до 6 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Свидание с вечерним Сеулом
Проведите вечер в Сеуле как местные жители: прогулка по колоритным кварталам, посещение буддийского храма и смотровой площадки, а также уютные кафе и магазины
«Увидите буддийский храм с главным залом из сосен, привезённых с горы Пэктусан»
17 окт в 18:00
22 окт в 18:00
$209 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Деревня Минсокчхон и Буддийский Храм Ваучхонса
Начало: Отель
Расписание: 10.00 - 18.00
15 окт в 18:00
16 окт в 18:00
$450 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина26 августа 2024Все было просто замечательно! Получила удовольствие!! Лилия очень прекрасный и влюбленный в Сеул человек! Удачи!!
- РРоман22 августа 2024Если коротко - нашей группе всё понравилось, рекомендую. Ещё до приезда Вячеслав отвечал в ватсап на бытовые вопросы, какие симки
- ЕЕкатерина18 августа 2024Хотим сказать Лилии спасибо за вечернюю прогулку, всё рассказала и было красиво 😍
- ИИгорь22 июля 2024Уже писалось в отзывах, что те, кто ожидают от организатора высокопрофессионального рассказа, могут быть разочарованы, но я и не ожидал.
- ААлександр15 мая 2024Очень грамотный и душевный гид. Знает все обо всем. Много интересных локаций, кроме общеобязательных)))
- ЛЛюбовь12 мая 2024Экскурсия очень понравилась, Вячеслав приятно, доходчиво и интересно все рассказал и показал, подстроился под наш шустрый темп. Пока ехали в
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Соборы и храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Сеулу в октябре 2024
Сейчас в Сеуле в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 209 до 487. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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