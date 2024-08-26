Храмы и соборы Сеула с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Сеуле на русском языке, цены от $209. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Сеул: симбиоз истории и креатива
На машине
4 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Сеулу
Погрузитесь в уникальный мир Сеула: от величественного дворца Кёнбоккун до живописного ручья Чхонгечхон. Незабываемое приключение ждет вас
«Рядом расположен главный сеульский буддийский храм Чогеса, который всегда открыт не только для верующих, но и для всех посетителей»
16 окт в 10:00
17 окт в 10:00
$487 за всё до 6 чел.
Свидание с вечерним Сеулом
Пешая
45 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Свидание с вечерним Сеулом
Проведите вечер в Сеуле как местные жители: прогулка по колоритным кварталам, посещение буддийского храма и смотровой площадки, а также уютные кафе и магазины
«Увидите буддийский храм с главным залом из сосен, привезённых с горы Пэктусан»
17 окт в 18:00
22 окт в 18:00
$209 за всё до 4 чел.
Деревня Минсокчхон и Буддийский Храм Ваучхонса
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Деревня Минсокчхон и Буддийский Храм Ваучхонса
Начало: Отель
Расписание: 10.00 - 18.00
15 окт в 18:00
16 окт в 18:00
$450 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    26 августа 2024
    Свидание с вечерним Сеулом
    Все было просто замечательно! Получила удовольствие!! Лилия очень прекрасный и влюбленный в Сеул человек! Удачи!!
  • Р
    Роман
    22 августа 2024
    Сеул: симбиоз истории и креатива
    Если коротко - нашей группе всё понравилось, рекомендую. Ещё до приезда Вячеслав отвечал в ватсап на бытовые вопросы, какие симки
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    взять, где менять валюту. Приехал пораньше, забрал нас от гостиницы. На обзорке не ожидали глубоких исторических рассказов, тем не менее Вячеслав обзорно рассказал об истории Южной Кореи. Мы посетили и дворцы и буддийский храм, ручей, улицу Инсадон, этнографический музей. Для обзорки нам информации о Южной Кореи было достаточно. Кроме этого Вячеслав водил нас по нетуристическим локациям, куда бы мы в жизни не зашли. Вячеслав также был нашим фотографом и знал где лучшие локации для фото. Блоггеры - вам сюда) Показал кафе, сделал заказ, научил пить суджу, рассказывал много о корейском быте, сложностях взаимоотношения противоположных полов, завёл в kpop видео студию. Вобщем нам всё понравилось! Отлично говорит по-русски, т. К. Вячеслав родом из СНГ и хорошо понимает наш менталитет. Вячеслав, спасибо и удачи!

  • Е
    Екатерина
    18 августа 2024
    Свидание с вечерним Сеулом
    Хотим сказать Лилии спасибо за вечернюю прогулку, всё рассказала и было красиво 😍
    Хотим сказать Лилии спасибо за вечернюю прогулку, всё рассказала и было красиво 😍Хотим сказать Лилии спасибо за вечернюю прогулку, всё рассказала и было красиво 😍Хотим сказать Лилии спасибо за вечернюю прогулку, всё рассказала и было красиво 😍Хотим сказать Лилии спасибо за вечернюю прогулку, всё рассказала и было красиво 😍Хотим сказать Лилии спасибо за вечернюю прогулку, всё рассказала и было красиво 😍
  • И
    Игорь
    22 июля 2024
    Свидание с вечерним Сеулом
    Уже писалось в отзывах, что те, кто ожидают от организатора высокопрофессионального рассказа, могут быть разочарованы, но я и не ожидал.
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    Просто хороший вечер с хорошей местной девушкой, очень любящей Сеул и умеющей его показать с интересных точек зрения. Лилия - очень отзывчивая, любящая помогать. Я в Сеуле оказался совершенно случайно, ничего о городе не знал и ничего не планировал, да и не погоде одет оказался, но Лилия со всем успешно справилась.

  • А
    Александр
    15 мая 2024
    Сеул: симбиоз истории и креатива
    Очень грамотный и душевный гид. Знает все обо всем. Много интересных локаций, кроме общеобязательных)))
  • Л
    Любовь
    12 мая 2024
    Сеул: симбиоз истории и креатива
    Экскурсия очень понравилась, Вячеслав приятно, доходчиво и интересно все рассказал и показал, подстроился под наш шустрый темп. Пока ехали в
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    машине в историческую часть города, Вячеслав начал рассказывать про культуру и историю Кореи. От души рекомендую экскурсию для первого знакомства с городом!

    Экскурсия очень понравилась, Вячеслав приятно, доходчиво и интересно все рассказал и показал, подстроился под наш шустрыйЭкскурсия очень понравилась, Вячеслав приятно, доходчиво и интересно все рассказал и показал, подстроился под наш шустрыйЭкскурсия очень понравилась, Вячеслав приятно, доходчиво и интересно все рассказал и показал, подстроился под наш шустрый

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Соборы и храмы»

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  1. Сеул: симбиоз истории и креатива
  2. Свидание с вечерним Сеулом
  3. Деревня Минсокчхон и Буддийский Храм Ваучхонса
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Сколько стоит экскурсия по Сеулу в октябре 2024
Сейчас в Сеуле в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 209 до 487. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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