1 чел.
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Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
Насладитесь невероятным путешествием по главным достопримечательностям Сеула за один день в компании опытного гида
Начало: На станции метро Seoul Station
«Храм Чогеса — главный буддийский храм Сеула»
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€193 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сеул: симбиоз истории и креатива - эксклюзивное путешествие по столице Южной Кореи
Погрузитесь в уникальный мир Сеула: от величественного дворца Кёнбоккун до живописного ручья Чхонгечхон. Незабываемое приключение ждет вас
«Рядом расположен главный сеульский буддийский храм Чогеса, который всегда открыт не только для верующих, но и для всех посетителей»
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Два берега Сеула: от древности до современности - эксклюзивный тур
Погрузитесь в уникальное путешествие по Сеулу, где история и современность сливаются в одно целое. Откройте для себя два разных мира в одном городе
Начало: Сеул
«Буддийский храм Чогеса (остановка и прогулка)»
10 июня в 08:00
11 июня в 17:20
€512 за человека
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула
Отправляйтесь на увлекательное путешествие из Сеула в горы Сораксан и на побережье. Треккинг, канатная дорога, рыбный рынок и пляж ждут вас
«Также осмотрим буддийским храм 7 века и 10-метровую бронзовую статую Будды»
11 июня в 06:00
13 июня в 06:00
€590 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
4.5 часа
Сеульская мозаика: история, архитектура и K-pop
Погрузитесь в атмосферу Сеула, исследуя королевский дворец, буддийский храм и традиционную деревню. Завершите день, почувствовав себя звездой K-pop
Начало: У Мэрии Сеула
«Посетите главный буддистский храм города и услышите о религиозной истории Кореи»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
203€193 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Исторический Сеул - первая встреча
Погрузитесь в историю Сеула: дворцы, храмы, сувениры и королевские сладости. Узнайте о культуре и традициях Кореи за 5,5 часов
«Буддийский храм Чогеса — поговорим о религиях полуострова и о влиянии буддизма»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€250 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ддьяконовы4 июня 2024В первый раз была в Сеуле и очень тщательно выбирала гида. Колин показал нам Сеул во всех её красках. Это были
- ВВячеслав27 мая 2024Самая топовая экскурсия из всех представленных по Сеулу. Интересный маршрут, интересный собеседник владеющим вопросом, посетите самые важные места. Категорически рекомендую, для тех кто любит ходить и узнавать много нового!
- ННаталья16 мая 2024Колин замечательный рассказчик, подстраивается под путешественников, отвечает на все вопросы, показывает места, о которых не написано в путеводителях. Рекомендую заранее забронировать
- ЮЮлия15 мая 2024Татьяна- отличный гид, хорошо ориентируется в городе и обладает знаниями в истории страны, города. Интересно рассказывала о быте, жизни обычных корейцев. Время пролетело незаметно! Мы благодарны.
- ВВладимир15 мая 2024Хочется ещё раз поблагодарить Татьяну за чудесную экскурсию по Сеулу. Татьяна пошла на встречу и скорректировала маршрут с учетом того, что у нас маленькие дети. В итоге вся семья была в восторге))
- ААлександр15 мая 2024Очень грамотный и душевный гид. Знает все обо всем. Много интересных локаций, кроме общеобязательных)))
- ЛЛюбовь12 мая 2024Экскурсия очень понравилась, Вячеслав приятно, доходчиво и интересно все рассказал и показал, подстроился под наш шустрый темп. Пока ехали в
- ААлександр11 мая 2024Все на высшем уровне
- ДДания19 марта 2024Очень понравилось экскурсия. Чистая машина, аккуратный водитель, интересная подача материала и все прошло легко, весело и интересно. Посетили много мест, впечатлились и вдохновились новыми знаниями. Однозначно рекомендую лучшего из гидов в Сеуле. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Святые места»
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