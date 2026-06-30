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Сеул: симбиоз истории и креатива

Погрузитесь в уникальный мир Сеула: от величественного дворца Кёнбоккун до живописного ручья Чхонгечхон. Незабываемое приключение ждет вас
Приветствую вас, дорогие гости Южной Кореи! Приглашаем на насыщенную обзорно-историческую экскурсию по Сеулу, которая станет вашим идеальным знакомством с городом. Вас ожидает визит в роскошный дворец Кёнбоккун, сердце императорской власти
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династии Чосон.

Мы познакомим вас с богатой культурой и традициями в Национальном этнографическом музее, а также предложим уникальную возможность приобрести традиционные сувениры на знаменитой улице Инсадон. Не останется без внимания и главный буддийский храм Чогеса, открытый для всех желающих.

Завершит наш маршрут прогулка вдоль исторического ручья Чхонгечхон, ведущая к главной площади Кванхвамун.

Все это время я буду сопровождать вас, делясь интересными фактами о достопримечательностях, традициях и особенностях корейского менталитета.

Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле Hyundai Santa Fe, включая трансфер из отеля и обратно. Входные билеты и обед оплачиваются отдельно. Подарите себе незабываемые впечатления от посещения Сеула

5
27 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход к каждому гостю
  • 🏛️ Уникальные исторические достопримечательности
  • 🕊️ Погружение в корейскую культуру и традиции
  • 🚗 Комфортабельное передвижение на автомобиле
  • 📸 Возможность сделать незабываемые фотографии
  • 🛍️ Шопинг на сувенирной улице Инсадон
Сеул: симбиоз истории и креатива
Сеул: симбиоз истории и креатива
Сеул: симбиоз истории и креатива

Что можно увидеть

  • Дворец Кёнбоккун
  • Национальный этнографический музей
  • Сувенирная улица Инсадон
  • Буддийский храм Чогеса
  • Ручей Чхонгечхон
  • Площадь Кванхвамун

Описание экскурсии

  • Мы посетим главную достопримечательность Сеула — дворец Кёнбоккун. Это главный императорский дворец династии Чосон, которая правила с конца 14 до начала 20 века.
  • Заглянем в Национальный этнографический музей, чтобы познакомится с культурой и традициями той эпохи.
  • Далее посетим самую главную сувенирную улицу Инсадонг, где вы сможете купить изделия в традиционном стиле по доступной цене.
  • Рядом расположен главный сеульский буддийский храм Чогеса, который всегда открыт не только для верующих, но и для всех посетителей.
  • И напоследок пройдёмся по ручью Чхонгечхон, история которого начинается с самого основания Сеула. Дойдём до главной площади Кванхвамун, чтобы увидеть двух выдающихся личностей Кореи.

По пути я с удовольствием расскажу вам об основных достопримечательностях, традициях и тонкостях корейского менталитета.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Santa Fe
  • Я заберу вас из отеля и после экскурсии привезу обратно
  • Отдельно оплачиваются входные билеты (3000 вон/чел.) и обед (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав
Вячеслав — ваш гид в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 414 туристов
Я родился в Ташкенте, закончил ТашГосИФК. В Южной Корее живу с 2009 года. Моё стремление всегда познавать что-то новое, знакомиться с лёгкими, позитивными людьми и делиться с ними впечатлениями привело меня в сферу туризма 2015 году. Желаю всем хорошего настроения и новых ярких впечатлений!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
3
2
1
Natalia
Экскурсия по Сеулу оправдала все наши ожидания! Огромное спасибо гиду за профессионализм, интересную подачу и доброжелательную атмосферу. Мы увидели красивые места города, узнали много интересных фактов о культуре, истории и современной жизни Кореи. Всё было отлично организовано, без спешки, с вниманием к каждому участнику. Однозначно рекомендуем Вячеслава всем, кто хочет познакомиться с городом и получить незабываемые впечатления!
Экскурсия по Сеулу оправдала все наши ожидания! Огромное спасибо гиду за профессионализм, интересную подачу и доброжелательную
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Галина
интересная и содержательная экскурсия об истории и настоящем Кореи. Благодарим Вас, Вячеслав. Успехов
интересная и содержательная экскурсия об истории и настоящем Кореи. Благодарим Вас, Вячеслав. Успехов
интересная и содержательная экскурсия об истории и настоящем Кореи. Благодарим Вас, Вячеслав. Успехов
интересная и содержательная экскурсия об истории и настоящем Кореи. Благодарим Вас, Вячеслав. Успехов
интересная и содержательная экскурсия об истории и настоящем Кореи. Благодарим Вас, Вячеслав. Успехов
интересная и содержательная экскурсия об истории и настоящем Кореи. Благодарим Вас, Вячеслав. Успехов
интересная и содержательная экскурсия об истории и настоящем Кореи. Благодарим Вас, Вячеслав. Успехов
интересная и содержательная экскурсия об истории и настоящем Кореи. Благодарим Вас, Вячеслав. Успехов
интересная и содержательная экскурсия об истории и настоящем Кореи. Благодарим Вас, Вячеслав. Успехов+2
интересная и содержательная экскурсия об истории и настоящем Кореи. Благодарим Вас, Вячеслав. Успехов
интересная и содержательная экскурсия об истории и настоящем Кореи. Благодарим Вас, Вячеслав. Успехов
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Дмитрий
Слава встретил нас в порту на комфортабельной машине, в которую вместилась вся наша компания из шести человек. Два часа дороги от порта до Сеула пролетели незаметно, настолько увлекателен был рассказ
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нашего гида про Корею, о которой он знает буквально всё! Каких только тем мы ни касались, но на любой вопрос был подробный и интересный ответ.
В Сеуле Слава показал нам Императорский дворец, Национальный музей Кореи и провел по одному из самых любопытных кварталов города, где мы купили недорогие сувениры. Когда мы проголодались, наш гид организовал обед в уникальном ресторане: подсказал выбор блюд и договорился, чтобы нас научили приготовить для еды мясо на чугунной решетке. Также с удовольствием фотографировал нашу семью, а в конце встречи сделал нам приятный съедобный сюрприз.
Чувство юмора, открытость и доброжелательность Славы сделали наш день насыщенным и незабываемым!

Слава встретил нас в порту на комфортабельной машине, в которую вместилась вся наша компания из шести
Слава встретил нас в порту на комфортабельной машине, в которую вместилась вся наша компания из шести
Слава встретил нас в порту на комфортабельной машине, в которую вместилась вся наша компания из шести
Слава встретил нас в порту на комфортабельной машине, в которую вместилась вся наша компания из шести
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Армине
Провели прекрасный день с Вячеславом. Было правильное решение взять гида в начале посещения Сеула. Разобрались в истории, культуре, еде и многом другом. Вячеслав очень понравился и в профессиональном и в
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человеческом плане. Интересно рассказывал, так чтобы не утомлять большим обьемом чисел, и в то же время передать исторические и значимые моменты. все с удовольствием слушали от 18 до 65 лет. У нашей семьи из 6 человек то и дело возникали разные вопросы (а какая пенсия, а когда женятся, а сколько декрет и прочее)) и на все вопросы Вячеслав с радостью отвечал.
Очень рекомендую начать знакомство с Сеулом с Вячеславом. Спасибо огромное, за незабываемый день 🥰

Провели прекрасный день с Вячеславом. Было правильное решение взять гида в начале посещения Сеула. Разобрались в
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О
однозначно рекомендуем Вячеслава. это был нереально интересный и насыщенный день. много было рассказано про историю и культуру. за этот день Вячеслав влюбил нас в Сеул и теперь прилетаем однозначно на большее количество дней.
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Ю
Спасибо Вячеславу за интересное погружение в корейскую историю и культуру! Отличная экскурсия, всем рекомендуем!
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