Сеул: симбиоз истории и креатива

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нашего гида про Корею, о которой он знает буквально всё! Каких только тем мы ни касались, но на любой вопрос был подробный и интересный ответ.

В Сеуле Слава показал нам Императорский дворец, Национальный музей Кореи и провел по одному из самых любопытных кварталов города, где мы купили недорогие сувениры. Когда мы проголодались, наш гид организовал обед в уникальном ресторане: подсказал выбор блюд и договорился, чтобы нас научили приготовить для еды мясо на чугунной решетке. Также с удовольствием фотографировал нашу семью, а в конце встречи сделал нам приятный съедобный сюрприз.

Чувство юмора, открытость и доброжелательность Славы сделали наш день насыщенным и незабываемым!