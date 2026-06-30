Сеул: симбиоз истории и креатива

Приветствую вас, дорогие гости Южной Кореи! Приглашаем на насыщенную обзорно-историческую экскурсию по Сеулу, которая станет вашим идеальным знакомством с городом. Вас ожидает визит в роскошный дворец Кёнбоккун, сердце императорской власти
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход к каждому гостю
- 🏛️ Уникальные исторические достопримечательности
- 🕊️ Погружение в корейскую культуру и традиции
- 🚗 Комфортабельное передвижение на автомобиле
- 📸 Возможность сделать незабываемые фотографии
- 🛍️ Шопинг на сувенирной улице Инсадон
Что можно увидеть
- Дворец Кёнбоккун
- Национальный этнографический музей
- Сувенирная улица Инсадон
- Буддийский храм Чогеса
- Ручей Чхонгечхон
- Площадь Кванхвамун
Описание экскурсии
- Мы посетим главную достопримечательность Сеула — дворец Кёнбоккун. Это главный императорский дворец династии Чосон, которая правила с конца 14 до начала 20 века.
- Заглянем в Национальный этнографический музей, чтобы познакомится с культурой и традициями той эпохи.
- Далее посетим самую главную сувенирную улицу Инсадонг, где вы сможете купить изделия в традиционном стиле по доступной цене.
- Рядом расположен главный сеульский буддийский храм Чогеса, который всегда открыт не только для верующих, но и для всех посетителей.
- И напоследок пройдёмся по ручью Чхонгечхон, история которого начинается с самого основания Сеула. Дойдём до главной площади Кванхвамун, чтобы увидеть двух выдающихся личностей Кореи.
По пути я с удовольствием расскажу вам об основных достопримечательностях, традициях и тонкостях корейского менталитета.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Santa Fe
- Я заберу вас из отеля и после экскурсии привезу обратно
- Отдельно оплачиваются входные билеты (3000 вон/чел.) и обед (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваш гид в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 414 туристов
Я родился в Ташкенте, закончил ТашГосИФК. В Южной Корее живу с 2009 года. Моё стремление всегда познавать что-то новое, знакомиться с лёгкими, позитивными людьми и делиться с ними впечатлениями привело меня в сферу туризма 2015 году. Желаю всем хорошего настроения и новых ярких впечатлений!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия по Сеулу оправдала все наши ожидания! Огромное спасибо гиду за профессионализм, интересную подачу и доброжелательную атмосферу. Мы увидели красивые места города, узнали много интересных фактов о культуре, истории и современной жизни Кореи. Всё было отлично организовано, без спешки, с вниманием к каждому участнику. Однозначно рекомендуем Вячеслава всем, кто хочет познакомиться с городом и получить незабываемые впечатления!
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интересная и содержательная экскурсия об истории и настоящем Кореи. Благодарим Вас, Вячеслав. Успехов
+2
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Слава встретил нас в порту на комфортабельной машине, в которую вместилась вся наша компания из шести человек. Два часа дороги от порта до Сеула пролетели незаметно, настолько увлекателен был рассказ
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Провели прекрасный день с Вячеславом. Было правильное решение взять гида в начале посещения Сеула. Разобрались в истории, культуре, еде и многом другом. Вячеслав очень понравился и в профессиональном и в
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О
однозначно рекомендуем Вячеслава. это был нереально интересный и насыщенный день. много было рассказано про историю и культуру. за этот день Вячеслав влюбил нас в Сеул и теперь прилетаем однозначно на большее количество дней.
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Ю
Спасибо Вячеславу за интересное погружение в корейскую историю и культуру! Отличная экскурсия, всем рекомендуем!
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