Сеул: симбиоз истории и креатива

Увидеть главную достопримечательность города, погулять по ручью и заглянуть в буддийский храм
Приветствую вас, дорогие гости Южной Кореи! И приглашаю на насыщенную обзорно-историческую экскурсию по Сеулу, которая отлично подходит для знакомства с городом.
Вы полюбуетесь роскошью дворца Кёнбоккун, побываете в буддийском храме Чогеса, прикоснётесь к местной культуре и традициям в Этнографическом музее. И это далеко не всё!
Вы полюбуетесь роскошью дворца Кёнбоккун, побываете в буддийском храме Чогеса, прикоснётесь к местной культуре и традициям в Этнографическом музее. И это далеко не всё!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Мы посетим главную достопримечательность Сеула — дворец Кёнбоккун. Это главный императорский дворец династии Чосон, которая правила с конца 14 до начала 20 века.
- Заглянем в Национальный этнографический музей, чтобы познакомится с культурой и традициями той эпохи.
- Далее посетим самую главную сувенирную улицу Инсадон, где вы сможете купить изделия в традиционном стиле по доступной цене.
- Рядом расположен главный сеульский буддийский храм Чогеса, который всегда открыт не только для верующих, но и для всех посетителей.
- И напоследок пройдёмся по ручью Чхонгечхон, история которого начинается с самого основания Сеула. Дойдём до главной площади Кванхвамун, чтобы увидеть двух выдающихся личностей Кореи.
По пути я с удовольствием расскажу вам об основных достопримечательностях, традициях и тонкостях корейского менталитета.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Santa Fe
- Я заберу вас из отеля и после экскурсии привезу обратно
- Отдельно оплачиваются входные билеты (3000 вон/чел.) и обед (по желанию)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваш гид в Сеуле
Я родился в Ташкенте, закончил ТашГосИФК. В Южной Корее живу с 2009 года. Моё стремление всегда познавать что-то новое, знакомиться с лёгкими, позитивными людьми и делиться с ними впечатлениями привело меня в сферу туризма 2015 году. Желаю всем хорошего настроения и новых ярких впечатлений!
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