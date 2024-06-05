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это, смогли находить укромные места на протяжении всей экскурсии. Также нам очень интересна была именно разница культур, как живут люди в сегодняшней Корее, а не 600 лет назад. Татьяна как раз прошла на своем опыте погружение в другую культуру, очень благодарны ей за рассказ об этом. Также воспользовались рекомендацией Татьяны по магазинам для покупок, для еды и для подарков. На наш вкус сработало даже лучше тех 2-3 корейских ресторанов Мишлен, что мы успели посетить. Татьяна, спасибо!