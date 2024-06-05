Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Сеула

Найдено 6 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Сеуле на русском языке, цены от €193, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Популярное предложение
Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
Насладитесь невероятным путешествием по главным достопримечательностям Сеула за один день в компании опытного гида
Начало: На станции метро Seoul Station
«Храм Чогеса — главный буддийский храм Сеула»
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
193 за всё до 6 чел.
Сеул: симбиоз истории и креатива
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Сеул: симбиоз истории и креатива - эксклюзивное путешествие по столице Южной Кореи
Погрузитесь в уникальный мир Сеула: от величественного дворца Кёнбоккун до живописного ручья Чхонгечхон. Незабываемое приключение ждет вас
«Рядом расположен главный сеульский буддийский храм Чогеса, который всегда открыт не только для верующих, но и для всех посетителей»
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
450 за всё до 6 чел.
Два берега Сеула: полное погружение
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Два берега Сеула: от древности до современности - эксклюзивный тур
Погрузитесь в уникальное путешествие по Сеулу, где история и современность сливаются в одно целое. Откройте для себя два разных мира в одном городе
Начало: Сеул
«Буддийский храм Чогеса (остановка и прогулка)»
10 июня в 08:00
11 июня в 17:20
512 за человека
Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула
Отправляйтесь на увлекательное путешествие из Сеула в горы Сораксан и на побережье. Треккинг, канатная дорога, рыбный рынок и пляж ждут вас
«Также осмотрим буддийским храм 7 века и 10-метровую бронзовую статую Будды»
11 июня в 06:00
13 июня в 06:00
590 за всё до 4 чел.
Сеульская мозаика: история, архитектура и K-pop
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
4.5 часа
Сеульская мозаика: история, архитектура и K-pop
Погрузитесь в атмосферу Сеула, исследуя королевский дворец, буддийский храм и традиционную деревню. Завершите день, почувствовав себя звездой K-pop
Начало: У Мэрии Сеула
«Также вы посетите главный буддийский храм Сеула»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
203193 за всё до 6 чел.
Исторический Сеул - первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
Исторический Сеул - первая встреча
Погрузитесь в историю Сеула: дворцы, храмы, сувениры и королевские сладости. Узнайте о культуре и традициях Кореи за 5,5 часов
«Буддийский храм Чогеса — поговорим о религиях полуострова и о влиянии буддизма»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
250 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Татьяна прекрасно подстроилась под наш запрос. Мы были с дочкой 5 месяцев, которую носили в слинге, периодически подкармливая. Несмотря на
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    это, смогли находить укромные места на протяжении всей экскурсии. Также нам очень интересна была именно разница культур, как живут люди в сегодняшней Корее, а не 600 лет назад. Татьяна как раз прошла на своем опыте погружение в другую культуру, очень благодарны ей за рассказ об этом. Также воспользовались рекомендацией Татьяны по магазинам для покупок, для еды и для подарков. На наш вкус сработало даже лучше тех 2-3 корейских ресторанов Мишлен, что мы успели посетить. Татьяна, спасибо!

  • д
    дьяконовы
    4 июня 2024
    Два берега Сеула: полное погружение
    В первый раз была в Сеуле и очень тщательно выбирала гида. Колин показал нам Сеул во всех её красках. Это были
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    не только "обязательные" места для посещения, но и такие, куда обычно туристы не доходят. После этой экскурсии у меня создалось прекрасное и полноценное впечатление о городе. В следующий раз обязательно воспользуюсь услугами Колина, чтобы познакомиться с другими прекрасными местами Кореи.

  • В
    Вячеслав
    27 мая 2024
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Самая топовая экскурсия из всех представленных по Сеулу. Интересный маршрут, интересный собеседник владеющим вопросом, посетите самые важные места. Категорически рекомендую, для тех кто любит ходить и узнавать много нового!
  • Н
    Наталья
    16 мая 2024
    Два берега Сеула: полное погружение
    Колин замечательный рассказчик, подстраивается под путешественников, отвечает на все вопросы, показывает места, о которых не написано в путеводителях. Рекомендую заранее забронировать
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    место на экскурсию! К сожалению, у нас получилось быть только на одной экскурсии с Колином… Ю. Корея впечатлила нас разнообразием, гостеприимством и красотой! ☺️

  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Татьяна- отличный гид, хорошо ориентируется в городе и обладает знаниями в истории страны, города. Интересно рассказывала о быте, жизни обычных корейцев. Время пролетело незаметно! Мы благодарны.
  • А
    Александр
    15 мая 2024
    Сеул: симбиоз истории и креатива
    Очень грамотный и душевный гид. Знает все обо всем. Много интересных локаций, кроме общеобязательных)))
  • Л
    Любовь
    12 мая 2024
    Сеул: симбиоз истории и креатива
    Экскурсия очень понравилась, Вячеслав приятно, доходчиво и интересно все рассказал и показал, подстроился под наш шустрый темп. Пока ехали в
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    машине в историческую часть города, Вячеслав начал рассказывать про культуру и историю Кореи. От души рекомендую экскурсию для первого знакомства с городом!

    Экскурсия очень понравилась, Вячеслав приятно, доходчиво и интересно все рассказал и показал, подстроился под наш шустрыйЭкскурсия очень понравилась, Вячеслав приятно, доходчиво и интересно все рассказал и показал, подстроился под наш шустрыйЭкскурсия очень понравилась, Вячеслав приятно, доходчиво и интересно все рассказал и показал, подстроился под наш шустрый
  • А
    Александр
    11 мая 2024
    Два берега Сеула: полное погружение
    Все на высшем уровне
  • Д
    Дания
    19 марта 2024
    Сеул: симбиоз истории и креатива
    Очень понравилось экскурсия. Чистая машина, аккуратный водитель, интересная подача материала и все прошло легко, весело и интересно. Посетили много мест, впечатлились и вдохновились новыми знаниями. Однозначно рекомендую лучшего из гидов в Сеуле. Спасибо
    Очень понравилось экскурсия. Чистая машина, аккуратный водитель, интересная подача материала и все прошло легко, весело иОчень понравилось экскурсия. Чистая машина, аккуратный водитель, интересная подача материала и все прошло легко, весело иОчень понравилось экскурсия. Чистая машина, аккуратный водитель, интересная подача материала и все прошло легко, весело иОчень понравилось экскурсия. Чистая машина, аккуратный водитель, интересная подача материала и все прошло легко, весело и

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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Сколько стоит экскурсия по Сеулу в июне 2024
Сейчас в Сеуле в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 193 до 590 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Сеуле (Южная Корея 🇰🇷) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 15 ⭐ отзывов, цены от €193. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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