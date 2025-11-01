По вечерам корейцы любят гулять, наслаждаться закатом в красивых местах, встречаться с друзьями и вместе вкусно ужинать.
Приглашаю провести время как местные! Я проведу вас по колоритным кварталам, покажу необычный буддийский храм и лучшую смотровую площадку города. А также уютные кафе с отличной едой и магазины со знаменитой корейской косметикой.
Приглашаю провести время как местные! Я проведу вас по колоритным кварталам, покажу необычный буддийский храм и лучшую смотровую площадку города. А также уютные кафе с отличной едой и магазины со знаменитой корейской косметикой.
Описание экскурсии
Гуляя по колоритным сеульским улицам, вы:
- Станете частью чарующей вечерней атмосферы, пронизывающей популярные корейские сериалы «дорамы»
- Увидите буддийский храм с главным залом из сосен, привезённых с горы Пэктусан
- Встретите закат на самой известной смотровой площадке города, с которой Сеул видно как на ладони
- Посетите популярный район с аутентичными кафе и магазинами, где местные жители отдыхают после рабочего дня
Я отвечу на любые ваши практические вопросы: где купить сим-карту, где вкусно поесть, как приобрести правильный проездной и другие. Также я готова быть на связи до конца вашего отдыха в Корее.
Организационные детали
- По вашему желанию, мы можем вместе поужинать. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- Это прогулка для взрослых и детей 11+
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 18 часов 20 минут
Провела экскурсии для 604 туристов
Сеул — один из тех городов, в которые влюбляются с первого взгляда и куда хочется возвращаться снова и снова. Мои программы вдохновлены личным опытом жизни и учёбы в Южной Корее, посещением
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 52 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Приятно, когда тебе помогают решать даже проблемы, не связанные напрямую с экскурсией. Благодаря Лилии я разобралась с Naver map, научилась выстраивать маршрут и определять, в каком направлении садиться в поезд
+2
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Нашей компании очень понравилась вечерняя прогулка по Сеулу с Лилией. Помимо исторической информации, Лилия рассказывала о жизни местных, о многих бытовых мелочах и очень нам помогла и ответила на все вопросы которые возникли у нас в ходе нашей поездки. Все доступно и интересно. Лилию рекомендую, особенно если вы запланируете встречу в самом начале вашей поездки.
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При выборе гида обращала внимание на содержание и маршрут экскурсии, т. к. многие места Сеула знала по предыдущей поездке и ехала с подробно составленным планом отдыха. К своей радости увидела
+2
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Отлично провели вечер! Ночной Сеул открывается с другой стороны. Лилия рассказала все что нас интересовало. Показала интересные места, магазины. Дала множество рекомендаций и ценные советы (например, про «возврат» ндс). Отлично ориентировалась на местности, ведя нас туда, куда нам хотелось (перекусить, купить, посмотреть). Даже с ребенком 5 лет смогли довольно долго ходить. Спасибо большое!
+1
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S
Спасибо Лилии за прекрасно проведенное время! Было очень интересно увидеть и сравнить вечерний Сеул глазами разных поколений – от храмов до ночных клубов. Мы быстро нашли общий язык и обсудили нюансы жизни в Кореи. Лилия оказала огромную помощь до и после нашей экскурсии, дала дополнительные рекомендации по поездке по Сеулу
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Е
Хотим сказать Лилии спасибо за вечернюю прогулку, всё рассказала и было красиво 😍
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