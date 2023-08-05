Посетить аутентичные районы, зайти в храм и полюбоваться городом с высоты на дружеской прогулке
По вечерам корейцы любят гулять, наслаждаться закатом в красивых местах, встречаться с друзьями и вместе вкусно ужинать.
Приглашаю провести время как местные! Я проведу вас по колоритным кварталам, покажу необычный буддийский храм и лучшую смотровую площадку города. А также уютные кафе с отличной едой и магазины со знаменитой корейской косметикой.
Приглашаю провести время как местные! Я проведу вас по колоритным кварталам, покажу необычный буддийский храм и лучшую смотровую площадку города. А также уютные кафе с отличной едой и магазины со знаменитой корейской косметикой.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Гуляя по колоритным сеульским улицам, вы:
- Станете частью чарующей вечерней атмосферы, пронизывающей популярные корейские сериалы «дорамы»
- Увидите буддийский храм с главным залом из сосен, привезённых с горы Пэктусан
- Встретите закат на самой известной смотровой площадке города, с которой Сеул видно как на ладони
- Посетите популярный район с аутентичными кафе и магазинами, где местные жители отдыхают после рабочего дня
Я отвечу на любые ваши практические вопросы: где купить сим-карту, где вкусно поесть, как приобрести правильный проездной и другие. Также я готова быть на связи до конца вашего отдыха в Корее.
Организационные детали
- По вашему желанию, мы можем вместе поужинать. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- Это прогулка для взрослых и детей 11+
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Сеуле
Провела экскурсии для 22 туристов
Меня зовут Лилия, я живу и учусь в столице Южной Кореи. Всем сердцем обожаю Сеул — и хочу показать вам его таким, каким вижу его я. Раскрыть его секреты, красоту и самобытность.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Egor
5 авг 2023
Прекрасная экскурсия! Лилия очень внимательный, знающий и приятный гид. Только положительные впечатления, все легко и интересно. Однозначно, рекомендую! 👍
Д
Дмитрий
28 июля 2023
Отличная прогулка по вечернему Сеулу с приятной в общении экскурсоводом!) Замечательная возможность узнать о культуре и повседневной жизни корейцев в Сеуле, и посмотреть на несколько достопримечательностей в центре города)
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