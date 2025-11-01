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очень актуальные и интересные для меня экскурсии у Лилии. Сеул очень красив ночью, поэтому выбрала Вечерний Сеул. Лиля прекрасно ориентируется в городе, предлагает разные варианты как добраться до интересуемого места, у Лили хорошо поставленная грамотная речь, что немаловажно для гида и отличное знание истории Южной Кореи. Она откликается на пожелания заказчика и быстро перестраивает маршрут. У меня оставалась мечта с прошлой поездки - побывать в университете Ёнсе. Он находится достаточно далеко, и Лиля мою мечту исполнила: мы попали в почти средневековый замок, который вечерняя подсветка сделала еще загадочнее - университетский городок очень необычное место!

Наша экскурсия вобрала и прогулки по вечернему Сеулу, и посещение университетских городков (Ихва, Ёнсе), и несколько интересных к-поп мест с музыкой и танцами, и приятные посиделки в кафе на молодежной улице Хондэ. Лиле даже удалось сфотографировать меня с одним из уличных исполнителей (возможно – это будущий айдол!), которыми славится Хондэ. Первый вечер в Сеуле поучился очень насыщенным, интересным, наполненным яркими эмоциями. Он задал направление всей моей поездке!

Кроме того, к Лиле можно было обратиться и до и после экскурсии. До приезда в Сеул мы с ней списывались и уточняли маршрут. После экскурсии она советовала, какие места еще можно посетить в это время года, где вкусно поесть, где лучше покупать косметику и какую. У туриста всегда ведь найдется множество вопросов, ответ на которые он хотел бы получить из уст людей, проживающих в стране посещения. Лиля ответит на все!



P.S. Надо сказать, что Лиля исполнила еще одну мою мечту – я попала вместе с ней на концерт Stray Kids! Это было незабываемо!