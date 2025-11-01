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Свидание с вечерним Сеулом

Посетить аутентичные районы, зайти в храм и полюбоваться городом с высоты на дружеской прогулке
По вечерам корейцы любят гулять, наслаждаться закатом в красивых местах, встречаться с друзьями и вместе вкусно ужинать.

Приглашаю провести время как местные! Я проведу вас по колоритным кварталам, покажу необычный буддийский храм и лучшую смотровую площадку города. А также уютные кафе с отличной едой и магазины со знаменитой корейской косметикой.
4.9
52 отзыва
Свидание с вечерним Сеулом
Свидание с вечерним Сеулом
Свидание с вечерним Сеулом

Описание экскурсии

Гуляя по колоритным сеульским улицам, вы:

  • Станете частью чарующей вечерней атмосферы, пронизывающей популярные корейские сериалы «дорамы»
  • Увидите буддийский храм с главным залом из сосен, привезённых с горы Пэктусан
  • Встретите закат на самой известной смотровой площадке города, с которой Сеул видно как на ладони
  • Посетите популярный район с аутентичными кафе и магазинами, где местные жители отдыхают после рабочего дня

Я отвечу на любые ваши практические вопросы: где купить сим-карту, где вкусно поесть, как приобрести правильный проездной и другие. Также я готова быть на связи до конца вашего отдыха в Корее.

Организационные детали

  • По вашему желанию, мы можем вместе поужинать. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • Это прогулка для взрослых и детей 11+

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия
Лилия — ваш гид в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 18 часов 20 минут
Провела экскурсии для 604 туристов
Сеул — один из тех городов, в которые влюбляются с первого взгляда и куда хочется возвращаться снова и снова. Мои программы вдохновлены личным опытом жизни и учёбы в Южной Корее, посещением
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концертов известных K-pop-групп и любовью к дорамам и самому Сеулу. Я хочу показать вам город таким, каким вижу его сама: раскрыть его секреты, познакомить с местами, которые любят местные жители, и провести по атмосферным уголкам, не указанным в путеводителях.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 52 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
48
4
4
3
2
1
Евгения
Приятно, когда тебе помогают решать даже проблемы, не связанные напрямую с экскурсией. Благодаря Лилии я разобралась с Naver map, научилась выстраивать маршрут и определять, в каком направлении садиться в поезд
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метро. Спускаться пешком с Намсан было очень комфортно, а перекус на Мендоне - вообще выше всяких похвал (наконец попробовала жаренные каштаны). Ну, и дополнительный бонус - хорошо, когда есть кому тебя сфотографировать.

Приятно, когда тебе помогают решать даже проблемы, не связанные напрямую с экскурсией. Благодаря Лилии я разобралась
Приятно, когда тебе помогают решать даже проблемы, не связанные напрямую с экскурсией. Благодаря Лилии я разобралась
Приятно, когда тебе помогают решать даже проблемы, не связанные напрямую с экскурсией. Благодаря Лилии я разобралась
Приятно, когда тебе помогают решать даже проблемы, не связанные напрямую с экскурсией. Благодаря Лилии я разобралась
Приятно, когда тебе помогают решать даже проблемы, не связанные напрямую с экскурсией. Благодаря Лилии я разобралась
Приятно, когда тебе помогают решать даже проблемы, не связанные напрямую с экскурсией. Благодаря Лилии я разобралась
Приятно, когда тебе помогают решать даже проблемы, не связанные напрямую с экскурсией. Благодаря Лилии я разобралась
Приятно, когда тебе помогают решать даже проблемы, не связанные напрямую с экскурсией. Благодаря Лилии я разобралась+2
Приятно, когда тебе помогают решать даже проблемы, не связанные напрямую с экскурсией. Благодаря Лилии я разобралась
Приятно, когда тебе помогают решать даже проблемы, не связанные напрямую с экскурсией. Благодаря Лилии я разобралась
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Эльмира
Нашей компании очень понравилась вечерняя прогулка по Сеулу с Лилией. Помимо исторической информации, Лилия рассказывала о жизни местных, о многих бытовых мелочах и очень нам помогла и ответила на все вопросы которые возникли у нас в ходе нашей поездки. Все доступно и интересно. Лилию рекомендую, особенно если вы запланируете встречу в самом начале вашей поездки.
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Татьяна
При выборе гида обращала внимание на содержание и маршрут экскурсии, т. к. многие места Сеула знала по предыдущей поездке и ехала с подробно составленным планом отдыха. К своей радости увидела
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очень актуальные и интересные для меня экскурсии у Лилии. Сеул очень красив ночью, поэтому выбрала Вечерний Сеул. Лиля прекрасно ориентируется в городе, предлагает разные варианты как добраться до интересуемого места, у Лили хорошо поставленная грамотная речь, что немаловажно для гида и отличное знание истории Южной Кореи. Она откликается на пожелания заказчика и быстро перестраивает маршрут. У меня оставалась мечта с прошлой поездки - побывать в университете Ёнсе. Он находится достаточно далеко, и Лиля мою мечту исполнила: мы попали в почти средневековый замок, который вечерняя подсветка сделала еще загадочнее - университетский городок очень необычное место!
Наша экскурсия вобрала и прогулки по вечернему Сеулу, и посещение университетских городков (Ихва, Ёнсе), и несколько интересных к-поп мест с музыкой и танцами, и приятные посиделки в кафе на молодежной улице Хондэ. Лиле даже удалось сфотографировать меня с одним из уличных исполнителей (возможно – это будущий айдол!), которыми славится Хондэ. Первый вечер в Сеуле поучился очень насыщенным, интересным, наполненным яркими эмоциями. Он задал направление всей моей поездке!
Кроме того, к Лиле можно было обратиться и до и после экскурсии. До приезда в Сеул мы с ней списывались и уточняли маршрут. После экскурсии она советовала, какие места еще можно посетить в это время года, где вкусно поесть, где лучше покупать косметику и какую. У туриста всегда ведь найдется множество вопросов, ответ на которые он хотел бы получить из уст людей, проживающих в стране посещения. Лиля ответит на все!

P.S. Надо сказать, что Лиля исполнила еще одну мою мечту – я попала вместе с ней на концерт Stray Kids! Это было незабываемо!

При выборе гида обращала внимание на содержание и маршрут экскурсии, т. к. многие места Сеула знала
При выборе гида обращала внимание на содержание и маршрут экскурсии, т. к. многие места Сеула знала
При выборе гида обращала внимание на содержание и маршрут экскурсии, т. к. многие места Сеула знала
При выборе гида обращала внимание на содержание и маршрут экскурсии, т. к. многие места Сеула знала
При выборе гида обращала внимание на содержание и маршрут экскурсии, т. к. многие места Сеула знала
При выборе гида обращала внимание на содержание и маршрут экскурсии, т. к. многие места Сеула знала
При выборе гида обращала внимание на содержание и маршрут экскурсии, т. к. многие места Сеула знала
При выборе гида обращала внимание на содержание и маршрут экскурсии, т. к. многие места Сеула знала+2
При выборе гида обращала внимание на содержание и маршрут экскурсии, т. к. многие места Сеула знала
При выборе гида обращала внимание на содержание и маршрут экскурсии, т. к. многие места Сеула знала
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Татьяна
Отлично провели вечер! Ночной Сеул открывается с другой стороны. Лилия рассказала все что нас интересовало. Показала интересные места, магазины. Дала множество рекомендаций и ценные советы (например, про «возврат» ндс). Отлично ориентировалась на местности, ведя нас туда, куда нам хотелось (перекусить, купить, посмотреть). Даже с ребенком 5 лет смогли довольно долго ходить. Спасибо большое!
Отлично провели вечер! Ночной Сеул открывается с другой стороны. Лилия рассказала все что нас интересовало. Показала
Отлично провели вечер! Ночной Сеул открывается с другой стороны. Лилия рассказала все что нас интересовало. Показала
Отлично провели вечер! Ночной Сеул открывается с другой стороны. Лилия рассказала все что нас интересовало. Показала
Отлично провели вечер! Ночной Сеул открывается с другой стороны. Лилия рассказала все что нас интересовало. Показала
Отлично провели вечер! Ночной Сеул открывается с другой стороны. Лилия рассказала все что нас интересовало. Показала
Отлично провели вечер! Ночной Сеул открывается с другой стороны. Лилия рассказала все что нас интересовало. Показала
Отлично провели вечер! Ночной Сеул открывается с другой стороны. Лилия рассказала все что нас интересовало. Показала
Отлично провели вечер! Ночной Сеул открывается с другой стороны. Лилия рассказала все что нас интересовало. Показала+1
Отлично провели вечер! Ночной Сеул открывается с другой стороны. Лилия рассказала все что нас интересовало. Показала
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S
Спасибо Лилии за прекрасно проведенное время! Было очень интересно увидеть и сравнить вечерний Сеул глазами разных поколений – от храмов до ночных клубов. Мы быстро нашли общий язык и обсудили нюансы жизни в Кореи. Лилия оказала огромную помощь до и после нашей экскурсии, дала дополнительные рекомендации по поездке по Сеулу
Спасибо Лилии за прекрасно проведенное время! Было очень интересно увидеть и сравнить вечерний Сеул глазами разных
Спасибо Лилии за прекрасно проведенное время! Было очень интересно увидеть и сравнить вечерний Сеул глазами разных
Спасибо Лилии за прекрасно проведенное время! Было очень интересно увидеть и сравнить вечерний Сеул глазами разных
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Е
Хотим сказать Лилии спасибо за вечернюю прогулку, всё рассказала и было красиво 😍
Хотим сказать Лилии спасибо за вечернюю прогулку, всё рассказала и было красиво 😍
Хотим сказать Лилии спасибо за вечернюю прогулку, всё рассказала и было красиво 😍
Хотим сказать Лилии спасибо за вечернюю прогулку, всё рассказала и было красиво 😍
Хотим сказать Лилии спасибо за вечернюю прогулку, всё рассказала и было красиво 😍
Хотим сказать Лилии спасибо за вечернюю прогулку, всё рассказала и было красиво 😍
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Входит в следующие категории Сеула

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