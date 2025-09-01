Столица K-pop’а ждёт! Погрузитесь в атмосферу, где корейская культура захватывает сердца. Танцевальный мастер-класс и посещение аллеи звёзд подарят незабываемые впечатления. Инсталляции из клипов и фан-кафе позволят ощутить себя частью мира
7 причин купить эту экскурсию
- 🎤 Уникальный опыт в мире K-pop
- 🕺 Танцевальный мастер-класс
- 🌟 Аллея звёзд с автографами
- 🍜 Вкус корейской кухни в фан-кафе
- 🎬 Инсталляции из музыкальных клипов
- 🛍 Магазин с эксклюзивными товарами
- 📸 Тематические активности и фотосессии
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Что можно увидеть
- Культурный центр
- Аллея звёзд
- Фан-кафе
- Магазин с эксклюзивными товарами
Описание экскурсии
- Мы посетим выставочный центр СОЕХ, где установлен памятник певцу PSY, который исполнил культовую песню «Gangnam Style»
- Увидим Олимпийский стадион, где выступали главные звёзды К-рор
- Погуляем по площади с автографами и отпечатками рук звёзд
- Зайдём в кафе и рестораны, связанные с вашей любимой группой
- Посетим магазин с эксклюзивными товарами, связанными с популярными артистами
- Вы поучаствуете в тематических активностях — примерите костюмы и сделаете фото с атрибутикой
Я расскажу, как корейская музыка и культура стали глобальным явлением, какие группы и исполнители сыграли ключевую роль в этом процессе.
Кому понравится экскурсия
- Экскурсия очень популярна среди подростков, детей и поклонников K-pop
- Идеальна для любителей музыки, а также для тех, кто хочет погрузиться в уникальную часть современной культуры Южной Кореи
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном авто KIA Sorento или микроавтобусе Hyundai Staria
- В зависимости от ситуации, времени, дорожного движения очерёдность локаций может меняться
- По желанию я забронирую мастер-классе в популярной студии k-pop танцев или сеанс макияжа в стиле корейских айдолов
Дополнительные расходы (по желанию)
- Питание — от $10 (стрит-фуд), $30-40 (заведения, которые часто посещают популярные группы BTS/Stray kids), $100 (рестораны из местных рейтингов) и до $250 в мишленовских ресторанах
- Make-up в стиле звезд — от $100, стоимость меняется в зависимости от стиля и длины волос
- Танцевальный мастер-класс (в группе) — $25 за чел.
- Аренда костюмов, косплей — цены по запросу
- Могу предоставить услуги видеографа-фотографа — $150, необходимо бронировать заранее
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Сеуле
Провёл экскурсии для 51 туриста
Привет! Меня зовут Александр, я сертифицированный гид-переводчик в Корее. Родился в Москве, но уже более 20 лет живу в Корее, где окончил среднее и высшее образование. За это время яЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
1 сен 2025
Дочь осталась очень довольна!
Экскурсия понравилась и взрослым и подростку. Побывали во всех значимых местах любимой группы. Гид явно знал больше нас, чем завоевал внимание дочери) Было интересно и комфортно общаться
Экскурсия понравилась и взрослым и подростку. Побывали во всех значимых местах любимой группы. Гид явно знал больше нас, чем завоевал внимание дочери) Было интересно и комфортно общаться
О
Ольга
4 мая 2025
Отличная экскурсия, дочь очень довольна, сделали макияж и прическу, побывали в мега интересных локациях, отлично пообедали. Отдельное спасибо за помощь в покупке очков!
Ю
Юлия
1 мая 2025
Были с подростком 10 лет, не смотря на дождь Александр провел замечательную экскурсию! Однозначно рекомендую!
Входит в следующие категории Сеула
Похожие экскурсии из Сеула
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Сеул - моя душа: индивидуальная экскурсия по ключевым местам города
Сеул - моя Душа! Погрузитесь в динамику южнокорейской столицы, посетив ключевые места, включая DDP, Гангнам Стайл, Лотте Тауэр и район Хондэ
12 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
$494
$520 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Исследуем мир k-pop в Сеуле
K-pop - это не просто музыка, а целая культура. Познакомьтесь с ней изнутри, посетив танцевальные студии и аллею звёзд
Завтра в 13:00
12 ноя в 13:00
$295 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Современный Сеул: Каннам, Lotte World Tower и не только
Погрузитесь в атмосферу современного Сеула, посетив его яркие символы: Каннам, Lotte World Tower и многое другое
Начало: У вашего отеля
12 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
$260 за всё до 4 чел.