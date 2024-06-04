🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 35 отзывов Погружение в атмосферу Сеула: индивидуальная экскурсия За один день вы увидите все самое интересное в старой части Сеула, узнаете о корейском быте и посетите любимые места местных жителей Начало: Отель гостей в г. Сеул € 512 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Остров Намисом и Сад утреннего спокойствия: экскурсия в Капхёне Приглашаем вас на уникальное путешествие по живописным уголкам Капхёна: от волшебного острова Намисом до захватывающего Сада утреннего спокойствия € 438 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 3 отзыва Нетуристический Сеул: рынок трав, трущобы и храм Погрузитесь в жизнь Сеула, посетив его нетуристические уголки и узнав о быте местных жителей € 512 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 14 отзывов Экскурсия по Сеулу на авто: от старинных дворцов до современных районов Погрузитесь в уникальную атмосферу Сеула, где встречаются вековые традиции и современность, на комфортабельной индивидуальной экскурсии на авто Начало: У вашего отеля € 385 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 2 отзыва Кёнджу: Путешествие в сердце истории и культуры Древней Кореи Погрузитесь в мир древней корейской цивилизации с индивидуальной экскурсией в Кёнджу, бывшей столицей государства Силла € 840 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Из Сеула в яркий Инчхон: путешествие на авто с экскурсоводом Погрузитесь в атмосферу Инчхона: от величественных небоскрёбов до уютных парков и кафе. Всё это ждёт вас в нашей экскурсии Начало: У вашего отеля € 540 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Из Сеула в Сораксан: история, природа и культура в одном путешествии Погрузитесь в уникальную атмосферу Кореи, посетив заповедник Сораксан из Сеула. Комфорт, культура и природа ждут вас € 1 026 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 3 отзыва Сеул: симбиоз истории и креатива - эксклюзивное путешествие по столице Южной Кореи Погрузитесь в уникальный мир Сеула: от величественного дворца Кёнбоккун до живописного ручья Чхонгечхон. Незабываемое приключение ждет вас € 450 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 3 отзыва Побывать на границе: поездка в DMZ Оказаться максимально близко к Северной Корее и исследовать демилитаризованную зону Начало: Сеул € 512 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 3 отзыва Два берега Сеула: от древности до современности - эксклюзивный тур Погрузитесь в уникальное путешествие по Сеулу, где история и современность сливаются в одно целое. Откройте для себя два разных мира в одном городе Начало: Сеул € 512 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 2 отзыва Заповедная Корея: природные чудеса и культурное наследие Погрузитесь в красоту Кореи: водопад, парк ЮНЕСКО и стеклянный мост ждут вас в этой уникальной экскурсии Начало: Сеул € 834 за человека

🚗 На машине 🚢 На пароме Индивидуальная 8 часов 3 отзыва Сад утреннего спокойствия и остров Нами: незабываемое путешествие из Сеула Проведите день, погружаясь в красоту и спокойствие природы Кореи: от идиллического сада до живописного острова Нами Начало: У вашего отеля € 475 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 9 отзывов Национальный парк Сораксан и Восточное море: незабываемое путешествие из Сеула Погрузитесь в красоту Национального парка Сораксан и чистоту Восточного моря, наслаждаясь природой и культурой Кореи Начало: у вашего отеля € 600 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Из Сеула в музей Hyundai Motor Studio: путешествие к инновациям Погрузитесь в мир инноваций и технологий с экскурсией в музей Hyundai Motor Studio в Сеуле. Узнайте о философии бренда и насладитесь уникальными автомобилями Начало: В вашем отеле € 449 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Парк Дэ Чан Гым и погружение в K-рор культуру: индивидуальная экскурсия в Сеул Окунитесь в мир корейской культуры: от исторических декораций до секретов звезд K-pop. Ваш шанс увидеть мир глазами любимых артистов Начало: в вашем отеле € 550 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 5 часов 1 отзыв Императорский дворец и деревня Ханок: экскурсия с фотосессией в Сеуле Почувствуйте себя частью корейской истории, посетив дворец Кёнбоккун и деревню Ханок в национальных костюмах € 411 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Два Сеула за 1 день: исторический и современный Встретим вас в аэропорту или отеле и проведём незабываемый тур по лучшим локациям Сеула. Дворцы, музеи, небоскребы и виды с высоты - всё это в одном дне € 390 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Сеул - моя душа: индивидуальная экскурсия по ключевым местам города Сеул - моя Душа! Погрузитесь в динамику южнокорейской столицы, посетив ключевые места, включая DDP, Гангнам Стайл, Лотте Тауэр и район Хондэ € 450 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Путешествие по киностудии и уютной улочке Сеула: от исторических дорам до BTS Погрузитесь в мир кино и кафе Сеула: от культовых съемок BTS до идиллических уголков для фото и отдыха € 512 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Сеул - город инноваций и технологий: экскурсия по символам прогресса Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Сеулу, где каждый уголок скрывает истории успеха и инноваций € 438 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Корея эпохи позднего Чосона: фольклорная деревня и крепость Хвасон Посетите уникальные места эпохи позднего Чосона в Сеуле. Узнайте о традициях и быте корейцев, прогуляйтесь по фольклорной деревне и осмотрите крепость Хвасон € 475 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом Погрузитесь в атмосферу Южной Кореи, посетив дендрарий Ачим Коё и остров Намисом. Узнайте о природе и культуре страны, наслаждаясь живописными видами Начало: Отель или другое по согласованию место € 450 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Путешествие в южную столицу Кореи - Пусан Исследовать большой портовый город с живописными морскими пейзажами € 840 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула Отправляйтесь на увлекательное путешествие из Сеула в горы Сораксан и на побережье. Треккинг, канатная дорога, рыбный рынок и пляж ждут вас € 590 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Традиционная Корея: деревня Минсокчхон и крепость Хвасон Погрузитесь в атмосферу древней Кореи, посетив деревню Минсокчхон и крепость Хвасон. Узнайте о жизни и традициях корейцев эпохи Чосон Начало: у вашего отеля € 514 за всё до 4 чел.