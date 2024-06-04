1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Погружение в атмосферу Сеула: индивидуальная экскурсия
За один день вы увидите все самое интересное в старой части Сеула, узнаете о корейском быте и посетите любимые места местных жителей
Начало: Отель гостей в г. Сеул
10 июня в 09:30
11 июня в 17:00
€512 за человека
Индивидуальная
8 часов
Остров Намисом и Сад утреннего спокойствия: экскурсия в Капхёне
Приглашаем вас на уникальное путешествие по живописным уголкам Капхёна: от волшебного острова Намисом до захватывающего Сада утреннего спокойствия
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€438 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нетуристический Сеул: рынок трав, трущобы и храм
Погрузитесь в жизнь Сеула, посетив его нетуристические уголки и узнав о быте местных жителей
10 июня в 09:00
11 июня в 17:00
€512 за человека
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по Сеулу на авто: от старинных дворцов до современных районов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сеула, где встречаются вековые традиции и современность, на комфортабельной индивидуальной экскурсии на авто
Начало: У вашего отеля
16 июня в 10:30
23 июня в 10:30
€385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Кёнджу: Путешествие в сердце истории и культуры Древней Кореи
Погрузитесь в мир древней корейской цивилизации с индивидуальной экскурсией в Кёнджу, бывшей столицей государства Силла
13 июня в 07:30
14 июня в 07:30
€840 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Сеула в яркий Инчхон: путешествие на авто с экскурсоводом
Погрузитесь в атмосферу Инчхона: от величественных небоскрёбов до уютных парков и кафе. Всё это ждёт вас в нашей экскурсии
Начало: У вашего отеля
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
€540 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Сеула в Сораксан: история, природа и культура в одном путешествии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кореи, посетив заповедник Сораксан из Сеула. Комфорт, культура и природа ждут вас
10 июня в 05:00
17 июня в 05:00
€1 026 за человека
Индивидуальная
8 часов
Сеул: симбиоз истории и креатива - эксклюзивное путешествие по столице Южной Кореи
Погрузитесь в уникальный мир Сеула: от величественного дворца Кёнбоккун до живописного ручья Чхонгечхон. Незабываемое приключение ждет вас
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Побывать на границе: поездка в DMZ
Оказаться максимально близко к Северной Корее и исследовать демилитаризованную зону
Начало: Сеул
13 июня в 13:00
20 июня в 05:00
€512 за человека
Индивидуальная
12 часов
Два берега Сеула: от древности до современности - эксклюзивный тур
Погрузитесь в уникальное путешествие по Сеулу, где история и современность сливаются в одно целое. Откройте для себя два разных мира в одном городе
Начало: Сеул
10 июня в 08:00
11 июня в 17:20
€512 за человека
Индивидуальная
13 часов
Заповедная Корея: природные чудеса и культурное наследие
Погрузитесь в красоту Кореи: водопад, парк ЮНЕСКО и стеклянный мост ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: Сеул
10 июня в 05:00
17 июня в 05:00
€834 за человека
Индивидуальная
8 часов
Сад утреннего спокойствия и остров Нами: незабываемое путешествие из Сеула
Проведите день, погружаясь в красоту и спокойствие природы Кореи: от идиллического сада до живописного острова Нами
Начало: У вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€475 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Национальный парк Сораксан и Восточное море: незабываемое путешествие из Сеула
Погрузитесь в красоту Национального парка Сораксан и чистоту Восточного моря, наслаждаясь природой и культурой Кореи
Начало: у вашего отеля
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€600 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Сеула в музей Hyundai Motor Studio: путешествие к инновациям
Погрузитесь в мир инноваций и технологий с экскурсией в музей Hyundai Motor Studio в Сеуле. Узнайте о философии бренда и насладитесь уникальными автомобилями
Начало: В вашем отеле
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
€449 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Парк Дэ Чан Гым и погружение в K-рор культуру: индивидуальная экскурсия в Сеул
Окунитесь в мир корейской культуры: от исторических декораций до секретов звезд K-pop. Ваш шанс увидеть мир глазами любимых артистов
Начало: в вашем отеле
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
€550 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Императорский дворец и деревня Ханок: экскурсия с фотосессией в Сеуле
Почувствуйте себя частью корейской истории, посетив дворец Кёнбоккун и деревню Ханок в национальных костюмах
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€411 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Два Сеула за 1 день: исторический и современный
Встретим вас в аэропорту или отеле и проведём незабываемый тур по лучшим локациям Сеула. Дворцы, музеи, небоскребы и виды с высоты - всё это в одном дне
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€390 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сеул - моя душа: индивидуальная экскурсия по ключевым местам города
Сеул - моя Душа! Погрузитесь в динамику южнокорейской столицы, посетив ключевые места, включая DDP, Гангнам Стайл, Лотте Тауэр и район Хондэ
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по киностудии и уютной улочке Сеула: от исторических дорам до BTS
Погрузитесь в мир кино и кафе Сеула: от культовых съемок BTS до идиллических уголков для фото и отдыха
10 июня в 09:30
17 июня в 09:30
€512 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сеул - город инноваций и технологий: экскурсия по символам прогресса
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Сеулу, где каждый уголок скрывает истории успеха и инноваций
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
€438 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Корея эпохи позднего Чосона: фольклорная деревня и крепость Хвасон
Посетите уникальные места эпохи позднего Чосона в Сеуле. Узнайте о традициях и быте корейцев, прогуляйтесь по фольклорной деревне и осмотрите крепость Хвасон
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€475 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
Погрузитесь в атмосферу Южной Кореи, посетив дендрарий Ачим Коё и остров Намисом. Узнайте о природе и культуре страны, наслаждаясь живописными видами
Начало: Отель или другое по согласованию место
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в южную столицу Кореи - Пусан
Исследовать большой портовый город с живописными морскими пейзажами
13 июня в 07:00
14 июня в 07:00
€840 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула
Отправляйтесь на увлекательное путешествие из Сеула в горы Сораксан и на побережье. Треккинг, канатная дорога, рыбный рынок и пляж ждут вас
11 июня в 06:00
13 июня в 06:00
€590 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Традиционная Корея: деревня Минсокчхон и крепость Хвасон
Погрузитесь в атмосферу древней Кореи, посетив деревню Минсокчхон и крепость Хвасон. Узнайте о жизни и традициях корейцев эпохи Чосон
Начало: у вашего отеля
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
€514 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Знакомство с Сеулом на авто: Королевский дворец и панорамы города
Познакомьтесь с многогранным Сеулом в тёплой дружеской атмосфере. Посетите королевский дворец Кёнбоккун, старинную деревню Букчон и колоритный район Иксондон
Начало: В лобби отеля
24 июня в 10:00
2 июля в 10:00
€400 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ддьяконовы4 июня 2024В первый раз была в Сеуле и очень тщательно выбирала гида. Колин показал нам Сеул во всех её красках. Это были
- ООльга28 мая 2024Пожалуй, без этой экскурсии сказать, что мы были в Сеуле нельзя. Именно благодаря Колину мы смогли действительно пощупать Сеул, его культуру, ритм. Увидеть его достоинства и проблематику. Эта экскурсия действительно позволила нам почувствовать себя местными жителями. Колин, огромное спасибо!
- ААнна17 мая 2024Интересная и полезная экскурсия для первого знакомства с городом. Колин показал и рассказал об основных исторических достопримечательностях, зданиях мэрии, президентском дворце
- ННаталья16 мая 2024Колин замечательный рассказчик, подстраивается под путешественников, отвечает на все вопросы, показывает места, о которых не написано в путеводителях. Рекомендую заранее забронировать
- ААлександр15 мая 2024Очень грамотный и душевный гид. Знает все обо всем. Много интересных локаций, кроме общеобязательных)))
- ККристина12 мая 2024Спасибо Колину за такую интересную экскурсию. Знает где и как быстрее пройти, чтобы занять лучшие места. Очень хотели посетить ДМЗ, свободных мест не было и он в свой выходной день нас отвез. Спасибо огромное 🙏🏼
- ЛЛюбовь12 мая 2024Экскурсия очень понравилась, Вячеслав приятно, доходчиво и интересно все рассказал и показал, подстроился под наш шустрый темп. Пока ехали в
- ИИрина11 мая 2024Это очень классный маршрут, и гид Елена нас по нему провезла без проблем, четко и вовремя. Поездка организована так, что
- ААлександр11 мая 2024Все на высшем уровне
- ААлена8 мая 2024Все понравилось. Анжела - очень приятная, клиентоориентированная. Много интересной информации о быте в Корее. Советую экскурсии, которые проводит Анжела! Спасибо за приятное времяпрепровождение ❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «На машине»
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