Активности – экскурсии в Сеуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Сеуле на русском языке, цены от €190. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Заповедник Сораксан, пляж и море: всё включено
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Сеула в Сораксан: история, природа и культура в одном путешествии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кореи, посетив заповедник Сораксан из Сеула. Комфорт, культура и природа ждут вас
Завтра в 18:00
3 июля в 05:00
1 026 за человека
Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула
Отправляйтесь на увлекательное путешествие из Сеула в горы Сораксан и на побережье. Треккинг, канатная дорога, рыбный рынок и пляж ждут вас
Завтра в 06:30
3 июля в 06:00
590 за всё до 4 чел.
Вкус Сеула: кулинарный мастер-класс и гастрономическое путешествие
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
Вкус Сеула: кулинарный мастер-класс и гастрономическое путешествие
Приготовить кимчи под руководством опытного шефа, попробовать макколи и пройти по рынку уличной еды
Начало: У вашего отеля
4 июля в 10:30
5 июля в 10:30
190 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александрина
    10 июня 2024
    Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула
    Спасибо большое за столь необычное путешествие! Понравилось все: и процесс согласования деталей, и сама поездка и умение оставить очень необычное
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    "послевкусие" от увиденного. Конечно же, осталось желание вернуться и посмотреть еще. Спасибо огромное! Очень рекомендую и экскурсию и гида! Все шикарно!!!!

  • E
    Evgenii
    3 ноября 2023
    Заповедник Сораксан, пляж и море: всё включено
    Были с Колиным на данной экскурсии, что бы хотелось отметить: - за день до экскурсии проинструктировал как одеться, во сколько быть
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    готовыми и уточнил наш отель и детали маршрута - машина удобная, подготовлена для путешествий, а также вода была в машине в нужном количестве - программа экскурсии реально соответствовала действительности плюс маленьки сюрпризы))), у Колина все класно организовано, и временя на дорогу и время на еду и на отдых, всё четко! - Колин отличный собеседник, легко поддерживает разговоры на разные темы, его приятно слушать и подсказывает как можно дальше провести свой досуг. - сам маршрут построен супер, природа, море, горы, лес, еда, напитки - всё восхитительно и гармонично и даже небольшой дождик не испортил впечатление Если бы знать заранее Колина как гида, как профессионала и как человека, забронировали бы его экскурсии по всем его программам. Рекомендуем от души!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Активности»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Вкус Сеула: кулинарный мастер-класс и гастрономическое путешествие
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Рыбный Рынок
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Сеулу в июле 2024
Сейчас в Сеуле в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 190 до 1 026. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Сеуле (Южная Корея 🇰🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Активности», 2 ⭐ отзыва, цены от €190. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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