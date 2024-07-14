8 часов
Индивидуальная
Побывать на границе: поездка в DMZ
Оказаться максимально близко к Северной Корее и исследовать демилитаризованную зону
Начало: Сеул
15 авг в 05:00
21 авг в 05:00
$554 за человека
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Каково быть студентом в Корее: экскурсия по топ-университетам Сеула
Прогулка по топовым университетам Сеула: Сеульский национальный, женский Ихва и Йонсе. Узнайте о студенческой жизни, попробуйте университетскую еду
23 авг в 17:30
24 авг в 14:30
$195 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
Саджу в Сеуле: глубокое погружение в древнее корейское гадание
Погрузитесь в мир древнего корейского гадания Саджу и узнайте тайны своей судьбы в атмосфере настоящего салона в Сеуле
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
$87 за человека
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Экономическое чудо Кореи: как это было
Прогуляйтесь по Сеулу и узнайте, как Корея превратилась из бедной аграрной страны в мировую экономику. Мэрия, дворец, храм и многое другое ждут вас
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
$249 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- DDaniil14 июля 2024Все супер. Отличная и интересная экскурсия, Колин ответил на все возникающие вопросы и так же порекомендовал места куда можно сходить. Рекомендую к посещению
- ИИлья27 июня 2024Гид забирает прямо от отеля, в пути рассказывает про историю Кореи и о достопримечательностях, которые проезжаем. Видно, что Колин хорошо
- ААлександр21 июня 2024Великолепный гид, знает много интересных фактов, историй и мест. Рассказал очень много полезного и интересного. Поездка прошла очень комфортно, Колин очень общительный. Были с ребёнком 9 лет и даже ему очень понравилась экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Нескучные экскурсии»
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