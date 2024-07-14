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разбирается в предмете, может ответить на любые вопросы. В самой ДМЗ все прошло гладко, приехали первыми, были лучшие места в автобусе, везде прошли без очередей. По пути назад Колин помог определиться с выбором ресторана и подвез до него. Однозначно рекомендую.