Мои заказы

Языковая школа в Корее с проживанием в кампусе университета Чунан (всё включено)

Позаниматься с носителями, поучиться каллиграфии и тхэквондо, сходить на шоу и в парк аттракционов
Этот тур для тех, кто увлечён культурой Южной Кореи и уже начал изучать язык — совсем без знаний будет сложно.

Вы пройдёте интенсивный курс в престижном университете Чунан, где ежедневно будете
читать дальше

заниматься с носителями и практиковаться в реальных ситуациях — на парах, со студентами из других стран, во время экскурсий, а по завершении получите официальный сертификат.

Поселитесь тут же в общежитии с современными комнатами и в любой момент сможете обратиться к нашим кураторам — каждый живёт здесь более 5 лет и специально обучен.

Приобщитесь и к другим традициям — запланированы мастер-классы по каллиграфии, хореографии, тхэквондо, кухне.

Отдохнёте как местный: сходите в караоке, развлекательные парки и на комедийное шоу, примерите ханбоки, погуляете по Сеулу и побережью Восточного моря. А также обязательно найдёте новых друзей со всего мира, которые влюблены в Корею, как и вы.

Языковая школа в Корее с проживанием в кампусе университета Чунан (всё включено)
Языковая школа в Корее с проживанием в кампусе университета Чунан (всё включено)
Языковая школа в Корее с проживанием в кампусе университета Чунан (всё включено)

Описание тура

Организационные детали

Мы предоставим список рекомендованных рейсов, которыми летят наши кураторы— вы можете приобрести их и получить сопровождение из аэропорта Москвы.

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия

Встретим вас у аэропорта, доставим в отель. Вечером — ужин, знакомство группы.

Начало путешествияНачало путешествияНачало путешествияНачало путешествия
2 день

Заселение в общежитие, знакомство с университетом, открытие лагеря

С сегодняшнего по 14-й день расписание будет примерно одинаковым (за редким исключением): 7:30 — завтрак, 12:30 — обед, 18:00 — ужин. Программа между приёмами пищи отличается.

До обеда мы прибудем в общежитие, заселимся в комнаты. После — тур по университету Чунан, официальное открытие языкового лагеря, а вечером — торжественный приветственный ужин.

Заселение в общежитие, знакомство с университетом, открытие лагеряЗаселение в общежитие, знакомство с университетом, открытие лагеряЗаселение в общежитие, знакомство с университетом, открытие лагеряЗаселение в общежитие, знакомство с университетом, открытие лагеря
3 день

Уроки корейского и каллиграфии, прогулка по Инсадону

Перед обедом — уроки корейского языка, после — мастер-класс по каллиграфии. До ужина успеем прогуляться по Инсадону — это самый центр Сеула с современными арт-галереям, антикварными лавками, чайными.

Уроки корейского и каллиграфии, прогулка по ИнсадонуУроки корейского и каллиграфии, прогулка по ИнсадонуУроки корейского и каллиграфии, прогулка по ИнсадонуУроки корейского и каллиграфии, прогулка по Инсадону
4 день

Урок корейского, примерка ханбоков, прогулка по Кёнбоккуну и Кванхвамун

После завтрака — уроки корейского, после обеда — прогулка по городу. Мы примерим ханбоки, посетим королевский дворец Кёнбоккун и пройдём по площади Кванхвамун.

Урок корейского, примерка ханбоков, прогулка по Кёнбоккуну и КванхвамунУрок корейского, примерка ханбоков, прогулка по Кёнбоккуну и КванхвамунУрок корейского, примерка ханбоков, прогулка по Кёнбоккуну и КванхвамунУрок корейского, примерка ханбоков, прогулка по Кёнбоккуну и Кванхвамун
5 день

Урок корейского, поход в музеи

До обеда практикуем корейский, а вторую половину дня посвятим музеям. Первый — Национальный музей Кореи, где можно погрузиться в историю, живопись, скульптуру, а также посетить иммерсивные выставки. Второй — Музей хангыля, где мы узнаем всё интересное о письменности и алфавите.

Урок корейского, поход в музеиУрок корейского, поход в музеиУрок корейского, поход в музеиУрок корейского, поход в музеи
6 день

Урок корейского, кулинарный мастер-класс, караоке

Завтракаем, оттачиваем язык. После обеда учимся готовить корейскую еду и веселимся в караоке — всё как любят местные!

Урок корейского, кулинарный мастер-класс, караокеУрок корейского, кулинарный мастер-класс, караокеУрок корейского, кулинарный мастер-класс, караокеУрок корейского, кулинарный мастер-класс, караоке
7 день

На весь день в Каннын: море, тематический парк, гора Пальвансан

Сегодня завтракаем пораньше — в 7:00, и едем к Восточному морю в город Каннын. Отдохнём на побережье, сходим в тематический парк Running Man по мотивам одноимённого телешоу, где можно померяться силой, разгадать головоломки, насладиться произведениями искусства. Также по канатной дороге поднимемся на гору Пальвансан, чтобы полюбоваться видами с высоты. Вечером вернёмся в университет.

На весь день в Каннын: море, тематический парк, гора ПальвансанНа весь день в Каннын: море, тематический парк, гора ПальвансанНа весь день в Каннын: море, тематический парк, гора ПальвансанНа весь день в Каннын: море, тематический парк, гора Пальвансан
8 день

На весь день в парк аттракционов

После завтрака отправимся в мир развлечений Lotte World, вернёмся только к ужину. Он занесён в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший крытый парк аттракционов — тут есть каток, американские горки, волшебный театр и многое другое.

На весь день в парк аттракционовНа весь день в парк аттракционовНа весь день в парк аттракционовНа весь день в парк аттракционов
9 день

Уроки корейского и танцев, поездка в университет Ихва

Утром учим язык, потом — танцы. После мастер-класса по хореографии съездим в университет Ихва и познакомимся с его устройством.

Уроки корейского и танцев, поездка в университет ИхваУроки корейского и танцев, поездка в университет ИхваУроки корейского и танцев, поездка в университет ИхваУроки корейского и танцев, поездка в университет Ихва
10 день

Урок корейского, прогулка по Сеулу

Практикуем корейский и идём гулять. Сегодня посетим океанариум и торговый центр Coex, вернёмся к ужину.

Урок корейского, прогулка по СеулуУрок корейского, прогулка по СеулуУрок корейского, прогулка по СеулуУрок корейского, прогулка по Сеулу
11 день

Урок корейского, фотобудка, комедийное шоу

Начнём день с традиционного занятия. Далее — веселье: пофотографируемся в будке, устроим шопинг в Мёндоне и сходим на шоу «Нанта». Это история о команде поваров, которая должна приготовить свадебный ужин. Программа включает акробатику, фокусы, комедию, пантомиму и корейскую музыку самуль нори.

Урок корейского, фотобудка, комедийное шоуУрок корейского, фотобудка, комедийное шоуУрок корейского, фотобудка, комедийное шоуУрок корейского, фотобудка, комедийное шоу
12 день

Уроки корейского и тхэквондо

Первую половину дня посвятим изучению и практике языка, вторую — мастер-классу по тхэквондо.

Уроки корейского и тхэквондоУроки корейского и тхэквондоУроки корейского и тхэквондоУроки корейского и тхэквондо
13 день

Урок корейского, башня Лотте

Утром учим язык, днём идём гулять. Сегодня нашей целью будет Lotte World Tower — 123-этажный небоскрёб, один из высочайших в мире.

Урок корейского, башня ЛоттеУрок корейского, башня ЛоттеУрок корейского, башня ЛоттеУрок корейского, башня Лотте
14 день

Закрытие лагеря, шопинг

После завтрака состоится официальное закрытие языкового лагеря. Во второй половине дня необходимо освободить комнаты в общежитии. Мы съездим в торговый центр и вечером заселимся в отель.

Закрытие лагеря, шопингЗакрытие лагеря, шопингЗакрытие лагеря, шопингЗакрытие лагеря, шопинг
15 день

Возвращение домой

Проводим вас к аэропорту и попрощаемся. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет280 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение кураторами со знанием корейского
  • Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
  • Посещение 3 университетов (EWHA, Yonsei, Korea)
  • Сим-карта с безлимитным интернетом
  • Сертификат об окончании языкового курса
  • Оформление К-ЕТА
  • Подарочный набор от команды
  • Встреча-консультация по поступлению в Корею
Что не входит в цену
  • Билеты в Сеул и обратно в ваш город
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Сеула, 15:00. Также возможно любое другое время в течение дня
Завершение: Аэропорт Сеула, 8:00. Также возможно любое другое время в течение дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваша команда гидов в Сеуле
Проводим туры в Корею с 2023 года. За это время мы организовали десятки авторских поездок для 300+ человек: от языковых лагерей и турпоездок до бьюти-программ. Мы показываем как столичный К-поп-глянец, так
читать дальше

и настоящую повседневную Корею. Нас цепляет контраст: вы можете гулять по древнему дворцу в ханбоке, а через пару часов уже примерять парфюм в поп-апе Tamburins. В этих местах — удивительное сочетание уюта, стиля и культурной глубины. Мы не просто показываем Корею — мы помогаем в неё влюбиться. — В каждом туре работает профессиональный куратор, проживший в Корее от 5 до 10 лет. — Мы снимаем с участников всю организационную головную боль: от транспорта и сим-карт до переводчиков и помощи в аптеке. —Мы адаптируем программу под настроение группы, добавляем вечерние активности, помогаем попасть на концерты и в кафе из дорам. — В языковых турах у нас плотное партнёрство с университетами и школами, так что это не экскурсия «ради галочки», а реальное погружение.

Тур входит в следующие категории Сеула

Похожие туры из Сеула

Индивидуальный тур по Южной Корее: Кёнджу и Пусан
На машине
3 дня
5 отзывов
Индивидуальный тур: Кёнджу и Пусан - сердце Южной Кореи
Погрузитесь в культуру Южной Кореи с эксклюзивным туром по Кёнджу и Пусану. Откройте для себя историю, природу и кулинарию в уникальном путешествии
Начало: Место вашего пребывания в городе Сеул, 09:00
9 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$1883 за всё до 3 чел.
Большое путешествие по Пусану и Сеулу с изучением корейского
На машине
12 дней
Большое путешествие по Пусану и Сеулу с изучением корейского
Попрактиковать язык, сходить в спа, посетить мастер-классы, получить фото в ханбоке и бьюти-бокс
Начало: Аэропорт Пусана, 11:00
6 июн в 17:00
24 июн в 17:00
$2205 за человека
Путешествие - девичник в Южной Корее. Весна
9 дней
Путешествие - девичник в Южной Корее. Весна
Почувствуй себя героиней любимого фильма в нашем незабываемом путешествии в Южную Корею
12 апр в 10:00
от 164 114 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Сеуле
Все туры из Сеула