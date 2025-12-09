С сегодняшнего по 14-й день расписание будет примерно одинаковым (за редким исключением): 7:30 — завтрак, 12:30 — обед, 18:00 — ужин. Программа между приёмами пищи отличается.

До обеда мы прибудем в общежитие, заселимся в комнаты. После — тур по университету Чунан, официальное открытие языкового лагеря, а вечером — торжественный приветственный ужин.