Вы пройдёте интенсивный курс в престижном университете Чунан, где ежедневно будете
Описание тура
Организационные детали
Мы предоставим список рекомендованных рейсов, которыми летят наши кураторы— вы можете приобрести их и получить сопровождение из аэропорта Москвы.
Программа тура по дням
Начало путешествия
Встретим вас у аэропорта, доставим в отель. Вечером — ужин, знакомство группы.
Заселение в общежитие, знакомство с университетом, открытие лагеря
С сегодняшнего по 14-й день расписание будет примерно одинаковым (за редким исключением): 7:30 — завтрак, 12:30 — обед, 18:00 — ужин. Программа между приёмами пищи отличается.
До обеда мы прибудем в общежитие, заселимся в комнаты. После — тур по университету Чунан, официальное открытие языкового лагеря, а вечером — торжественный приветственный ужин.
Уроки корейского и каллиграфии, прогулка по Инсадону
Перед обедом — уроки корейского языка, после — мастер-класс по каллиграфии. До ужина успеем прогуляться по Инсадону — это самый центр Сеула с современными арт-галереям, антикварными лавками, чайными.
Урок корейского, примерка ханбоков, прогулка по Кёнбоккуну и Кванхвамун
После завтрака — уроки корейского, после обеда — прогулка по городу. Мы примерим ханбоки, посетим королевский дворец Кёнбоккун и пройдём по площади Кванхвамун.
Урок корейского, поход в музеи
До обеда практикуем корейский, а вторую половину дня посвятим музеям. Первый — Национальный музей Кореи, где можно погрузиться в историю, живопись, скульптуру, а также посетить иммерсивные выставки. Второй — Музей хангыля, где мы узнаем всё интересное о письменности и алфавите.
Урок корейского, кулинарный мастер-класс, караоке
Завтракаем, оттачиваем язык. После обеда учимся готовить корейскую еду и веселимся в караоке — всё как любят местные!
На весь день в Каннын: море, тематический парк, гора Пальвансан
Сегодня завтракаем пораньше — в 7:00, и едем к Восточному морю в город Каннын. Отдохнём на побережье, сходим в тематический парк Running Man по мотивам одноимённого телешоу, где можно померяться силой, разгадать головоломки, насладиться произведениями искусства. Также по канатной дороге поднимемся на гору Пальвансан, чтобы полюбоваться видами с высоты. Вечером вернёмся в университет.
На весь день в парк аттракционов
После завтрака отправимся в мир развлечений Lotte World, вернёмся только к ужину. Он занесён в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший крытый парк аттракционов — тут есть каток, американские горки, волшебный театр и многое другое.
Уроки корейского и танцев, поездка в университет Ихва
Утром учим язык, потом — танцы. После мастер-класса по хореографии съездим в университет Ихва и познакомимся с его устройством.
Урок корейского, прогулка по Сеулу
Практикуем корейский и идём гулять. Сегодня посетим океанариум и торговый центр Coex, вернёмся к ужину.
Урок корейского, фотобудка, комедийное шоу
Начнём день с традиционного занятия. Далее — веселье: пофотографируемся в будке, устроим шопинг в Мёндоне и сходим на шоу «Нанта». Это история о команде поваров, которая должна приготовить свадебный ужин. Программа включает акробатику, фокусы, комедию, пантомиму и корейскую музыку самуль нори.
Уроки корейского и тхэквондо
Первую половину дня посвятим изучению и практике языка, вторую — мастер-классу по тхэквондо.
Урок корейского, башня Лотте
Утром учим язык, днём идём гулять. Сегодня нашей целью будет Lotte World Tower — 123-этажный небоскрёб, один из высочайших в мире.
Закрытие лагеря, шопинг
После завтрака состоится официальное закрытие языкового лагеря. Во второй половине дня необходимо освободить комнаты в общежитии. Мы съездим в торговый центр и вечером заселимся в отель.
Возвращение домой
Проводим вас к аэропорту и попрощаемся. До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|280 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение кураторами со знанием корейского
- Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
- Посещение 3 университетов (EWHA, Yonsei, Korea)
- Сим-карта с безлимитным интернетом
- Сертификат об окончании языкового курса
- Оформление К-ЕТА
- Подарочный набор от команды
- Встреча-консультация по поступлению в Корею
Что не входит в цену
- Билеты в Сеул и обратно в ваш город
- Страховка