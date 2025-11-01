Остров Чеджу без суеты: путешествие «всё включено» по главным достопримечательностям
Собрать мандарины, прогуляться по Саду камелий и заглянуть в храм с пещерными залами
Начало: Сеул, Fraser Place Namdaemun, 8:00
1 ноя в 08:00
72 500 ₽ за человека
Южная Корея только для вас: погружение в культуру в Сеуле и Пусане
Изучить дворцы и гробницы, увидеть церемонию смены караула и прикоснуться к инновациям
Начало: Г. Сеул, утро, время и место по договорённости
13 окт в 08:00
$2565 за всё до 3 чел.
Индивидуальная поездка из Сеула: архитектура Кёнджу и многогранность Пусана
Пройти символичный путь в мир Будды, осмотреть гробницы королей и отдохнуть в любимом парке местных
Начало: Место вашего проживания в Сеуле, раннее утро, точн...
21 сен в 08:00
22 сен в 08:00
$1500 за всё до 3 чел.
