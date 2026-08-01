Описание тура
Южная Корея — страна, где многовековые традиции гармонично соседствуют с ультрасовременными технологиями, а шумные мегаполисы сменяются живописными морскими пейзажами и вулканическими ландшафтами. За десять дней мы познакомимся с тремя совершенно разными регионами страны: исследуем исторический и современный Сеул, увидим атмосферный портовый Пусан и отправимся на остров Чеджу — одно из самых красивых природных мест Кореи. Нас ждут дворцы и старинные кварталы, скоростной поезд KTX, океанское побережье, национальный парк Халласан, вулканические скалы и знаменитые корейские гастрономические традиции. Маршрут построен так, чтобы насыщенные экскурсионные дни сочетались со свободным временем для отдыха, прогулок и самостоятельных открытий, а комфортная логистика позволяла получать удовольствие от каждого дня путешествия.
- Исторический центр Сеула и дворец Кёнбоккун
- Атмосфера традиционной деревни Букчон
- Поездка на скоростном поезде KTX
- Морские пейзажи и храм Хэдун Ёнгунса
- Национальный парк Халласан на острове Чеджу
- Водопады Чонджеон и вулканические скалы Йонмори
- Корейская кухня, уличные рынки и локальные деликатесы
- Яркий контраст между древней историей и современными мегаполисами
Программа тура по дням
Первые впечатления о Сеуле
После прилета в столицу Южной Кореи участников встретит сопровождающий, после чего состоится трансфер в отель. После размещения можно немного отдохнуть после дороги, а вечером отправиться на прогулку по одному из самых оживленных районов города — Мёндону. Здесь сосредоточены магазины, кафе, уличная еда и яркая вечерняя атмосфера, которая станет отличным началом знакомства с Кореей.
История корейской столицы
После завтрака начинаем знакомство с культурным наследием страны. В этот день посетим величественный дворец Кёнбоккун, где сможем увидеть традиционную церемонию смены караула. Затем прогуляемся по историческому району Букчон, сохранившему атмосферу старого Сеула с традиционными домами ханок, узкими улочками и красивыми панорамными видами.
Современный Сеул
Сегодня увидим другую сторону столицы — динамичную, современную и технологичную. Нас ждут прогулки по популярным районам города, посещение интересных городских пространств и обзорных площадок. Во второй половине дня останется свободное время, чтобы самостоятельно исследовать город, попробовать местную кухню, заняться шопингом или просто насладиться атмосферой одного из самых современных мегаполисов Азии.
Переезд в Пусан
После завтрака отправимся на железнодорожный вокзал, где нас ждет поездка на знаменитом скоростном поезде KTX. Всего за несколько часов мы окажемся в Пусане — крупнейшем портовом городе страны. После размещения в отеле познакомимся с городом во время вечерней прогулки, почувствуем его особую атмосферу и увидим, чем Пусан отличается от столичного Сеула.
Морское побережье Пусана
Сегодня посетим один из самых необычных храмов Южной Кореи — Хэдун Ёнгунса, расположенный прямо на живописных прибрежных скалах. После знакомства с храмовым комплексом прогуляемся по пляжам и колоритным рынкам города, где можно попробовать свежие морепродукты, познакомиться с местной гастрономией и провести свободное время у моря в комфортном темпе.
Перелет на остров Чеджу
После завтрака отправимся в аэропорт, чтобы перелететь на остров Чеджу — одно из самых известных природных направлений Южной Кореи. После размещения в отеле останется время для отдыха и знакомства с островной атмосферой. Можно прогуляться вдоль побережья, почувствовать спокойный ритм Чеджу и насладиться первыми видами океана.
Национальный парк Халласан
Сегодня нас ждет знакомство с природным символом острова — национальным парком Халласан. Мы отправимся по одному из живописных маршрутов, проходящих среди вулканических ландшафтов, густой растительности и панорамных площадок. Прогулка проходит в комфортном темпе и позволяет увидеть одну из самых красивых природных территорий Южной Кореи. При хорошей погоде можно устроить небольшой пикник и сделать яркие фотографии.
Водопады и океанские пейзажи
Продолжаем исследовать Чеджу. Сегодня посетим живописные водопады Чонджеон, окруженные густой субтропической растительностью, а затем отправимся к знаменитым вулканическим скалам Йонмори, где океан встречается с древними лавовыми образованиями. День пройдет среди впечатляющих природных пейзажей, прогулок вдоль побережья и лучших фотолокаций острова.
Возвращение в Сеул
После завтрака отправимся в аэропорт для перелета в Сеул. После заселения в отель останется свободное время, которое можно посвятить прогулкам, покупке сувениров, посещению торговых кварталов или знакомству с современной гастрономией столицы. Это отличная возможность завершить путешествие в собственном ритме.
Завершение путешествия
После завтрака освобождаем номера и отправляемся в аэропорт. Наше путешествие по Южной Корее подходит к концу, оставляя яркие воспоминания о древних дворцах, морских побережьях, вулканических пейзажах Чеджу и динамичной атмосфере корейских мегаполисов.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 9 ночей в отелях по маршруту
- Завтраки
- Встреча в аэропорту Сеула и групповой трансфер
- Все трансферы по программе
- Переезд на скоростном поезде KTX из Сеула в Пусан
- Внутренний авиаперелет Пусан - Чеджу
- Внутренний авиаперелет Чеджу - Сеул
- Экскурсионная программа по всему маршруту
- Посещение дворца Кёнбоккун
- Прогулка по деревне Букчон
- Посещение храма Хэдун Ёнгунса
- Национальный парк Халласан
- Водопады Чонджеон
- Скалы Йонмори
- Все входные билеты по программе
- Сопровождение русскоговорящего организатора
- Консультационная поддержка до начала поездки и во время путешествия
Что не входит в цену
- Международный авиаперелет до Южной Кореи и обратно
- Медицинская страховка
- Электронное разрешение K-ETA (при необходимости на дату поездки)
- Обеды и ужины
- Личные расходы
- Покупки и сувениры
- Дополнительные экскурсии
- Чаевые (по желанию)
- Расходы, не указанные в разделе «Что включено»
О чём нужно знать до поездки
Это путешествие создано для тех, кто хочет увидеть Южную Корею во всем ее разнообразии: прикоснуться к истории в Сеуле, почувствовать атмосферу морского Пусана и открыть для себя уникальную природу острова Чеджу. Мы сохранили комфортный темп маршрута, объединив главные достопримечательности страны с достаточным количеством свободного времени. Благодаря продуманной логистике и сопровождению организатора вы сможете полностью сосредоточиться на впечатлениях, наслаждаясь каждой частью этого путешествия.
Пожелания к путешественнику
Готовность к насыщенной экскурсионной программе
Соблюдение времени сборов
Удобная обувь для ежедневных прогулок
Уважительное отношение к местным традициям и другим участникам группы
Визы
Для въезда в Южную Корею участникам необходимо оформить электронное разрешение K-ETA, если оно требуется в соответствии с актуальными правилами въезда для граждан вашей страны. Перед поездкой мы предоставим всю необходимую консультацию по оформлению документов.