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Путешествие по Южной Корее: Сеул, Пусан, Чеджу

Южная Корея - страна, где многовековые традиции гармонично соседствуют
Путешествие по Южной Корее: Сеул, Пусан, ЧеджуФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Путешествие по Южной Корее: Сеул, Пусан, ЧеджуФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Путешествие по Южной Корее: Сеул, Пусан, ЧеджуФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Южная Корея — страна, где многовековые традиции гармонично соседствуют с ультрасовременными технологиями, а шумные мегаполисы сменяются живописными морскими пейзажами и вулканическими ландшафтами. За десять дней мы познакомимся с тремя совершенно разными регионами страны: исследуем исторический и современный Сеул, увидим атмосферный портовый Пусан и отправимся на остров Чеджу — одно из самых красивых природных мест Кореи. Нас ждут дворцы и старинные кварталы, скоростной поезд KTX, океанское побережье, национальный парк Халласан, вулканические скалы и знаменитые корейские гастрономические традиции. Маршрут построен так, чтобы насыщенные экскурсионные дни сочетались со свободным временем для отдыха, прогулок и самостоятельных открытий, а комфортная логистика позволяла получать удовольствие от каждого дня путешествия.

  • Исторический центр Сеула и дворец Кёнбоккун
  • Атмосфера традиционной деревни Букчон
  • Поездка на скоростном поезде KTX
  • Морские пейзажи и храм Хэдун Ёнгунса
  • Национальный парк Халласан на острове Чеджу
  • Водопады Чонджеон и вулканические скалы Йонмори
  • Корейская кухня, уличные рынки и локальные деликатесы
  • Яркий контраст между древней историей и современными мегаполисами

Программа тура по дням

1 день

Первые впечатления о Сеуле

После прилета в столицу Южной Кореи участников встретит сопровождающий, после чего состоится трансфер в отель. После размещения можно немного отдохнуть после дороги, а вечером отправиться на прогулку по одному из самых оживленных районов города — Мёндону. Здесь сосредоточены магазины, кафе, уличная еда и яркая вечерняя атмосфера, которая станет отличным началом знакомства с Кореей.

Первые впечатления о СеулеПервые впечатления о СеулеПервые впечатления о Сеуле
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

История корейской столицы

После завтрака начинаем знакомство с культурным наследием страны. В этот день посетим величественный дворец Кёнбоккун, где сможем увидеть традиционную церемонию смены караула. Затем прогуляемся по историческому району Букчон, сохранившему атмосферу старого Сеула с традиционными домами ханок, узкими улочками и красивыми панорамными видами.

История корейской столицыИстория корейской столицыИстория корейской столицы
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Современный Сеул

Сегодня увидим другую сторону столицы — динамичную, современную и технологичную. Нас ждут прогулки по популярным районам города, посещение интересных городских пространств и обзорных площадок. Во второй половине дня останется свободное время, чтобы самостоятельно исследовать город, попробовать местную кухню, заняться шопингом или просто насладиться атмосферой одного из самых современных мегаполисов Азии.

Современный СеулСовременный СеулСовременный Сеул
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Переезд в Пусан

После завтрака отправимся на железнодорожный вокзал, где нас ждет поездка на знаменитом скоростном поезде KTX. Всего за несколько часов мы окажемся в Пусане — крупнейшем портовом городе страны. После размещения в отеле познакомимся с городом во время вечерней прогулки, почувствуем его особую атмосферу и увидим, чем Пусан отличается от столичного Сеула.

Переезд в ПусанПереезд в ПусанПереезд в Пусан
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Морское побережье Пусана

Сегодня посетим один из самых необычных храмов Южной Кореи — Хэдун Ёнгунса, расположенный прямо на живописных прибрежных скалах. После знакомства с храмовым комплексом прогуляемся по пляжам и колоритным рынкам города, где можно попробовать свежие морепродукты, познакомиться с местной гастрономией и провести свободное время у моря в комфортном темпе.

Морское побережье ПусанаМорское побережье ПусанаМорское побережье Пусана
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Перелет на остров Чеджу

После завтрака отправимся в аэропорт, чтобы перелететь на остров Чеджу — одно из самых известных природных направлений Южной Кореи. После размещения в отеле останется время для отдыха и знакомства с островной атмосферой. Можно прогуляться вдоль побережья, почувствовать спокойный ритм Чеджу и насладиться первыми видами океана.

Перелет на остров ЧеджуПерелет на остров ЧеджуПерелет на остров Чеджу
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Национальный парк Халласан

Сегодня нас ждет знакомство с природным символом острова — национальным парком Халласан. Мы отправимся по одному из живописных маршрутов, проходящих среди вулканических ландшафтов, густой растительности и панорамных площадок. Прогулка проходит в комфортном темпе и позволяет увидеть одну из самых красивых природных территорий Южной Кореи. При хорошей погоде можно устроить небольшой пикник и сделать яркие фотографии.

Национальный парк ХалласанНациональный парк ХалласанНациональный парк Халласан
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Водопады и океанские пейзажи

Продолжаем исследовать Чеджу. Сегодня посетим живописные водопады Чонджеон, окруженные густой субтропической растительностью, а затем отправимся к знаменитым вулканическим скалам Йонмори, где океан встречается с древними лавовыми образованиями. День пройдет среди впечатляющих природных пейзажей, прогулок вдоль побережья и лучших фотолокаций острова.

Водопады и океанские пейзажиВодопады и океанские пейзажиВодопады и океанские пейзажи
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Возвращение в Сеул

После завтрака отправимся в аэропорт для перелета в Сеул. После заселения в отель останется свободное время, которое можно посвятить прогулкам, покупке сувениров, посещению торговых кварталов или знакомству с современной гастрономией столицы. Это отличная возможность завершить путешествие в собственном ритме.

Возвращение в СеулВозвращение в СеулВозвращение в Сеул
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
10 день

Завершение путешествия

После завтрака освобождаем номера и отправляемся в аэропорт. Наше путешествие по Южной Корее подходит к концу, оставляя яркие воспоминания о древних дворцах, морских побережьях, вулканических пейзажах Чеджу и динамичной атмосфере корейских мегаполисов.

Завершение путешествияЗавершение путешествияЗавершение путешествия
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание 9 ночей в отелях по маршруту
  • Завтраки
  • Встреча в аэропорту Сеула и групповой трансфер
  • Все трансферы по программе
  • Переезд на скоростном поезде KTX из Сеула в Пусан
  • Внутренний авиаперелет Пусан - Чеджу
  • Внутренний авиаперелет Чеджу - Сеул
  • Экскурсионная программа по всему маршруту
  • Посещение дворца Кёнбоккун
  • Прогулка по деревне Букчон
  • Посещение храма Хэдун Ёнгунса
  • Национальный парк Халласан
  • Водопады Чонджеон
  • Скалы Йонмори
  • Все входные билеты по программе
  • Сопровождение русскоговорящего организатора
  • Консультационная поддержка до начала поездки и во время путешествия
Что не входит в цену
  • Международный авиаперелет до Южной Кореи и обратно
  • Медицинская страховка
  • Электронное разрешение K-ETA (при необходимости на дату поездки)
  • Обеды и ужины
  • Личные расходы
  • Покупки и сувениры
  • Дополнительные экскурсии
  • Чаевые (по желанию)
  • Расходы, не указанные в разделе «Что включено»
О чём нужно знать до поездки

Это путешествие создано для тех, кто хочет увидеть Южную Корею во всем ее разнообразии: прикоснуться к истории в Сеуле, почувствовать атмосферу морского Пусана и открыть для себя уникальную природу острова Чеджу. Мы сохранили комфортный темп маршрута, объединив главные достопримечательности страны с достаточным количеством свободного времени. Благодаря продуманной логистике и сопровождению организатора вы сможете полностью сосредоточиться на впечатлениях, наслаждаясь каждой частью этого путешествия.

Пожелания к путешественнику

  • Готовность к насыщенной экскурсионной программе

  • Соблюдение времени сборов

  • Удобная обувь для ежедневных прогулок

  • Уважительное отношение к местным традициям и другим участникам группы

Визы

Для въезда в Южную Корею участникам необходимо оформить электронное разрешение K-ETA, если оно требуется в соответствии с актуальными правилами въезда для граждан вашей страны. Перед поездкой мы предоставим всю необходимую консультацию по оформлению документов.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Богдан
Богдан — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет! Меня зовут Богдан. Я занимаюсь авторскими путешествиями и помогаю людям открывать страны глубже, чем в обычных туристических маршрутах. Путешествия давно стали для меня не просто отдыхом, а способом лучше понимать
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мир, людей, культуру и атмосферу разных стран. Я много путешествовал сам: от Байкала и маршрутов по России до Европы и Азии. Был в Таиланде, Турции, Германии, Франции, Англии, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии, Чехии, Польше, Сербии и других странах. Этот личный опыт помогает мне смотреть на маршруты не только как организатору, но и как путешественнику. Мы с командой не первый год создаём авторские поездки для тех, кто хочет путешествовать комфортно, интересно и не по шаблону. В маршрутах мы соединяем красивые места, продуманную логистику, локальную атмосферу, свободное время и живое общение внутри группы. Мне близок формат небольших групп, где есть внимание к каждому участнику и ощущение настоящего путешествия, а не массовой экскурсии. Для меня хороший тур — это понятный темп, комфортные переезды, честное описание программы, продуманные детали и атмосфера, в которой людям спокойно и интересно. Моя задача как организатора и тур-лидера — сделать поездку удобной, насыщенной, тёплой по атмосфере и запоминающейся по ощущениям.

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