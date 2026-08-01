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мир, людей, культуру и атмосферу разных стран. Я много путешествовал сам: от Байкала и маршрутов по России до Европы и Азии. Был в Таиланде, Турции, Германии, Франции, Англии, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии, Чехии, Польше, Сербии и других странах. Этот личный опыт помогает мне смотреть на маршруты не только как организатору, но и как путешественнику. Мы с командой не первый год создаём авторские поездки для тех, кто хочет путешествовать комфортно, интересно и не по шаблону. В маршрутах мы соединяем красивые места, продуманную логистику, локальную атмосферу, свободное время и живое общение внутри группы. Мне близок формат небольших групп, где есть внимание к каждому участнику и ощущение настоящего путешествия, а не массовой экскурсии. Для меня хороший тур — это понятный темп, комфортные переезды, честное описание программы, продуманные детали и атмосфера, в которой людям спокойно и интересно. Моя задача как организатора и тур-лидера — сделать поездку удобной, насыщенной, тёплой по атмосфере и запоминающейся по ощущениям.