Альпийские луга Абхазии из Гагры

Приглашаем вас посетить солнечную Абхазию - увидеть рукотворные и природные памятники, напиться...

Приглашаем вас посетить солнечную Абхазию — увидеть рукотворные и природные памятники, напиться чистейшей воды из горных источников, прогуляться по альпийским лугам и запечатлить живописные виды в своем сердце и на фото.

Мы доедем на самую лучшую точку альпийских лугов в долину перевала Пыв.
Альпийские луга Абхазии из Гагры
Альпийские луга Абхазии из Гагры
Альпийские луга Абхазии из Гагры
Альпийские луга Абхазии из Гагры
Альпийские луга Абхазии из Гагры
Альпийские луга Абхазии из Гагры

Что вы увидите 🤩

  • популярный на весь мир ресторан «Гагрипш»
  • смотровая площадка в г. Гагре
  • водопад Девичьи слёзы
  • водопад Мужские слёзы
  • пасека и винный погреб (по желанию)
  • подвесной мост через реку Бзыбь
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон («каменный мешок»)
  • Чабгарский карниз и смотровая Прощай Родина
  • Озеро Рица
  • Водопад Влюбленных
  • Великий Гегский водопад
  • Альпийские луга 1 уровень — обычно всех туристов возят сюда
  • Альпийские луга 2 уровень — наивысший
  • дикие места нетронутые цивилизацией
  • чистейшие минеральные источники, где попьете горной минеральной воды
  • местных горных жителей, которые вообще не спускаются с гор вниз
  • настоящих горных коней грациозных и сильных.
Что вас ждет
Альпийские луга представляют собой одно из наиболее красивых мест Абхазии. Едем через знаменитые Гагры, мимо популярного лазурного горного озера Рица, через нетронутые человеком горные долины поднимаемся к Кавказскому хребту. Вас очень впечатлит колорит страны души, а какая там природа — слов не хватит описать.
Альпийские луга — это комплекс невероятных зеленых полян, высота над уровнем моря которого составляет порядка 2 тысяч метров. Располагаются они в горах Большого Кавказского хребта. Погрузитесь на целый день в удивительные по своей красоте места нетронутые человеком. Во внедорожнике одновременно может поместиться до 8 человек.

Цены на экскурсию

Для группы 1-8 человек
Взрослый
2 700 ₽
Детский до 8 лет
2 400 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер
  • водитель с веселыми историями про Абхазию
  • транспортные расходы
  • аренда внедорожника
  • дегустация напитков, сыра, копченостей
Что не входит
  • экологический сбор на озере Рица 350 руб. /взрослый, 100 руб. /детский
  • обед по желанию (завозим в кафе)
  • тарзанка над рекой — 500 рублей
  • катание на горном коне-скакуне (как повезет, если там будет местный житель, они за небольшую доп. плату дают прокатиться)
Место начала и завершения
Ваш адрес в Гагре
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 07:00

Юлия П.
Юлия П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Гагры

👥Групповые🛣Джиппинг🏡Выездные🐠Озеро Рица🗽Достопримечательности💧Водопады#Экскурсии на альпийские луга Абхазии

Еще несколько похожих предложений в Гагре

Экскурсия на альпийские луга и озеро Мзы в Абхазии
Индивидуальная экскурсия
5
3
15 000
за 1-8 чел.
Экскурсия на альпийские луга и озеро Мзы в Абхазии
Мы отправимся с вами в заповедные места Абхазии
Ежедневно по договоренности
Жемчужина Абхазии - озеро Рица из Гагры
Индивидуальная экскурсия
15 000
за 1-7 чел.
Жемчужина Абхазии - озеро Рица из Гагры
Это прекрасный природный маршрут, позволит окунуться в первозданную природу Абхазии и понять почему...
В любой день.
Абхазия круглый год! Однодневный тур по знаковым местам Абхазии из Гагры
Индивидуальный тур
5
8
10ч
12 000
за 1-4 чел.
Абхазия круглый год! Однодневный тур по знаковым местам Абхазии из Гагры
Даже если времени у вас немного, уделите всего один день - и Абхазия раскроется перед вами во всем...
Ежедневно с 07:00
"Гостеприимная Абхазия" , гастрономическая экскурсия по Гагре
Индивидуальная экскурсия
5
1
10 000
за 1-6 чел.
"Гостеприимная Абхазия" , гастрономическая экскурсия по Гагре
В советское время многие мечтали попасть в Абхазию - страну души
ежедневно
Индивидуальный тур на джипах по Абхазии из Гагры
Индивидуальный тур
10ч
13 000
за 1-7 чел.
Индивидуальный тур на джипах по Абхазии из Гагры
За время нашей десятичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые...
Ежедневно с 07:00
Открытие Абхазии - Гагра, Рица, Афон
Индивидуальная экскурсия
12ч
12 000
за 1-4 чел.
Открытие Абхазии - Гагра, Рица, Афон
Добро пожаловать в страну души
По договоренности, в любой свободный день.
Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии из Гагры
10ч
2 500
за 1 чел.
Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии из Гагры
За время нашей двенадцатичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются...
Ежедневно с 07:00 утра
Тайны Нового Афона в Абхазии из Гагры
Индивидуальная экскурсия
5
1
15 000
за 1-4 чел.
Тайны Нового Афона в Абхазии из Гагры
Экскурсия в Новый Афон станет незабываемым путешествием для любителей истории и природных красот
ежедневно
Путешествие на озеро Рица из Гагр
Индивидуальная экскурсия
7 000
за 1-4 чел.
Путешествие на озеро Рица из Гагр
Приглашаем на прогулку по живописным местам Абхазии
На джипах по Абхазии: Гегский водопад и «Завтрак королей» из Гагры
5
2
10ч
2 200
за 1 чел.
На джипах по Абхазии: Гегский водопад и «Завтрак королей» из Гагры
В этот день Абхазия предстанет перед вашими глазами совсем с другого ракурса! Живописные каньоны и...
Ежедневно с 07:00
Путешествие из Гагр к озеру Рица и в Новый Афон
Индивидуальная экскурсия
5
1
11 000
за 1-4 чел.
Путешествие из Гагр к озеру Рица и в Новый Афон
Приглашаю вас увидеть живописное озеро Рица, достопримечательности и знаковые места Нового Афона
Групповая экскурсия в Новый Афон
4
2
600
за 1 чел.
Групповая экскурсия в Новый Афон
Не упустите удобную возможность увидеть одни из самых значимых памятников культуры и невероятные...
Выезд около 9:30 в зависимости от вашего расположения

Юлия П. проводит ещё 3 экскурсии

Джип-тур в Абхазию из Гагры - горы, море, драйв и отдых от души
4.9
9
12ч
1 800
за 1 чел.
Джип-тур в Абхазию из Гагры - горы, море, драйв и отдых от души
Мы прокатим вас с ветерком по лучшим достопримечательностям Абхазии, а затем отвезем на пляж, где у...
Ежедневно в 08:30 - 9:00
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Гагры
Индивидуальная экскурсия
5
13
12ч
12 000
за 1-8 чел.
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Гагры
Вам осталось сменить привычный экскурсионный автобус на джип! И с ветерком прокатиться на джип-туре...
Ежедневно 07:00, 08:00, 09:00
Альпийские луга Абхазии из Гагры (индивидуальные)
Индивидуальная экскурсия
12ч
18 000
за 1-8 чел.
Альпийские луга Абхазии из Гагры (индивидуальные)
Приглашаем вас посетить солнечную Абхазию - увидеть рукотворные и природные памятники, напиться...
Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Гагре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Гагре