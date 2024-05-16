Альпийские луга – экскурсии в Гагре

Найдено 4 экскурсии в категории «Альпийские луга» в Гагре, цены от 14 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
4.5 часа
31 отзыв
Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 000 за всё до 6 чел.
Альпийские луга и озеро Мзы
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Экскурсия к озеру Мзы и альпийским лугам - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии, где каждый шаг открывает новые красоты и загадки
Начало: В вашем отеле в Гагре
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
25 000 за всё до 6 чел.
Озеро Мзы: через альпийские луга
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Озеро Мзы и альпийские луга: незабываемое путешествие в Гагре
Погрузитесь в мир высокогорной Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад и конная прогулка по альпийским лугам ждут вас
Начало: Ваш отель в Гагре
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
Путешествие по Гагре, Мюссера и Храм Амбара
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Гагре, Мюссера и Храм Амбара
Начало: С места вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
14 900 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    16 мая 2024
    Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
    Поначалу несколько сомневались в выборе, тем более, что были предупреждены, что до конечной точки на машине не добраться из-за не
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    до конца растаявшей снежной лавины на пути и придется немного пройтись. Пройтись пришлось больше, чем мы предполагали))), но это того стоило. От сомнений не осталось и следа, а впечатления превзошли все наши ожидания. Наверно, получился немного иной тур (скорее - легкий хайкинг), но было очень круто. Чумовые виды, полное единение с природой, кайф от физической нагрузки и ни одной человеческой души по пути!!! А нет, велосипедист был…)) Рауль, спасибо от меня и моих друзей!!

  • Е
    Екатерина
    12 мая 2024
    Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
    Рауль настоящий профессионал! Спасибо огромное за безопасность и ответственность. Советую к посещению 👌🏻 (обувайте удобную обувь для ходьбы)
    Рауль настоящий профессионал! Спасибо огромное за безопасность и ответственность. Советую к посещению 👌🏻 (обувайте удобную обувь для ходьбы)Рауль настоящий профессионал! Спасибо огромное за безопасность и ответственность. Советую к посещению 👌🏻 (обувайте удобную обувь для ходьбы)Рауль настоящий профессионал! Спасибо огромное за безопасность и ответственность. Советую к посещению 👌🏻 (обувайте удобную обувь для ходьбы)Рауль настоящий профессионал! Спасибо огромное за безопасность и ответственность. Советую к посещению 👌🏻 (обувайте удобную обувь для ходьбы)
  • Н
    Надежда
    25 ноября 2023
    Альпийские луга и озеро Мзы
    Ездили летом на эту экскурсию. Это был единственный дождливый день нашего отпуска. Рауль нас сразу предупредил, что есть вероятность не
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    пройти полный маршрут. Но мы все равно поехали. Экскурсия была интересной, места потрясающие и дождь мы застали знатный)))) но мы все равно были довольны👍 полный маршрут мы к сожалению не прошли из за непогоды, но Рауль сделал максимум возможного чтобы показать нам как можно больше) спасибо! Описывать экскурсию и увиденное не буду, что бы те кто поедут увидели всё своими глазами)

    Ездили летом на эту экскурсию. Это был единственный дождливый день нашего отпуска. Рауль нас сразу предупредилЕздили летом на эту экскурсию. Это был единственный дождливый день нашего отпуска. Рауль нас сразу предупредилЕздили летом на эту экскурсию. Это был единственный дождливый день нашего отпуска. Рауль нас сразу предупредилЕздили летом на эту экскурсию. Это был единственный дождливый день нашего отпуска. Рауль нас сразу предупредилЕздили летом на эту экскурсию. Это был единственный дождливый день нашего отпуска. Рауль нас сразу предупредил
  • А
    Алексей
    14 октября 2023
    Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
    Посещали достаточно экстемальную экскурсию вместе с опытным гидом Раулем. Он филигранно проезжал все опасные участки дороги, а шутки помогали разрядить обстановку) Гид профессиональный, всем рекомендуем обратиться к нему, получите невероятные эмоции)
  • В
    Владислав
    12 сентября 2023
    Альпийские луга и озеро Мзы
    Раул отлично знает все особенности культуры, а так же отлично поддерживает шарм поездки
    Раул отлично знает все особенности культуры, а так же отлично поддерживает шарм поездкиРаул отлично знает все особенности культуры, а так же отлично поддерживает шарм поездки
  • А
    Анастасия
    8 сентября 2023
    Альпийские луга и озеро Мзы
    Великолепная экскурсия! Красоты необыкновенные! Рауль- замечательный гид и прекрасный водитель! Время пролетело совершенно незаметно!
    Великолепная экскурсия! Красоты необыкновенные! Рауль- замечательный гид и прекрасный водитель! Время пролетело совершенно незаметно!Великолепная экскурсия! Красоты необыкновенные! Рауль- замечательный гид и прекрасный водитель! Время пролетело совершенно незаметно!Великолепная экскурсия! Красоты необыкновенные! Рауль- замечательный гид и прекрасный водитель! Время пролетело совершенно незаметно!Великолепная экскурсия! Красоты необыкновенные! Рауль- замечательный гид и прекрасный водитель! Время пролетело совершенно незаметно!Великолепная экскурсия! Красоты необыкновенные! Рауль- замечательный гид и прекрасный водитель! Время пролетело совершенно незаметно!Великолепная экскурсия! Красоты необыкновенные! Рауль- замечательный гид и прекрасный водитель! Время пролетело совершенно незаметно!
  • Н
    Наталия
    24 июля 2023
    Озеро Мзы: через альпийские луга
    Все было просто круто ❤❤❤Самый лучший в мире отдых. Всем советуем 👍👍👍Водителю Рустаму отдельное спасибо 🔥🔥🔥

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Альпийские луга»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
  2. Альпийские луга и озеро Мзы
  3. Озеро Мзы: через альпийские луга
  4. Путешествие по Гагре, Мюссера и Храм Амбара
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Гегский водопад
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Колоннада
  9. Набережная
  10. Замок принца Ольденбургского
Сколько стоит экскурсия по Гагре в июне 2024
Сейчас в Гагре в категории "Альпийские луга" можно забронировать 4 экскурсии от 14 900 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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