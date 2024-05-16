1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия к озеру Мзы и альпийским лугам - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии, где каждый шаг открывает новые красоты и загадки
Начало: В вашем отеле в Гагре
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
25 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Озеро Мзы и альпийские луга: незабываемое путешествие в Гагре
Погрузитесь в мир высокогорной Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад и конная прогулка по альпийским лугам ждут вас
Начало: Ваш отель в Гагре
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Гагре, Мюссера и Храм Амбара
Начало: С места вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
14 900₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил16 мая 2024Поначалу несколько сомневались в выборе, тем более, что были предупреждены, что до конечной точки на машине не добраться из-за не
- ЕЕкатерина12 мая 2024Рауль настоящий профессионал! Спасибо огромное за безопасность и ответственность. Советую к посещению 👌🏻 (обувайте удобную обувь для ходьбы)
- ННадежда25 ноября 2023Ездили летом на эту экскурсию. Это был единственный дождливый день нашего отпуска. Рауль нас сразу предупредил, что есть вероятность не
- ААлексей14 октября 2023Посещали достаточно экстемальную экскурсию вместе с опытным гидом Раулем. Он филигранно проезжал все опасные участки дороги, а шутки помогали разрядить обстановку) Гид профессиональный, всем рекомендуем обратиться к нему, получите невероятные эмоции)
- ВВладислав12 сентября 2023Раул отлично знает все особенности культуры, а так же отлично поддерживает шарм поездки
- ААнастасия8 сентября 2023Великолепная экскурсия! Красоты необыкновенные! Рауль- замечательный гид и прекрасный водитель! Время пролетело совершенно незаметно!
- ННаталия24 июля 2023Все было просто круто ❤❤❤Самый лучший в мире отдых. Всем советуем 👍👍👍Водителю Рустаму отдельное спасибо 🔥🔥🔥
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Экскурсии на альпийские луга Абхазии»
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