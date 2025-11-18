Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

За несколько часов путешествия на УАЗе откроются захватывающие виды на горные ущелья и перевалы Абхазии.



В урочище Бамбаяшта, вдали от туристических маршрутов, можно насладиться пикником на фоне живописных пейзажей.



Маршрут проходит через смотровые площадки с видами на Гагру и мыс Пицунда, а также стартовую площадку парапланов.



Безопасные прогулки на плато не требуют физической подготовки, что делает экскурсию доступной для всех