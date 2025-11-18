За несколько часов путешествия на УАЗе откроются захватывающие виды на горные ущелья и перевалы Абхазии.
В урочище Бамбаяшта, вдали от туристических маршрутов, можно насладиться пикником на фоне живописных пейзажей.
Маршрут проходит через смотровые площадки с видами на Гагру и мыс Пицунда, а также стартовую площадку парапланов.
Безопасные прогулки на плато не требуют физической подготовки, что делает экскурсию доступной для всех
5 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Увлекательное путешествие на УАЗе
- 🏞 Захватывающие виды на горы и ущелья
- 🥪 Пикник на природе
- 📸 Отличные фотомоменты
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Гагра
- Мыс Пицунда
- Стартовая площадка парапланов
Описание экскурсии
- На удлинённом УАЗе с открытым верхом за час мы поднимемся из Гагры до конца автомобильной дороги в сторону горы Мамдзышха.
- По пути посетим две смотровые площадки с видом на Гагру и мыс Пицунда.
- В конце асфальтированной дороги побываем на стартовой площадке парапланов.
- Затем 1 час 20 минут проедем по лесовозным и пастушьим дорогам до урочища Бамбаяшта — к самым отдалённым пастушьим балаганам.
- Полюбуемся панорамой гор и устроим пикник — у нас будет с собой большой газовый баллон и горелка.
- По желанию группы за доплату совершим пешую вылазку выше — например, до перевала Верёвкина и входа в глубочайшую в мире пещеру Крубера. Путь в оба конца займёт около 4 часов. Это будет несложный хайкинг с умеренным набором высоты. Пропастей и карнизов нет.
Организационные детали
- В экскурсию включён трансфер в оба конца на плато Бамбаяшта из Гагры, Пицунды, Бзыби, Холодной Речки или с границы.
- Угощу вас конфетами, горячим кофе и чаем. Возьмите с собой питьевую воду и продукты для пикника, пригодные для готовки на сковороде.
- Экскурсия не требует физической подготовки. Прогулки на плато безопасные, без перепада высот.
- Дополнительно по желанию оплачивается пешая вылазка в скальную область к перевалу Сахаджа — 3000 ₽ делится поровну между участниками.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Гагре, Пицунде или на российско-абхазской границе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даур — ваш гид в Гагре
Я с рождения живу в Гагре. Моё детство прошло в горах. Экскурсии провожу с 2005 года — автомобильные, пешие, конные, охота и рыбалка. Люблю родную природу, растительный мир Кавказа, всегда стараюсь узнать новое. Могу плести байки на разные темы для развлечения гостей, но к сведениям о природе, истории и географии отношусь скрупулёзно. Имею опыт службы в местном МЧС.Задать вопрос
