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никто не показал и бутылку абхазского вина так же ни кто не подарил, тут косяк организаторов 🤷‍♂️ а в остальном прекрасная экскурсия, отличный водитель с которым можно побеседовать по душам об интересующих вопросах, звезду снял только одну за косяк организаторов, больше не стал только потому что был классный водитель 👍 и в уличных туристических фирмочках цену можно найти дешевле с уже выключенным сбором риценского заповедника