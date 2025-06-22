Мы поднимемся на высоту более 2600 м над уровнем моря, чтобы увидеть невероятные пейзажи Семиозерья.
Вас ожидает множество интересных легенд, девственная природа и, конечно же, 7 зеркально чистых озёр, пеший путь к которым — отдельное путешествие в мир сказки.
Вас ожидает множество интересных легенд, девственная природа и, конечно же, 7 зеркально чистых озёр, пеший путь к которым — отдельное путешествие в мир сказки.
Описание экскурсииВосхождение к альпийским лугам Горно-пешеходный маршрут к Семиозерью — одно из самых насыщенных и зрелищных путешествий для любителей походов. Тех, кто решится на такое восхождение, ждут невероятные пейзажи: облака на уровне вытянутой руки, роскошные горные виды, ароматные альпийские луга с редкими цветами. А самое, пожалуй, зрелищное из всего разнообразия видов — россыпь гладких, словно голубые стёклышки, озёр. Даже самые искушённые туристы отмечают живописную природу Семиозёрья и возвращаются всегда в восторге от увиденного. Приглашаем вас подняться на высоту более 2000 м. над уровнем моря, увидеть долину своими глазами и получить невероятные впечатления и эмоции от девственной природы Абхазских гор. Вас ждут яркие локации горных маршрутов Страны Души, включая всеми известные и любимые места Рицинского нацпарка. Важная информация:
- Экскурсию можно забронировать с трансфером из Центрального, Хостинского, Адлерского районов, от пгт Сириус или от границы. Выбирайте соответствующую опцию на форме бронирования.
- Время отправления на сайте указано ориентировочно и может меняться в зависимости от места вашего проживания.
- Оформляйте бронирование, и менеджер свяжется с вами в мессенджере или по телефону в течение двух часов, чтобы согласовать точное время и место посадки и ответить на ваши вопросы. Вы можете самостоятельно добраться до точки сбора в Адлере или на границе, если не хотите приобретать трансфер.
- Пожалуйста, оставляйте контактный телефон при бронировании для оперативной связи.
Среда, Суббота 9-00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ресторан Гагрипш
- Парк принца Ольденбургского
- Гагра Колоннада
- Дегустационный зал «Отырба» (бесплатная дегустация мёда, вина, чачи, сыра, мяса по-абхазски, высокогорного чая)
- Медовый двор (дегустация мёда и медовухи)
- Водопад Девичьи слезы
- Водопад Мужские слезы
- Подвесной мост через р. Бзыбь
- Голубое озеро (тарзанка по желанию)
- Юпшарский каньон
- Каменный мешок
- Качели над рекой Бзыбь
- Чабгарский карниз
- Смотровая площадка «Прощай Родина»
- Озеро Рица (970 м над уровнем моря)
- Водопад Птичий Клюв
- Мин. воды Ауадхары
- Альпийские луга и долина чёрных тюльпанов
- Перевал Пыв
- Долина Семи Озер
Что включено
- Сопровождение через государственную границу
- Услуги водителя-экскурсовода
- Подарок от водителя (бутылка абхазского вина)
- Страховка
- Подарочный сертификат (не забудьте взять у организатора)
- Трансфер из Центрального, Хостинского и Адлерского районов (выбирайте по типу билета)
- Дегустации
Что не входит в цену
- Экологический сбор в Рицинский национальный парк: взрослый (с 12 лет) - 700 руб, детский (с 8 до 12 лет) - 200 руб, дети до 8 лет - бесплатно
- Питание - средний чек 600 руб. (по желанию)
- Тарзанка - 1000 руб. (по желанию)
- Найм лошадей - 2500 рублей
Место начала и завершения?
Ближайшая остановка или КПП вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, Суббота 9-00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Добрый день
- Вы забронировали джип-тур в Абхазию
- Благодарим Вас за то, что доверили нам свой отдых
- Внимательно ознакомьтесь со списком необходимых документов (в описании тура)
- Экскурсия обязательно состоится. Наш диспетчер свяжется с Вами вечером перед поездкой (с 19-00 до 21-30). Будьте готовы сообщить Ваш точный адрес, чтобы мы смогли определить ближайшую для Вас точку сбора
- Для пересечения государственной границы РФ Вам необходимо иметь при себе документы удостоверяющие личность в оригинале:
- Для совершеннолетних граждан (достигшие 18-ти летнего возраста: (паспорт гражданина РФ, загран паспорт). Документы должны быть в хорошем состоянии (не порваны, не порисованы, нет доступа к фото (не отклеяна и не надорвана ламинация), а так же не просрочен срок действия (на смену документа по возрасту дается 90 календарных дней, в таком случае просроченный паспорт считается действительным)
- Для несовершеннолетних граждан:
- Свидетельство о рождении (до 14 лет)
- Паспорт (с 14 лет). Обратите внимание, что в день наступления 14-ти летия несовершеннолетний гражданин РФ уже не может пересечь государственную границу по свидетельству о рождении, необходим паспорт
- Несовершеннолетние граждане могут покидать страну только в сопровождении законных представителей (мать, отец). Родственники второго порядка: тёти, дяди, бабушки, дедушки, братья, сёстры, соседи, должны иметь при себе нотариально заверенное разрешение на вывоз ребенка из страны (доверенность)
- Обратите, пожалуйста, внимание на то, что сбор туристов осуществляется с ближайших остановок общественного транспорта, находящихся рядом с вашим отелем
- Центральный район: ул. Виноградная, ул. Горького, Курортный проспект
- Хостинский район: Остановка «Хоста Мост»
- Адлерский район: ул. Ленина, ул. Каспийская, ул. Урожайная
- Сириус (Олимпийский парк): КПП крупных отелей
- Время прибытия на границу 7-30
- Большая просьба берите с собой наличные деньги для оплаты экскурсии и дополнительных услуг
- С собой необходимо взять:
- Купальные принадлежности и удобную обувь
- Солнцезащитный крем
- Наличные деньги
- Заряженые гаджеты
- Спасибо за то, что выбрали нашу команду
- P.S. - Если у Вас остались какие либо срочные вопросы, то пишите на WhatsApp для уточнения организационных моментов: 8-938-878-87-08 Екатерина
- С уважением
- Екатерина Лычак
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
22 июн 2025
Отличная поездка к долине семи озер, в описании экскурсии сказано, что вы увидите Гагры, ресторан Гагрипш, парк принца Ольденбургского, колоннаду этого вы не увидите) подвесной мост через реку Бзыбь тоже
Входит в следующие категории Гагры
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