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Авторский джип-тур «Долина семи озёр»

Мы поднимемся на высоту более 2600 м над уровнем моря, чтобы увидеть невероятные пейзажи Семиозерья.

Вас ожидает множество интересных легенд, девственная природа и, конечно же, 7 зеркально чистых озёр, пеший путь к которым — отдельное путешествие в мир сказки.
4
1 отзыв
Авторский джип-тур «Долина семи озёр»
Авторский джип-тур «Долина семи озёр»
Авторский джип-тур «Долина семи озёр»
Ближайшие даты:
5
июл9
июл12
июл16
июл19
июл23
июл26
июл
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Восхождение к альпийским лугам Горно-пешеходный маршрут к Семиозерью — одно из самых насыщенных и зрелищных путешествий для любителей походов. Тех, кто решится на такое восхождение, ждут невероятные пейзажи: облака на уровне вытянутой руки, роскошные горные виды, ароматные альпийские луга с редкими цветами. А самое, пожалуй, зрелищное из всего разнообразия видов — россыпь гладких, словно голубые стёклышки, озёр. Даже самые искушённые туристы отмечают живописную природу Семиозёрья и возвращаются всегда в восторге от увиденного. Приглашаем вас подняться на высоту более 2000 м. над уровнем моря, увидеть долину своими глазами и получить невероятные впечатления и эмоции от девственной природы Абхазских гор. Вас ждут яркие локации горных маршрутов Страны Души, включая всеми известные и любимые места Рицинского нацпарка. Важная информация:
  • Экскурсию можно забронировать с трансфером из Центрального, Хостинского, Адлерского районов, от пгт Сириус или от границы. Выбирайте соответствующую опцию на форме бронирования.
  • Время отправления на сайте указано ориентировочно и может меняться в зависимости от места вашего проживания.
  • Оформляйте бронирование, и менеджер свяжется с вами в мессенджере или по телефону в течение двух часов, чтобы согласовать точное время и место посадки и ответить на ваши вопросы. Вы можете самостоятельно добраться до точки сбора в Адлере или на границе, если не хотите приобретать трансфер.
  • Пожалуйста, оставляйте контактный телефон при бронировании для оперативной связи.

Среда, Суббота 9-00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ресторан Гагрипш
  • Парк принца Ольденбургского
  • Гагра Колоннада
  • Дегустационный зал «Отырба» (бесплатная дегустация мёда, вина, чачи, сыра, мяса по-абхазски, высокогорного чая)
  • Медовый двор (дегустация мёда и медовухи)
  • Водопад Девичьи слезы
  • Водопад Мужские слезы
  • Подвесной мост через р. Бзыбь
  • Голубое озеро (тарзанка по желанию)
  • Юпшарский каньон
  • Каменный мешок
  • Качели над рекой Бзыбь
  • Чабгарский карниз
  • Смотровая площадка «Прощай Родина»
  • Озеро Рица (970 м над уровнем моря)
  • Водопад Птичий Клюв
  • Мин. воды Ауадхары
  • Альпийские луга и долина чёрных тюльпанов
  • Перевал Пыв
  • Долина Семи Озер
Что включено
  • Сопровождение через государственную границу
  • Услуги водителя-экскурсовода
  • Подарок от водителя (бутылка абхазского вина)
  • Страховка
  • Подарочный сертификат (не забудьте взять у организатора)
  • Трансфер из Центрального, Хостинского и Адлерского районов (выбирайте по типу билета)
  • Дегустации
Что не входит в цену
  • Экологический сбор в Рицинский национальный парк: взрослый (с 12 лет) - 700 руб, детский (с 8 до 12 лет) - 200 руб, дети до 8 лет - бесплатно
  • Питание - средний чек 600 руб. (по желанию)
  • Тарзанка - 1000 руб. (по желанию)
  • Найм лошадей - 2500 рублей
Место начала и завершения?
Ближайшая остановка или КПП вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, Суббота 9-00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Добрый день
  • Вы забронировали джип-тур в Абхазию
  • Благодарим Вас за то, что доверили нам свой отдых
  • Внимательно ознакомьтесь со списком необходимых документов (в описании тура)
  • Экскурсия обязательно состоится. Наш диспетчер свяжется с Вами вечером перед поездкой (с 19-00 до 21-30). Будьте готовы сообщить Ваш точный адрес, чтобы мы смогли определить ближайшую для Вас точку сбора
  • Для пересечения государственной границы РФ Вам необходимо иметь при себе документы удостоверяющие личность в оригинале:
  • Для совершеннолетних граждан (достигшие 18-ти летнего возраста: (паспорт гражданина РФ, загран паспорт). Документы должны быть в хорошем состоянии (не порваны, не порисованы, нет доступа к фото (не отклеяна и не надорвана ламинация), а так же не просрочен срок действия (на смену документа по возрасту дается 90 календарных дней, в таком случае просроченный паспорт считается действительным)
  • Для несовершеннолетних граждан:
  • Свидетельство о рождении (до 14 лет)
  • Паспорт (с 14 лет). Обратите внимание, что в день наступления 14-ти летия несовершеннолетний гражданин РФ уже не может пересечь государственную границу по свидетельству о рождении, необходим паспорт
  • Несовершеннолетние граждане могут покидать страну только в сопровождении законных представителей (мать, отец). Родственники второго порядка: тёти, дяди, бабушки, дедушки, братья, сёстры, соседи, должны иметь при себе нотариально заверенное разрешение на вывоз ребенка из страны (доверенность)
  • Обратите, пожалуйста, внимание на то, что сбор туристов осуществляется с ближайших остановок общественного транспорта, находящихся рядом с вашим отелем
  • Центральный район: ул. Виноградная, ул. Горького, Курортный проспект
  • Хостинский район: Остановка «Хоста Мост»
  • Адлерский район: ул. Ленина, ул. Каспийская, ул. Урожайная
  • Сириус (Олимпийский парк): КПП крупных отелей
  • Время прибытия на границу 7-30
  • Большая просьба берите с собой наличные деньги для оплаты экскурсии и дополнительных услуг
  • С собой необходимо взять:
  • Купальные принадлежности и удобную обувь
  • Солнцезащитный крем
  • Наличные деньги
  • Заряженые гаджеты
  • Спасибо за то, что выбрали нашу команду
  • P.S. - Если у Вас остались какие либо срочные вопросы, то пишите на WhatsApp для уточнения организационных моментов: 8-938-878-87-08 Екатерина
  • С уважением
  • Екатерина Лычак
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
Е
22 июн 2025
Отличная поездка к долине семи озер, в описании экскурсии сказано, что вы увидите Гагры, ресторан Гагрипш, парк принца Ольденбургского, колоннаду этого вы не увидите) подвесной мост через реку Бзыбь тоже
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никто не показал и бутылку абхазского вина так же ни кто не подарил, тут косяк организаторов 🤷‍♂️ а в остальном прекрасная экскурсия, отличный водитель с которым можно побеседовать по душам об интересующих вопросах, звезду снял только одну за косяк организаторов, больше не стал только потому что был классный водитель 👍 и в уличных туристических фирмочках цену можно найти дешевле с уже выключенным сбором риценского заповедника

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