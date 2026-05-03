Брызги Гегского водопада, узкий коридор Юпшарского каньона, Голубое озеро и Рица, у которой хочется задержаться подольше.
За день вы проедете по одному из самых зрелищных маршрутов Абхазии, увидите главные природные локации и остановитесь там, где дыхание замирает от красоты и масштаба.
Описание экскурсии
- Пасека и винный двор. Вы попробуете мёд, медовуху, вино, чачу, сыр, высокогорный чай и мясо по-абхазски
- Голубое озеро. Прогуляетесь, сделаете фотографии и полюбуетесь необычным оттенком воды, который и подарил известность озеру
- Юпшарский каньон. Проедете через знаменитый Каменный мешок — узкий каньон, где скалы почти смыкаются над дорогой. Остановиться не сможем, но гид расскажет об этом месте по пути
- Гегский водопад. Один из самых мощных и зрелищных в Абхазии. У вас будет свободное время на прогулку у воды, шум которой слышно ещё до того, как водопад появляется перед глазами
- Озеро Рица. Без спешки насладитесь местными пейзажами и, если захотите, прокатитесь на катамаране. Времени на отдых будет достаточно
Ориентировочный тайминг
8:00–8:30 — выезд
9:00 — медовая пасека
9:40 — винный двор
10:30 — остановка у Голубого озера
11:00 — проезд через Юпшарский каньон (без остановки)
11:30 — подъём на внедорожнике к Гегскому водопаду
12:10–13:00 — свободное время у Гегского водопада
13:30–15:30 — озеро Рица (прогулка, обед, катамараны)
17:30–18:30 — возвращение
Организационные детали
- Экскурсия проходит на внедорожнике Toyota Tacoma
- Заберём вас из отеля или в любой удобной точке Гагры, Пицунды, Алахадзе, Цандрипша или на границе
- Возрастное ограничение для дегустации алкоголя в винном дворе — 18+
- Если большая часть группы захочет посетить дополнительные локации, мы организуем поездку. Остальные участники в этом время будут отдыхать у Рицы
- С вами будет один из гидов нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
- Питьевая вода, лёгкий перекус (по возможности) и экосборы входят в стоимость
- Дополнительные расходы (по желанию): питание — около 700 ₽, тарзанка (зиплайн) — 1000 ₽, катамараны на озере Рица — 500 ₽/30 мин, посещение водопада Молочный и Птичий клюв — 500 ₽, посещение минерального источника Ауадхара — 1000 ₽. Также за доплату можно посетить сталинскую дачу
ежедневно в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3050 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В оговорённой с вами точке
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса — Организатор в Гагре
Огранизуем групповые и индивидуальные экскурсии по ключевым местам Абхазии, таким как озеро Рица, Новый Афон, Пицунда и Сухум. Почему вам стоит выбрать нас? 1. Опытные гиды, обладающие глубокими знаниями об истории и культуре региона, владеющие несколькими языками. 2. Индивидуальный подход к каждому участнику, гибкость в организации поездок в зависимости от ваших интересов и предпочтений. 3. Современный транспорт и обеспечение высокого уровня безопасности путешественников.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Всё прошло на ура, спасибо водителю за увлекательную поездку. Рекомендую👍
В день выезда испортилась погода, много кто отменил экскурсию но мы решили поехать и очень не зря. В дождик это совершенно другой вид, атмосфера и калорит. Кофе в такой обстановке даже другой на вкус. Все очень понравилось
Алиса
Ответ организатора:
Здравствуйте, Марина! 🌸 Большое спасибо за
высокую оценку и теплые слова! Нам очень приятно, что вы остались довольны. Ваши слова лучшая мотивация для нашей команды. Ждем вас снова! 🌸
3050 ₽ за человека