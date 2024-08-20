Откройте для себя высокогорную Абхазию, где ждут озеро Мзы, альпийские луга и легенды о древних ацанах. Незабываемые виды и приключения гарантированы
Путешествие в сердце Абхазии - это возможность увидеть озеро Мзы, знаменитое своей красотой и легендами. Поездка начинается с комфортного внедорожника, а затем конная прогулка по альпийским лугам. В пути встречаются водопады, каньоны и Голубое озеро. Не забудьте захватить удобную одежду и солнцезащитное средство, ведь горное солнце активно. Уникальные пейзажи и горный воздух сделают это путешествие незабываемым
Лучшее время для посещения озера Мзы - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа расцветает. В это время можно насладиться пестрыми коврами из крокусов и эдельвейсов. В апреле и октябре также возможны поездки, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой путешествие возможно, но погодные условия могут быть менее предсказуемыми, и некоторые маршруты могут быть закрыты.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Озеро Рица
Гегский водопад
Рицинское ущелье
Голубое озеро
Юпшарский каньон
Описание экскурсии
Путешествие к озеру Мзы
Мы начнем наше увлекательное путешествие к Рицинскому ущелью на комфортабельном внедорожнике Митцубиси Паджеро. После этого отправимся в невероятное приключение на лошадях.
Маршрут и впечатления
Прогулка протянется на 7 километров, и в течение всего времени мы сможем наслаждаться чистым горным воздухом. Также у нас будет возможность попробовать минеральную воду из источника, которая ничем не уступает знаменитому «Боржоми». Основная цель нашего пути — чарующее озеро Мзы.
Легенды и загадки
В окрестностях озера, как гласят абхазские легенды, жил маленький народ — ацаны. Если подняться на одну из вершин, окружающих озеро, открывается захватывающий вид на таинственные каменные лабиринты.
Удивительные пейзажи
Если вам хочется насладиться потрясающими пейзажами альпийских лугов, покрытых красочными коврами из крокусов, эдельвейсов и черных тюльпанов, я с радостью проведу для вас экскурсию.
Подготовка к путешествию
Для комфортного путешествия не забудьте выбрать удобную одежду и обувь, а также головной убор. Возьмите с собой солнцезащитное средство, так как солнечное воздействие в горах значительно выше.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Водопад Девичьи и Мужские слезы
Юпшарский каньон
Голубое озеро
Смотровые площадки
Озеро Рица
Альпийские луга
Озеро Мзы
Что включено
Услуги гида
Трансфер
Что не входит в цену
Билеты в Рицинский заповедник: взрослые - 700 руб. /чел., дети до 8 лет - бесплатно
Аренда лошадей - 1500 руб. /чел. (прогулка к водопаду)
Аренда лошадей - 2000 руб. /чел. (прогулка к Мзы)
Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Гагре
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Для путешествия выбирайте удобную одежду и обувь
Головной убор. Возьмите с собой солнцезащитное средство - солнце в горах более активно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
–
2
–
1
–
А
Алена
Замечательная экскурсия с внимательным, активным и очень отзывчивым водителем Рустамом. В процессе поездки к озеру Рустам рассказывал интересные факты об окрестностях и традициях - познавательно. Заехали позавтракать в местную пекарню, читать дальшеуменьшить
поели очень вкусные пирожки с картошкой и сыром) На озеро Мзы поднимались пешком, указателей, как писали выше не много и периодически правда ловили себя на мысли, а туда ли мы идем)) Но тропки расходятся не сильно и в целом шанс прийти в итоге не туда очень и очень мала) Подъем определенно того стоит! Озеро невероятной красоты! Оставшаяся поездка на озеро Рица и водопады также прошли замечательно. Провели чудесный день, получили много положительных впечатлений и остались очень довольны! Спасибо Рустаму и организаторам за эту экскурсию! Однозначно рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Александр
Брали экскурсию на двоих, получилось очень романтичное свидание со спортивным уклоном) мышцы на ногах болели два дня, хотя оба бегаем ежедневно. Заплатили Рустам из благодарности чуть больше, чем договаривались.
Рустам очень читать дальшеуменьшить
общительный, возил на mitsubishi pajero праворуком. Авто в идеальном состоянии для своих лет. Одарил чудесным домашним вином, чачей после похода. За что отдельная благодарность: всей семьей напоили тёщу и оттанцовывали в последний день отпуска.
Но кажется, что Рустам должен был пройти маршрут до нас: обещал, что на тропинке есть таблички с указанием направления движения - не было ничего. Пару раз блуждали из-за подтопленных дорожек и поваленных деревьев. Спасла карта, скаченная на телефон и спутники. Топали в ускоренном темпе вдоль речки Мзымна. Рекомендую всем страховаться и без скаченных карт не ходить! Возможно, таблички посшибали вандалы.
Рустам очень отзывчивый и останавливался у каждого авто, что поломалось по пути на Рицу - так мы потеряли час нашего отпуска в последний день. Кажется, что такая помощь в горах не должна быть за наш счет по умолчанию - хотя бы по согласованию. Видится возможным возить с собой визитки эвакуатора и сервисов.
Но мы на Рустама не в обиде - планируем еще обращаться, надеюсь он наш отзыв прочтет и учтет недочеты.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталия
Все было просто круто ❤❤❤Самый лучший в мире отдых. Всем советуем 👍👍👍Водителю Рустаму отдельное спасибо 🔥🔥🔥
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Гагры
Похожие экскурсии на «Озеро Мзы: через альпийские луга»