Озеро Мзы: через альпийские луга

Мы побываем в высокогорной Абхазии, увидим Рицу и Гегский водопад, совершим конную прогулку по альпийским лугам, на

Мы побываем в высокогорной Абхазии, увидим Рицу и Гегский водопад, совершим конную прогулку по альпийским лугам, на озеро Мзы.

Вы полюбуетесь красотами Рицинского ущелья: Голубым озером, Юпшарским каньоном, водопадами и смотровыми площадками, прокатитесь на тарзанке или выпьете чашечку кофе на берегу Рицы.
Озеро Мзы: через альпийские луга
Озеро Мзы: через альпийские луга
Озеро Мзы: через альпийские луга
Озеро Мзы: через альпийские луга
Озеро Мзы: через альпийские луга
Озеро Мзы: через альпийские луга
Озеро Мзы: через альпийские луга

Что вас ожидает 🤩

  • Водопад Девичьи и Мужские слезы
  • Юпшарский каньон
  • Голубое озеро
  • Смотровые площадки
  • Озеро Рица
  • Гегский водопад
  • Альпийские луга
  • Озеро Мзы

Что вас ждет

Мы побываем в высокогорной Абхазии, увидим Рицу и Гегский водопад, совершим конную прогулку по альпийским лугам, на озеро Мзы. Вы полюбуетесь красотами Рицинского ущелья: Голубым озером, Юпшарским каньоном, водопадами и смотровыми площадками, прокатитесь на тарзанке или выпьете чашечку кофе на берегу Рицы.
До Гегского водопада мы доберемся на комфортабельном внедорожнике Митцубиси Паджеро, а далее отправимся на лошадях. Во время прогулки длиной 7 километров, мы не только подышим настоящим горным воздухом, но и выпьем минеральной воды из бьющего источника, которая не уступает знаменитому «Боржоми».
Главная цель нашего пути — озеро Мзы. В его окрестностях, согласно абхазским легендам жил маленький народ — ацаны. Если забраться на одну из вершин, окружающих озеро, то можно разглядеть загадочные сплетения каменного лабиринта. Так что, если Вам хочется увидеть дивные пейзажи альпийских лугов, покрытых пестрыми коврами из крокусов, эдельвейсов и черных тюльпанов, буду рад провести для вас экскурсию.

Важно знать

Для путешествия выбирайте удобную одежду и обувь, головной убор. Возьмите с собой солнцезащитное средство — солнце в горах более активно.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • трансфер.

Туристы оплачивают самостоятельно:

• билеты в Рицинский заповедник:

взрослые — 700 руб. /чел.,
дети до 16 лет — 200 руб/чел.,
дети до 8 лет — бесплатно,
  • аренда лошадей — 1500 руб/чел.,
  • питание.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Билеты в Рицинский заповедник:
  • Взрослые — 700 руб. /чел.
  • Дети до 16 лет — 200 руб/чел.
  • Дети до 8 лет — бесплатно
  • Аренда лошадей — 1500 руб/чел.
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встречаю вас у вашего отеля в Гагре, Пицунде, Афон
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Для путешествия выбирайте удобную одежду и обувь
  • Головной убор. Возьмите с собой солнцезащитное средство — солнце в горах более активно
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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