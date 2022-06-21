Что вас ждет

Мы побываем в высокогорной Абхазии, увидим Рицу и Гегский водопад, совершим конную прогулку по альпийским лугам, на озеро Мзы. Вы полюбуетесь красотами Рицинского ущелья: Голубым озером, Юпшарским каньоном, водопадами и смотровыми площадками, прокатитесь на тарзанке или выпьете чашечку кофе на берегу Рицы.

До Гегского водопада мы доберемся на комфортабельном внедорожнике Митцубиси Паджеро, а далее отправимся на лошадях. Во время прогулки длиной 7 километров, мы не только подышим настоящим горным воздухом, но и выпьем минеральной воды из бьющего источника, которая не уступает знаменитому «Боржоми».

Главная цель нашего пути — озеро Мзы. В его окрестностях, согласно абхазским легендам жил маленький народ — ацаны. Если забраться на одну из вершин, окружающих озеро, то можно разглядеть загадочные сплетения каменного лабиринта. Так что, если Вам хочется увидеть дивные пейзажи альпийских лугов, покрытых пестрыми коврами из крокусов, эдельвейсов и черных тюльпанов, буду рад провести для вас экскурсию.

Важно знать

Для путешествия выбирайте удобную одежду и обувь, головной убор. Возьмите с собой солнцезащитное средство — солнце в горах более активно.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

трансфер.

Туристы оплачивают самостоятельно:

• билеты в Рицинский заповедник:

взрослые — 700 руб. /чел.,

дети до 16 лет — 200 руб/чел.,

дети до 8 лет — бесплатно,