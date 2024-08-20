Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения озера Мзы - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа расцветает. В это время можно насладиться пестрыми коврами из крокусов и эдельвейсов. В апреле и октябре также возможны поездки, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой путешествие возможно, но погодные условия могут быть менее предсказуемыми, и некоторые маршруты могут быть закрыты.

Путешествие в сердце Абхазии - это возможность увидеть озеро Мзы, знаменитое своей красотой и легендами. Поездка начинается с комфортного внедорожника, а затем конная прогулка по альпийским лугам. В пути встречаются водопады, каньоны и Голубое озеро. Не забудьте захватить удобную одежду и солнцезащитное средство, ведь горное солнце активно. Уникальные пейзажи и горный воздух сделают это путешествие незабываемым

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие к озеру Мзы

Мы начнем наше увлекательное путешествие к Рицинскому ущелью на комфортабельном внедорожнике Митцубиси Паджеро. После этого отправимся в невероятное приключение на лошадях.

Маршрут и впечатления

Прогулка протянется на 7 километров, и в течение всего времени мы сможем наслаждаться чистым горным воздухом. Также у нас будет возможность попробовать минеральную воду из источника, которая ничем не уступает знаменитому «Боржоми». Основная цель нашего пути — чарующее озеро Мзы.

Легенды и загадки

В окрестностях озера, как гласят абхазские легенды, жил маленький народ — ацаны. Если подняться на одну из вершин, окружающих озеро, открывается захватывающий вид на таинственные каменные лабиринты.

Удивительные пейзажи

Если вам хочется насладиться потрясающими пейзажами альпийских лугов, покрытых красочными коврами из крокусов, эдельвейсов и черных тюльпанов, я с радостью проведу для вас экскурсию.

Подготовка к путешествию

Для комфортного путешествия не забудьте выбрать удобную одежду и обувь, а также головной убор. Возьмите с собой солнцезащитное средство, так как солнечное воздействие в горах значительно выше.