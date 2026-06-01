Мюссера, храм Амбара и озеро Рица: поездка из Гагры
Отправиться в сердце Абхазии и полюбоваться великолепной природой
Это путешествие покажет вам Абхазию во всей её красе.
Вы посетите дачи Сталина и Горбачёва в Мюссерском заповеднике, прогуляетесь у храма Амбара и прикоснётесь к истории республики. И проедете по живописному пути к озеру Рица — жемчужине Кавказа. А мы расскажем вам о легендах, традициях и культуре абхазского народа.
Описание экскурсии
Мюссерский заповедник
Сначала остановимся на смотровой площадке с потрясающим видом на горы. Затем заедем на одну из любимых дач Сталина, где вы проникнетесь духом того времени. Потом по живописной тропе вы спуститесь к даче Горбачёва. И наконец, прогуляетесь по пирсу и вдоль чистейшего моря.
Храм Амбара
Храм 6 века расположен на берегу моря. Здесь вы прикоснётесь к многовековой истории и культуре Абхазии, насладитесь атмосферой спокойствия и умиротворения. А по желанию, если позволит погода, искупаетесь в море.
Дорога на озеро Рица
По пути вас ждут потрясающие виды — Голубое озеро, Юпшарский каньон и многое другое! Мы сделаем несколько остановок и расскажем вам о местных легендах.
Озеро Рица — жемчужина Абхазии
Путешествие завершится у озера, окружённого величественными горами. Здесь вы отдохнёте, насладитесь красотой природы и чистейшим воздухом. Погуляете или прокатитесь на катамаране (по желанию).
Организационные детали
Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Toyota Alphard
Экскурсию по дачам Сталина и Горбачёва проводят местные гиды
Экскурсию по остальным локациям для вас проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
Въезд в Рицинский парк: взрослые — 700 ₽, дети 8–12 лет — 200 ₽, дети до 8 лет бесплатно
Билет на дачи Сталина и Горбачёва: взрослые — 400 ₽, дети до 8 лет бесплатно, экскурсия входит в стоимость
Обед — по меню
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваша команда гидов в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 184 туристов
Я представляю команду профессиональных гидов. Занимаюсь туризмом в Абхазии с 2014 года. Мы с радостью покажем вам красоты нашей республики!
