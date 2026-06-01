Это путешествие покажет вам Абхазию во всей её красе. Вы посетите дачи Сталина и Горбачёва в Мюссерском заповеднике, прогуляетесь у храма Амбара и прикоснётесь к истории республики. И проедете по живописному пути к озеру Рица — жемчужине Кавказа. А мы расскажем вам о легендах, традициях и культуре абхазского народа.

Описание экскурсии

Мюссерский заповедник

Сначала остановимся на смотровой площадке с потрясающим видом на горы. Затем заедем на одну из любимых дач Сталина, где вы проникнетесь духом того времени. Потом по живописной тропе вы спуститесь к даче Горбачёва. И наконец, прогуляетесь по пирсу и вдоль чистейшего моря.

Храм Амбара

Храм 6 века расположен на берегу моря. Здесь вы прикоснётесь к многовековой истории и культуре Абхазии, насладитесь атмосферой спокойствия и умиротворения. А по желанию, если позволит погода, искупаетесь в море.

Дорога на озеро Рица

По пути вас ждут потрясающие виды — Голубое озеро, Юпшарский каньон и многое другое! Мы сделаем несколько остановок и расскажем вам о местных легендах.

Озеро Рица — жемчужина Абхазии

Путешествие завершится у озера, окружённого величественными горами. Здесь вы отдохнёте, насладитесь красотой природы и чистейшим воздухом. Погуляете или прокатитесь на катамаране (по желанию).

Организационные детали

Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Toyota Alphard

Экскурсию по дачам Сталина и Горбачёва проводят местные гиды

Экскурсию по остальным локациям для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы