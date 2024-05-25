1 чел.
По популярности
Мини-группа
10 часов
Джип-тур по Абхазии: Гегский водопад и озеро Рица из Гагры
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии. Вас ждет встреча с ошеломляющим Гегским водопадом и загадочным озером Рица
Начало: Площадь "Нартаа", ресторан "Гагрипш", "Колоннада"
Расписание: ежедневно в 9:45
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
1 600₽ за человека
Групповая
10 часов
Авторский джип-тур: Абхазия, Гагра - дом призрака
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Абхазии, откройте для себя заброшенные шедевры архитектуры и насладитесь местными напитками
Начало: Гагра, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
2 150₽ за человека
Квест
12 часов
Уникальный квест-тур «Гагра. Дом призрака» на джипах: загадочные места и впечатления
Индивидуальный квест-тур на джипах по загадочным местам Гагры. Уникальные локации, вкусная национальная кухня и потрясающие виды ждут вас
Начало: Площадь Нартаа (Гагарина), проспект Ардзинба
Расписание: Ежедневно, 9:45
Завтра в 09:45
10 июня в 09:45
15 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег25 мая 2024Увидели все что хотели, остановок достаточно, ничего лишнего, классный гид Лёва ему огромное спасибо, все рассказал показал, максимально создал атмосферу поездки. Всем советую 👍
- ККсения13 мая 2024Потрясающие виды, за 1 экскурсию посетили очень много точек, насыщенная программа. Рустаму отдельное спасибо, очень классный гид, на одной волне)
- AAndrei15 января 2024Всё понравилось, водопады девечьи слёзы, святые мужские слёзы, Гегский водопад, подвесной мост, голубое озеро, озеро Рица
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Авторские»
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