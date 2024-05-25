Авторские экскурсии от местных гидов Гагры

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Гагре, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
10 часов
87 отзывов
Джип-тур по Абхазии: Гегский водопад и озеро Рица из Гагры
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии. Вас ждет встреча с ошеломляющим Гегским водопадом и загадочным озером Рица
Начало: Площадь "Нартаа", ресторан "Гагрипш", "Колоннада"
Расписание: ежедневно в 9:45
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
1 600 за человека
Авторский джип-тур: Абхазия, Гагра - дом призрака
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
10 часов
10 отзывов
Авторский джип-тур: Абхазия, Гагра - дом призрака
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Абхазии, откройте для себя заброшенные шедевры архитектуры и насладитесь местными напитками
Начало: Гагра, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
2 150 за человека
Авторский квест-тур «Гагра. Дом призрака» на джипах
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Квест
12 часов
85 отзывов
Уникальный квест-тур «Гагра. Дом призрака» на джипах: загадочные места и впечатления
Индивидуальный квест-тур на джипах по загадочным местам Гагры. Уникальные локации, вкусная национальная кухня и потрясающие виды ждут вас
Начало: Площадь Нартаа (Гагарина), проспект Ардзинба
Расписание: Ежедневно, 9:45
Завтра в 09:45
10 июня в 09:45
15 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Авторские»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
  2. Авторский джип-тур: Абхазия, Гагра - дом призрака
  3. Авторский квест-тур «Гагра. Дом призрака» на джипах
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Гегский водопад
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Колоннада
  9. Набережная
  10. Замок принца Ольденбургского
Сколько стоит экскурсия по Гагре в июне 2024
Сейчас в Гагре в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 1 600 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 182 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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