Экскурсия для тех кто любит драйв, экстрим и приехал за яркими эмоциями. Вы проедете по Рицинскому реликтовому национальному парку который расположен в горной части Абхазии на южном склоне Большого Кавказа. Перепады высот создают условия для разнообразия растительного и животного мира. Крупнейшим озером в заповеднике является Рица, есть несколько водопадов, самый известный — Гегский высотой 70 метров. именно к нему вам и предстоит подняться на внедорожнике.

Что вас ждетПо пути вы увидите большое крестово-купольное сооружение — руины Бзыбской крепости и храма Х века. Сохранились только остатки стен, покрытых обтесанными каменными глыбами, но кое-где можно обнаружить фрагменты орнамента. У берега реки Бзыбь, по пути из Гагры к озеру Рица, находится водопад «Девичьи слезы», а в 20 км. от него, на территории Рицинского заповедника, — «Мужские слезы». С названиями водопадов связано несколько преданий, о которых вы узнаете во время тура.

Вы сможете сделать невероятные фото у Голубого озера, цвет которого не блекнет и не темнеет даже в самую ненастную погоду, не замерзает круглый год. Поверхность воды совершенно спокойна несмотря на то, что в него шумно вливается из-под скалы полноводный горный поток. После мы доберемся до одной из звезд маршрута — Гегского водопада. Благодаря величию и необычности он стал одной из главных природных достопримечательностей Абхазии, ежегодно привлекая тысячи туристов.

Между озером Рица и Гегским водопадом, находится живописное и захватывающее дух место — Юпшарский каньон. В жаркий день прогулка по каньону доставит настоящее наслаждение: здесь всегда прохладно и спокойно, только река Юпшара гремит стремительным потоком, а скалы визуально достают «до небес». Мы остановимся на смотровой площадке «Прощай, Родина!», расположенной на горной дороге к озеру Рица.

Финальной точкой нашего маршрута станет невероятное озеро Рица, одно из чудес природы Абхазии. Оно расположено на высоте около 950 метров над уровнем моря и окружено со всех сторон горами, поросшими густыми лесами.

Важно знать:• возьмите в дорогу воду, небольшой перекус, влажные салфетки и мини аптечку;

отдельно оплачивается экологический сбор: взрослый — 700 руб., детский 8-12 лет — 200 руб.