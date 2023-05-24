Групповая экскурсия на джипах по Абхазии: Гегский водопад и озеро Рица
Приглашаем в уютное путешествие по живописным уголкам Страны души, где столько удивительных мест! Вас ждут водопады, озеро с ярко-голубой водой, Юпшарский каньон, знаменитый Гегский водопад, древний Бзыбский храм невероятное озеро Рица.
Ближайшие даты:
24
мая
мая
25
мая
мая
26
мая
мая
27
мая
мая
28
мая
мая
29
мая
мая
30
мая
мая
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Рицинский реликтовый национальный парк
- Руины Бзыбской крепости и храма Х в.
- Водопад «Девичьи слезы»
- Водопад «Мужские слезы»
- Голубое озеро
- Гегский водопад
- Юпшарский каньон
- Смотровая площадка «Прощай, Родина!»
- Озеро Рица
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Экскурсия для тех кто любит драйв, экстрим и приехал за яркими эмоциями. Вы проедете по Рицинскому реликтовому национальному парку который расположен в горной части Абхазии на южном склоне Большого Кавказа. Перепады высот создают условия для разнообразия растительного и животного мира. Крупнейшим озером в заповеднике является Рица, есть несколько водопадов, самый известный — Гегский высотой 70 метров. именно к нему вам и предстоит подняться на внедорожнике.
Что вас ждетПо пути вы увидите большое крестово-купольное сооружение — руины Бзыбской крепости и храма Х века. Сохранились только остатки стен, покрытых обтесанными каменными глыбами, но кое-где можно обнаружить фрагменты орнамента. У берега реки Бзыбь, по пути из Гагры к озеру Рица, находится водопад «Девичьи слезы», а в 20 км. от него, на территории Рицинского заповедника, — «Мужские слезы». С названиями водопадов связано несколько преданий, о которых вы узнаете во время тура.
Вы сможете сделать невероятные фото у Голубого озера, цвет которого не блекнет и не темнеет даже в самую ненастную погоду, не замерзает круглый год. Поверхность воды совершенно спокойна несмотря на то, что в него шумно вливается из-под скалы полноводный горный поток. После мы доберемся до одной из звезд маршрута — Гегского водопада. Благодаря величию и необычности он стал одной из главных природных достопримечательностей Абхазии, ежегодно привлекая тысячи туристов.
Между озером Рица и Гегским водопадом, находится живописное и захватывающее дух место — Юпшарский каньон. В жаркий день прогулка по каньону доставит настоящее наслаждение: здесь всегда прохладно и спокойно, только река Юпшара гремит стремительным потоком, а скалы визуально достают «до небес». Мы остановимся на смотровой площадке «Прощай, Родина!», расположенной на горной дороге к озеру Рица.
Финальной точкой нашего маршрута станет невероятное озеро Рица, одно из чудес природы Абхазии. Оно расположено на высоте около 950 метров над уровнем моря и окружено со всех сторон горами, поросшими густыми лесами.
Важно знать:• возьмите в дорогу воду, небольшой перекус, влажные салфетки и мини аптечку;
отдельно оплачивается экологический сбор: взрослый — 700 руб., детский 8-12 лет — 200 руб.
Ежедневно в 8:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт (УАЗ до 8 человек)
- Дегустация абхазских вин и горного меда
- Что не входит
- Экологический сбор не включен: взрослый 700 руб., детский 8-12 лет 200 руб.
- Катание на тарзанке 1000 руб. /человека (по желанию)
- Катание на качели «выше неба» (по желанию)
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 8:30Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Обязательно взять с собой в дорогу: воду
- Небольшой перекус
- Влажные салфетки
- Для тех кто любит попадать в различные «передряги» мини аптечку
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Гагры
Групповые
Джиппинг
Природа и пейзажи
Горы
Выездные
На весь день
Озеро Рица
Популярные места
Водопады
Юпшарский каньон
Гегский водопад
Голубое озеро
Похожие туры из Гагры
Индивидуальная
7 часов
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
Полюбоваться скалами, каньонами, озерами, водопадами и познакомиться с традициями «страны души»
Завтра
24 мая
25 мая
26 мая
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
Вдохновиться природой Абхазии, попробовать местные специалитеты и сделать отличные снимки
в Гаграх
Сегодня
Завтра
25 мая
26 мая
13 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Однодневный джип-тур по Абхазии до озера Рица
Терапевтическое музыкально-танцевальное путешествие и знакомство с республикой
у границы Абхазии
Завтра
24 мая
25 мая
26 мая
10 500₽ за всё до 8 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии