Водная прогулка
Фантастический каньон Хашупсе - из Гагры
Откройте для себя захватывающий мир каньонов Хашупсе! Путешествие среди белых скал и чистейшей воды подарит незабываемые эмоции и фотографии
Завтра в 08:00
22 окт в 08:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство
Погружение в атмосферу загадочного Хашупсинского каньона на джипах - это настоящее приключение. Водопады и кристально чистые воды Христофорского каньона
Начало: Ближайшая точка сбора, по договоренности
Завтра в 09:00
22 окт в 09:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальный тур «Гагра, Новый Афон и Сухум»
Начало: По договоренности
Расписание: По договорённости.
Завтра в 10:00
22 окт в 09:00
22 000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EElla15 сентября 2025Отличная экскурсия, каньон красивый,
- ННаталья28 августа 2025Каньон супер!
- VValeriya051285198528 августа 2025Ребята,едьте!!!! Сказочной красоты место!!! Не замёрзли,гидрокостюмы не брали,вот Саб пригодился,на нем комфортно,ехали втроём) Машина была отличная,водитель Андрей Андреевич очень понравился,все рассказал,был к нам очень внимательный.
- ННаталья24 августа 2025Каньоны, действительно, волшебные. Красиво. Получили яркие эмоции, чудесные фото. Вся экскурсия на самом деле обойдётся в два раза дороже.
С троих
- ЕЕкатерина21 августа 2025Название экскурсии звучит очень привлекательно, фотографии завораживают. Но что на самом деле? Каньон действительно впечатляющий, будто попадаешь в джунгли Юго-Восточной
- ЕЕлена12 августа 2025Замечательная экскурсия!
Можно отметить доброжелательного водителя, комфортабельное авто, а также много полезной информации.
Нам все очень понравилось, будем заказывать еще!
- ААнна6 августа 2025Ездили на экскурсию с Сергеем
Очень все понравилось
Незабываемые эмоции,ходил везде с нами рассказывал
Обратимся еще раз
А еще у нас была самая хорошая компания
- ААнжела21 июля 2025Поездка очень понравилась! Каньон просто сказочный😍 Мы брали гидрокостюмы и сап, поэтому и поплавали в ледяной воде и на сапе в комфорте часть маршрута прошли😍 От каньона мы в диком восторге! Спасибо организаторам и гидам!)
- ДДмитрий13 июля 2025Отличная экскурсия. Красивый каньон. Нужно быть готовым ехать на сабборде по горной речке, иначе прогулка по каньону будет не интересной. За гидрокостюмы не обязательно переплачивать
- ООльга5 июля 2025Замечательная экскурсия, красивые виды, завораживший каньен, душевный гид-водитель Сергио. Компания тоже отличная подобралась, море фото и отличное настроение
- ЛЛяца26 июня 2025Айнар приятный гид, постарался сделать все для нашего комфорта и обеспечения хорошего впечатления от поездки)
- ЮЮлия23 июня 2025Добрый день! Сегодня были на экскурсии с Айнаром. Остались довольны поездкой! Пожалели, что не взяли гидрокостюмы) водичка бодрящая! Если Вы
- ООльга20 июня 2025Хотите породниться с природой, почувствовать ее мощь и красоту? Lexx tour вам организует и Каноны и рыбалку в форелевом!
- ААлександра12 июня 2025Абхазы - молодцы,! Рыбу разводят в озёрах, дают возможность порыбачить и ещё и приготовят вам рыбку!
- РРита6 июня 2025Каньонинг, такое слово я придумала, когда шли по дну каньона Хашупсе! Потрясающие ощущения и звуки́ природы! Благодарю!
- ЕЕкатерина1 июня 2025Абхазия- моя любовь,, возвращаюсь вновь и вновь к любимым каньонам! Насладиться мощью Хашупсе!
