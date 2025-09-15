Мои заказы

Каньон Хашупсе – экскурсии в Гагре

Найдено 3 экскурсии в категории «Каньон Хашупсе» в Гагре, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Фантастический каньон Хашупсе - из Гагры
На машине
5.5 часов
5 отзывов
Водная прогулка
Фантастический каньон Хашупсе - из Гагры
Откройте для себя захватывающий мир каньонов Хашупсе! Путешествие среди белых скал и чистейшей воды подарит незабываемые эмоции и фотографии
Завтра в 08:00
22 окт в 08:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: авторский джип-тур
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
8 часов
50 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство
Погружение в атмосферу загадочного Хашупсинского каньона на джипах - это настоящее приключение. Водопады и кристально чистые воды Христофорского каньона
Начало: Ближайшая точка сбора, по договоренности
Завтра в 09:00
22 окт в 09:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальный тур «Гагра, Новый Афон и Сухум»
14 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальный тур «Гагра, Новый Афон и Сухум»
Начало: По договоренности
Расписание: По договорённости.
Завтра в 10:00
22 окт в 09:00
22 000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Ella
    15 сентября 2025
    Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: авторский джип-тур
    Отличная экскурсия, каньон красивый,
  • Н
    Наталья
    28 августа 2025
    Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: авторский джип-тур
    Каньон супер!
  • V
    Valeriya0512851985
    28 августа 2025
    Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: авторский джип-тур
    Ребята,едьте!!!! Сказочной красоты место!!! Не замёрзли,гидрокостюмы не брали,вот Саб пригодился,на нем комфортно,ехали втроём) Машина была отличная,водитель Андрей Андреевич очень понравился,все рассказал,был к нам очень внимательный.
  • Н
    Наталья
    24 августа 2025
    Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: авторский джип-тур
    Каньоны, действительно, волшебные. Красиво. Получили яркие эмоции, чудесные фото. Вся экскурсия на самом деле обойдётся в два раза дороже.
    С троих
    читать дальше

    взяли не 6тыс., а 7,5 тыс. (сборы за вход дополнительные,прописаны)
    +за подъем крутой с каньона 900 руб. (очень тяжело подниматься, берите)
    +сап 1000 руб за штуку(напугали ледяной водой,но вполне терпимо,
    для детей и очень мерзлявых лучше брать, конечно)
    +обед на троих 3,5 тыс(одна жареная форелька-1000 руб.)
    Ну и куда же без виноделен и сыроделен? Даже из машины не хотелось уже выходить. Ну и поездка на джипе это Вам не авто с кондиционером. Там мотает из стороны в сторону, надо держаться всю дорогу, чтоб головой не удариться. На белые скалы уже добрались из последних сил.
    И ещё, водитель не мог найти наш адрес. Хотя написали заранее улицу и дом. Пришлось понервничать и ему, и нам.

  • Е
    Екатерина
    21 августа 2025
    Фантастический каньон Хашупсе - из Гагры
    Название экскурсии звучит очень привлекательно, фотографии завораживают. Но что на самом деле? Каньон действительно впечатляющий, будто попадаешь в джунгли Юго-Восточной
    читать дальше

    Азии. Нам не очень повезло - вода была непрозрачная, за пару дней до экскурсии были ливни и даже сошли сели. Но по сути никакой экскурсии не было. Водитель был просто водителем. Забрал у отеля, довез до места, подождал и отвез обратно. Есть дополнительные траты, но мы были предупреждены заранее о них: спуск к самому каньону можно совершить на баггах (300 руб. на одного в обе стороны), сап (1 сап на двух человек, 1000 руб.). Если вы опытный сапбордист, значит прогулка по каньону вам понравится. Мы буквально пару раз катались на сапах, поэтому для нас было испытанием идти против течения горной реки в окружении таких же неумех. Лучше бы выбрали пеший вариант (но это наш косяк). Прошли примерно половину маршрута, после чего пришлось повернуть обратно. Главный совет - обязательны аквасоки и купальник (одежду лучше оставлять на берегу). Стоит ли эта экскурсия 15 000? - вряд ли! Еще раз повторю, что нас довезли в оба конца и все. Также в маршруте прописаны Белые скалы. Если бы я не напомнила водителю про них, он бы вряд ли завез. На вопрос: а когда они будут? Он ответил: а нужно туда заехать? Ну ладно, давайте заедем. Не могу сказать, что разочарована, виды в каньоне красивые, но все остальное - так себе.

  • Е
    Елена
    12 августа 2025
    Фантастический каньон Хашупсе - из Гагры
    Замечательная экскурсия!
    Можно отметить доброжелательного водителя, комфортабельное авто, а также много полезной информации.
    Нам все очень понравилось, будем заказывать еще!
  • А
    Анна
    6 августа 2025
    Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: авторский джип-тур
    Ездили на экскурсию с Сергеем
    Очень все понравилось
    Незабываемые эмоции,ходил везде с нами рассказывал
    Обратимся еще раз
    А еще у нас была самая хорошая компания
  • А
    Анжела
    21 июля 2025
    Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: авторский джип-тур
    Поездка очень понравилась! Каньон просто сказочный😍 Мы брали гидрокостюмы и сап, поэтому и поплавали в ледяной воде и на сапе в комфорте часть маршрута прошли😍 От каньона мы в диком восторге! Спасибо организаторам и гидам!)
  • Д
    Дмитрий
    13 июля 2025
    Фантастический каньон Хашупсе - из Гагры
    Отличная экскурсия. Красивый каньон. Нужно быть готовым ехать на сабборде по горной речке, иначе прогулка по каньону будет не интересной. За гидрокостюмы не обязательно переплачивать
  • О
    Ольга
    5 июля 2025
    Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: авторский джип-тур
    Замечательная экскурсия, красивые виды, завораживший каньен, душевный гид-водитель Сергио. Компания тоже отличная подобралась, море фото и отличное настроение
  • Л
    Ляца
    26 июня 2025
    Фантастический каньон Хашупсе - из Гагры
    Айнар приятный гид, постарался сделать все для нашего комфорта и обеспечения хорошего впечатления от поездки)
  • Ю
    Юлия
    23 июня 2025
    Фантастический каньон Хашупсе - из Гагры
    Добрый день! Сегодня были на экскурсии с Айнаром. Остались довольны поездкой! Пожалели, что не взяли гидрокостюмы) водичка бодрящая! Если Вы
    читать дальше

    испугаетесь холодной воды и сапов, Айнар прокатит каждого из вас, за что ему отдельная благодарность! И плюс музыкальное сопровождение не оставит никого равнодушным! И виды потрясающие!

  • О
    Ольга
    20 июня 2025
    Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: авторский джип-тур
    Хотите породниться с природой, почувствовать ее мощь и красоту? Lexx tour вам организует и Каноны и рыбалку в форелевом!
  • А
    Александра
    12 июня 2025
    Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: авторский джип-тур
    Абхазы - молодцы,! Рыбу разводят в озёрах, дают возможность порыбачить и ещё и приготовят вам рыбку!
  • Р
    Рита
    6 июня 2025
    Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: авторский джип-тур
    Каньонинг, такое слово я придумала, когда шли по дну каньона Хашупсе! Потрясающие ощущения и звуки́ природы! Благодарю!
  • Е
    Екатерина
    1 июня 2025
    Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: авторский джип-тур
    Абхазия- моя любовь,, возвращаюсь вновь и вновь к любимым каньонам! Насладиться мощью Хашупсе!

