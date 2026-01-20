Экскурсии по рекам в Гагре 2026

Найдено 3 экскурсии в категории «По рекам и каналам» в Гагре, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Фантастический каньон Хашупсе - из Гагры
На машине
5.5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Откройте для себя захватывающий мир каньонов Хашупсе! Путешествие среди белых скал и чистейшей воды подарит незабываемые эмоции и фотографии
«С собой также можно взять надувной круг или матрас, чтобы сплавиться по реке»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
К водопаду Борода верхом - по ущелью реки Бзыбь из Гагры
Конные прогулки
2.5 часа
11 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Погрузитесь в мир природы, отправившись верхом по Бзыбскому ущелью к водопаду Джирхва. Ощутите гармонию и насладитесь редкими видами
Начало: В вашем месте размещения в Гагре, Цандрипше и Пицу...
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2600 ₽ за человека
Рафтинг по горной реке - из Гагры
Сплавы и рафтинг
4 часа
Групповая
Пройти 18 км бурных порогов, почувствовать драйв и увидеть ущелья с воды
Начало: В удобном для вас месте в Гагре
«За время сплава вы пройдёте 18 км по горной реке, преодолеете перекаты и увидите Абхазию с нового ракурса»
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    20 января 2026
    К водопаду Борода верхом - по ущелью реки Бзыбь из Гагры
    Ставлю столько звезд лишь из-за организатора Илоны, очень хорошая девушка, приятно с ней было вести диалог, когда попросила перенести нашу
    поездку, сразу же перенесла, спасибо ей большое

    Мужчины на конюшне сначала показались хорошими, общались спокойно, весело. Потом человек который с нами был начал говорить о других двух людях что ему плевать(это я еще смягчила) на них, якобы ему их подсунули, сказал пусть они хоть сдохнут, ему все равно он будет даже рад. Было неловко честно говоря слушать все это, а потом мы выяснили, что этот мужчина просто нас перепутал и оказывается мы были теми самыми людьми на кого ему плевать и пусть мы хоть сдохнем. И кстати бил наших двух лошадей (они как раз таки были одинаковые, а вот у тех людей были "его" лошади, их он не трогал), сказал что ему на них плевать это не его лошади.
    Очень жаль на самом деле, что такой вот человек у вас работает, но мне все равно поездка понравилось, лошади чистые, ухоженные, виды красивые, интересный опыт.

  • К
    Ксения
    6 декабря 2025
    К водопаду Борода верхом - по ущелью реки Бзыбь из Гагры
    Мы были вдвоем, очень понравилось, лошади чудесные, нетронутая природа, коровы на пути))
  • Ж
    Жанара
    12 ноября 2025
    К водопаду Борода верхом - по ущелью реки Бзыбь из Гагры
    Мне безумно все понравилась, наврное лучшая моя экскурсия, лошади просто супер, обязательно возьмите с собой морковку их накормить😊
  • О
    Оксана
    5 ноября 2025
    К водопаду Борода верхом - по ущелью реки Бзыбь из Гагры
    Мы в восторге и под яркими впечатлениями. Маршрут очень живописен, лошадки - прелесть, виды невероятно шикарные, инструктор Аслан молодчина, с
    юмором!! Маршрут конечно не из лёгких. Мы не первый раз гуляем верхом на лошадях! Мы оценили наш экстрим! Нам понравилось! Организация, трансфер все 👍👏😆отлично! Благодарим за невероятные эмоции!

  • Т
    Татьяна
    2 ноября 2025
    К водопаду Борода верхом - по ущелью реки Бзыбь из Гагры
    Брали экскурсию 01.11.25г. Экскурсия очень понравилась, лошади вели себя хорошо! Красота нереальная, а сам водопад просто шикарный! Отличная самостоятельная прогулка
    на лошадях, лошади знают, что делать и тебе остаётся лишь немного их поправлять, сидела впервые на лошади, сначала страшно, потом уже входишь во вкус!

  • П
    Полианна
    28 октября 2025
    К водопаду Борода верхом - по ущелью реки Бзыбь из Гагры
    Ввиду плохой погоды моя экскурсия превратилась в индивидуальную) Но в целом дождь совсем не помешал, маршрут красивый, лошадь спокойная

    Какой-то культурно-экскурсионной
    программы особо не было, вплане рассказов о месте. С другой стороны, горы они горы и есть, может и к лучшему что не было лишней болтовни, насладилась красотами, местный парнишка-конюх вполне вежлив и обходителен, держал за руку на скользких камнях))

    В общем, респект что не развернули меня как единственную сумашедшую туристку которая полезла в дождь в горы на лошади, хотя могли бы, понимаю что выручки с меня не особо много

  • О
    Оксана
    11 октября 2025
    К водопаду Борода верхом - по ущелью реки Бзыбь из Гагры
    С организатором общались через вотсап. Из-за погоды пришлось перенести экскурсию на два дня. Но это того стоило - природа, верхом на лошадях - уйма эмоций!!! Детям тоже очень понравилось
  • Е
    Екатерина
    21 августа 2025
    Фантастический каньон Хашупсе - из Гагры
    Название экскурсии звучит очень привлекательно, фотографии завораживают. Но что на самом деле? Каньон действительно впечатляющий, будто попадаешь в джунгли Юго-Восточной
    Азии. Нам не очень повезло - вода была непрозрачная, за пару дней до экскурсии были ливни и даже сошли сели. Но по сути никакой экскурсии не было. Водитель был просто водителем. Забрал у отеля, довез до места, подождал и отвез обратно. Есть дополнительные траты, но мы были предупреждены заранее о них: спуск к самому каньону можно совершить на баггах (300 руб. на одного в обе стороны), сап (1 сап на двух человек, 1000 руб.). Если вы опытный сапбордист, значит прогулка по каньону вам понравится. Мы буквально пару раз катались на сапах, поэтому для нас было испытанием идти против течения горной реки в окружении таких же неумех. Лучше бы выбрали пеший вариант (но это наш косяк). Прошли примерно половину маршрута, после чего пришлось повернуть обратно. Главный совет - обязательны аквасоки и купальник (одежду лучше оставлять на берегу). Стоит ли эта экскурсия 15 000? - вряд ли! Еще раз повторю, что нас довезли в оба конца и все. Также в маршруте прописаны Белые скалы. Если бы я не напомнила водителю про них, он бы вряд ли завез. На вопрос: а когда они будут? Он ответил: а нужно туда заехать? Ну ладно, давайте заедем. Не могу сказать, что разочарована, виды в каньоне красивые, но все остальное - так себе.

  • Е
    Елена
    12 августа 2025
    Фантастический каньон Хашупсе - из Гагры
    Замечательная экскурсия!
    Можно отметить доброжелательного водителя, комфортабельное авто, а также много полезной информации.
    Нам все очень понравилось, будем заказывать еще!
  • М
    Мария
    27 июля 2025
    К водопаду Борода верхом - по ущелью реки Бзыбь из Гагры
    Прекрасная прогулка по горному маршруту. Инструкторы все внимательные, сопровождают, подбирают коней. Прекрасная прогулка.
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «По рекам и каналам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Фантастический каньон Хашупсе - из Гагры;
  2. К водопаду Борода верхом - по ущелью реки Бзыбь из Гагры;
  3. Рафтинг по горной реке - из Гагры.
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Озеро Рица;
  2. Голубое озеро;
  3. Юпшарский каньон;
  4. Ресторан «Гагрипш»;
  5. Гагрская колоннада;
  6. Новоафонская пещера;
  7. Новый Афон;
  8. Приморский парк;
  9. Водопады Девичьи и Мужские слезы;
  10. Самое главное.
Сколько стоит экскурсия по Гагре в марте 2026
Сейчас в Гагре в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Цены 2026. Лучший способ узнать Гагру – это отправиться на кораблике по рекам и каналам города с экскурсоводом или гидом. Купите одну из экскурсий на сегодня, завтра или другой удобный день. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май