Индивидуальная
до 7 чел.
Фантастический каньон Хашупсе - из Гагры
Откройте для себя захватывающий мир каньонов Хашупсе! Путешествие среди белых скал и чистейшей воды подарит незабываемые эмоции и фотографии
«С собой также можно взять надувной круг или матрас, чтобы сплавиться по реке»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 20 чел.
К водопаду Борода верхом - по ущелью реки Бзыбь из Гагры
Погрузитесь в мир природы, отправившись верхом по Бзыбскому ущелью к водопаду Джирхва. Ощутите гармонию и насладитесь редкими видами
Начало: В вашем месте размещения в Гагре, Цандрипше и Пицу...
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2600 ₽ за человека
Групповая
Рафтинг по горной реке - из Гагры
Пройти 18 км бурных порогов, почувствовать драйв и увидеть ущелья с воды
Начало: В удобном для вас месте в Гагре
«За время сплава вы пройдёте 18 км по горной реке, преодолеете перекаты и увидите Абхазию с нового ракурса»
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина20 января 2026Ставлю столько звезд лишь из-за организатора Илоны, очень хорошая девушка, приятно с ней было вести диалог, когда попросила перенести нашу
- ККсения6 декабря 2025Мы были вдвоем, очень понравилось, лошади чудесные, нетронутая природа, коровы на пути))
- ЖЖанара12 ноября 2025Мне безумно все понравилась, наврное лучшая моя экскурсия, лошади просто супер, обязательно возьмите с собой морковку их накормить😊
- ООксана5 ноября 2025Мы в восторге и под яркими впечатлениями. Маршрут очень живописен, лошадки - прелесть, виды невероятно шикарные, инструктор Аслан молодчина, с
- ТТатьяна2 ноября 2025Брали экскурсию 01.11.25г. Экскурсия очень понравилась, лошади вели себя хорошо! Красота нереальная, а сам водопад просто шикарный! Отличная самостоятельная прогулка
- ППолианна28 октября 2025Ввиду плохой погоды моя экскурсия превратилась в индивидуальную) Но в целом дождь совсем не помешал, маршрут красивый, лошадь спокойная
- ООксана11 октября 2025С организатором общались через вотсап. Из-за погоды пришлось перенести экскурсию на два дня. Но это того стоило - природа, верхом на лошадях - уйма эмоций!!! Детям тоже очень понравилось
- ЕЕкатерина21 августа 2025Название экскурсии звучит очень привлекательно, фотографии завораживают. Но что на самом деле? Каньон действительно впечатляющий, будто попадаешь в джунгли Юго-Восточной
- ЕЕлена12 августа 2025Замечательная экскурсия!
Можно отметить доброжелательного водителя, комфортабельное авто, а также много полезной информации.
Нам все очень понравилось, будем заказывать еще!
- ММария27 июля 2025Прекрасная прогулка по горному маршруту. Инструкторы все внимательные, сопровождают, подбирают коней. Прекрасная прогулка.
