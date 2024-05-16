Наше путешествие по Абхазии стало настоящим приключением, и я хочу поделиться впечатлениями. Наш гид Астамур был удивительно гостеприимным и внимательным.
Хотя читать дальше
в день экскурсии шел проливной дождь, это не испортило наше настроение. Астамур угощал нас ароматным кофе, и мы делали остановки для дегустации меда, вина, коньяка и чачи. Каждая остановка открывала для нас новые вкусы Абхазии.
Мы побывали в Бзыбском ущелье, где набрали чистой воды из горного родника и полюбовались Голубым озером. Астамур рассказывал нам много интересных историй и легенд, которые делали нашу поездку ещё более захватывающей.
Особенно запомнилась остановка на горячий абхазский лаваш и домашний сыр. Дегустация вина добавила приятных эмоций в наше путешествие.
Самым запоминающимся моментом стало приглашение к Астамуру домой. Мы познакомились с его семьей, увидели их быт и почувствовали настоящее абхазское гостеприимство. Нас угостили вкусным борщом, приготовленным его женой, и острой аджикой, сделанной его мамой, тетей Этери. А в дорогу нас угостили апельсинами и сушеной хурмой. Это было очень приятно и душевно.
Эта поездка оставила у нас теплые воспоминания. Благодаря таким людям, как Астамур, Абхазия раскрылась для нас во всей своей красоте и гостеприимстве, делая каждую минуту здесь незабываемой.
Посетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущелье, где набрали чистейшей воды читать дальше
из горного родника и полюбовались Голубым озером. Но описать все достопримечательности словами — задача сложная. Гораздо важнее передать ту атмосферу и ощущение волшебства, которые создает наш гид — Астамур.
Наша экскурсия проходила под проливным дождем, но это нисколько не испортило впечатлений. Астамур, со своим безграничным знанием истории Абхазии, гостеприимством и вкуснейшими угощениями, сумел создать нечто удивительное. Он не просто показал нам красоту природы, но и приправил всё это местными историями и легендами, что сделало поездку по-настоящему незабываемой.
Особенно запомнилось приглашение к Астамуру домой. Здесь мы познакомились с его семьей и увидели их быт. Нас угостили восхитительным борщом, приготовленным его женой, и самой огненной аджикой, которую с любовью сделала его мама, тетя Этери. За это ей отдельное уважение и благодарность.
Эта поездка оставила в моей душе теплый след, и я с уверенностью могу сказать, что благодаря таким людям, как Астамур, Абхазия раскрывается в полной мере, показывая свое гостеприимство, традиции и душевную теплоту.
Ездили на экскурсию Новый Афон и форелевое хозяйство. Гид Алхас увлекательно рассказал о местных достопримечательностях, истории и традициях Абхазии. Экскурсия была потрясающей! Вернулись с массой впечатлений и положительных эмоций. Организовано все было на высшем уровне.
Добрый день! Были на экскурсии с Гидом Астамур, по дружбе разрешил себя называть просто Аста!! Это не просто гид, это читать дальше
человек, который максимально раскрыл нам все прелести и секреты Самобытной Абхазии! Традиции, уклад, история и всё-всё-всё!!! Экскурсия построена как легкая интересная прогулка, в ходе которой мы живо общались, делились интересными фактами наших стран и уголков страны! Делали отличные фотографии! Аста на столько интересно рассказывал о своей стране, что нас на индивидуальной экскурсии преследовали заинтересованные туристы на улицах Гагры! Посетили потайные места, на которые не возят групповые экскурсии! А прекрасным завершением дня был пикник на берегу реки, который нам устроил сам Астик! Свежий сыр, горячий лаваш, аджика от мамы Асты и Абхазский коньяк! Задушевные тосты и дорога домой! Совсем не хотелось прощаться!
Но это еще не все! Аста и в последующие дни интересовался нашим отдыхом, все ли в порядке, обменялись фото отдыха. Мы могли в любое время обратиться к наше у новому доброму другу за помощью и советом! Эту встречу мы не забудем! Спасибо Астамур за гостеприимство,доброту, неиссякаемый юмор! Всем советуем познакомиться с Астой!
31.08.2023. Были на речной рыбалке с Рустамом на реке Юпшара. Рустам приехал зарание,ехал до места рыбалки,очень аккуратно,по дороге рассказывал про читать дальше
места которые проезжали. На рыбалке не отсижевался в машине а всё время находился с нами,показывая в каком месте лучше ловить. Я, не новичёк в рыбалке,но всё равно узнал много тонкостей ловли в горной реке. Форель поподалась не большая,но это не главное. Главное получили массу приятных впечатлений и
красивых фотографий. Кому нужно много и крупной рыбы,лучше на форелевое хозяйство. Спасибо Рустаму за прекрасно проведённое время,удачи.
Мы с сыном (17 лет) любители порыбачить удочкой на реках и озерах. Собираясь на отдых в мою любимую Абхазию, решили читать дальше
научиться ловить форель в ГОРНОЙ речке Бзыбь, представление о которой имеем, т. к. ранее сплавлялись по ней на рафтах. Организатором и проводником нашей рыбалки был Рустам. Самое первое впечатление об организаторе сложилось хорошее, т. к. он заблаговременно вышел на связь и уточнил наши намерения. Второе впечатление меня насторожило, т. к. Рустам заявил, что предпочитает с женщинами в плане рыбалки дела не иметь и стал настойчиво меня от экскурсии отговаривать и запугивать страшной горной рекой, дождем и т. д. и т. п… Но! Как говорится, не на ту напал. Трудностями меня не напугаешь. А желание научиться ловить рыбу в горной реке и насладиться прекрасной горной природой превыше всего. Поэтому, Рустаму ничего не оставалось, как приехать за нами в труднодоступный район Мюссерского заповедника в 6 часов утра.
В итоге для начинающих рыболовов рыбалка удалась: - я и сын освоили сложную науку - научились забрасывать спининг; поймали 3 небольшие рыбешки (отпустили их на волю) (с большими не повезло, погода и сноровка видимо не те)); насладились прекрасными видами горной реки Бзыбь; пообщались с интересным начитанным собеседником; на обратном пути Рустам по доброте душевной завез нас на Пицундский рынок (видимо мы ему понравились)), хотя это не входит в услуги; дополнительные услуги - вино, чача, мед нам не предлагались, т. к. не интересовали нас (я заранее предупредила).
Мы остались довольны. Спасибо, Рустаму за рыбалку и за вкусные лепешки! И не нужно бояться давать женщинам в руки спининг - женщины бывают разные))).
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