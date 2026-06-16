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Гагра - образцовый курорт с имперским размахом

Прогулка по заброшенному наследию принца Ольденбургского
В начале 20 века Александр Ольденбургский поставил амбициозную цель — превратить город в образцово-показательный курорт.

Не сразу, но задуманное удалось: он стал любимым местом отдыха сначала имперской аристократии, а затем советской элиты.

Мы увидим, что построил герцог и как старинная архитектура подчёркивает очарование современной Гагры.
Гагра - образцовый курорт с имперским размахом
Гагра - образцовый курорт с имперским размахом
Гагра - образцовый курорт с имперским размахом

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • самую яркую архитектуру принца Ольденбургского.
  • незнакомый большинству гостей вид на Гагру.
  • изнанку курорта: беспорядочную застройку элитных дач и лимонный сад.

Вы узнаете:

  • почему очевидное решение строить курорт на идеальном участке побережья было не таким уж очевидным.
  • почему несмотря на щедрое финансирование и бесконечную энергию принца некоторые трудности и неурядицы казались неразрешимыми.
  • какая гостиница по оснащению превосходила даже столичные отели и как Гагра поменяла представление о комфортном отдыхе.
  • как имперское наследие использовалось в Советском Союзе.

во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1500 ₽
Пенсионеры1190 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Приморского парка
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваш гид в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Как получить максимум впечатлений от Абхазии? Как всего за день погрузиться в культуру и историю народа апсуа? Я знаю, давайте знакомиться! Больше 8 лет я провожу экскурсии под девизом: каждый шаг
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— приключение. Вожу по самым красивым местам: море, горы, реки, каньоны и древние храмы. Показываю и популярные места, и нетривиальные — но не менее интересные. Беседа будет увлекательной: меньше дат, больше удивительных историй. Дегустации — только по вашему желанию. Никуда не торопимся: не придерживаемся жёсткой программы, согласуем маршрут заранее или в процессе. Ваша безопасность — мой личный приоритет: в дороге, на горной тропе или в кафе.

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