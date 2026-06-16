В начале 20 века Александр Ольденбургский поставил амбициозную цель — превратить город в образцово-показательный курорт.
Не сразу, но задуманное удалось: он стал любимым местом отдыха сначала имперской аристократии, а затем советской элиты.
Мы увидим, что построил герцог и как старинная архитектура подчёркивает очарование современной Гагры.
Не сразу, но задуманное удалось: он стал любимым местом отдыха сначала имперской аристократии, а затем советской элиты.
Мы увидим, что построил герцог и как старинная архитектура подчёркивает очарование современной Гагры.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- самую яркую архитектуру принца Ольденбургского.
- незнакомый большинству гостей вид на Гагру.
- изнанку курорта: беспорядочную застройку элитных дач и лимонный сад.
Вы узнаете:
- почему очевидное решение строить курорт на идеальном участке побережья было не таким уж очевидным.
- почему несмотря на щедрое финансирование и бесконечную энергию принца некоторые трудности и неурядицы казались неразрешимыми.
- какая гостиница по оснащению превосходила даже столичные отели и как Гагра поменяла представление о комфортном отдыхе.
- как имперское наследие использовалось в Советском Союзе.
во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1500 ₽
|Пенсионеры
|1190 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Приморского парка
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Как получить максимум впечатлений от Абхазии? Как всего за день погрузиться в культуру и историю народа апсуа? Я знаю, давайте знакомиться! Больше 8 лет я провожу экскурсии под девизом: каждый шаг
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