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читать дальше уменьшить — приключение. Вожу по самым красивым местам: море, горы, реки, каньоны и древние храмы. Показываю и популярные места, и нетривиальные — но не менее интересные. Беседа будет увлекательной: меньше дат, больше удивительных историй. Дегустации — только по вашему желанию. Никуда не торопимся: не придерживаемся жёсткой программы, согласуем маршрут заранее или в процессе. Ваша безопасность — мой личный приоритет: в дороге, на горной тропе или в кафе.

Как получить максимум впечатлений от Абхазии? Как всего за день погрузиться в культуру и историю народа апсуа? Я знаю, давайте знакомиться! Больше 8 лет я провожу экскурсии под девизом: каждый шаг