Найдено 3 экскурсии в категории « Пешеходные » в Гагре, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 9 часов Мини-группа до 6 чел. Ауадхара: треккинг к месту силы Уехать из Гагры на природу - к хвойным лесам, бурным водопадам и чарующим пейзажам Начало: У КПП ПСОУ или у вашей гостиницы в Гагре Расписание: ежедневно в 08:00 8000 ₽ за человека Пешая 3.5 часа Мини-группа до 10 чел. Гагра - образцовый курорт с имперским размахом (в мини-группе) Прогулка по заброшенному наследию принца Ольденбургского Начало: У Приморского парка Расписание: во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 11:00 1500 ₽ за человека Пешая 3.5 часа Индивидуальная до 4 чел. Гагра - образцовый курорт с имперским размахом Прогулка по заброшенному наследию принца Ольденбургского Начало: У Приморского парка 6000 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Гагры

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