Групповая экскурсия в Новый Афон

Не упустите удобную возможность увидеть одни из самых значимых памятников культуры и невероятные...

4
2 отзыва
Не упустите удобную возможность увидеть одни из самых значимых памятников культуры и невероятные красоты Абхазии за один день! Вы посетите уникальные архитектурно-исторические объекты, христианские святыни, древние пещеры и увидите настоящие чудеса природы.
Групповая экскурсия в Новый Афон
Групповая экскурсия в Новый Афон
Групповая экскурсия в Новый Афон
Групповая экскурсия в Новый Афон
Групповая экскурсия в Новый Афон
Групповая экскурсия в Новый Афон

Что вы увидите 🤩

  • Новый Афон
  • Пантелеймоновский собор
  • Приморский парк с экзотическими растениями
  • Пруды с белыми и черными лебедями
  • Храм Симона Канонита
  • Село Лыхны (по желанию)
  • Новоафонская пещера
  • Пасека и винодельня
Об экскурсии
Новый Афон – один из самых дивных курортов Абхазии: здесь соседствуют уникальные памятники архитектуры, христианские святыни и настоящие чудеса природы.
Нас ждут всемирно известный Пантелеймоновский собор, прекрасный рукотворный водопад, Приморский парк с экзотическими растениями, пруды с белыми и черными лебедями, храм Симона Канонита, построенный на мощах одного из 12 апостолов Иисуса Христа, а также пасека и винодельня.
По вашему желанию мы посетим село Лыхны – древнюю столицу Абхазского княжества и одно из чудес Абхазии – настоящее подземное царство Новоафонской пещеры, где под величественными сводами покоятся сталактитовые замки, таинственные каменные глыбы и изумрудная гладь подземных озер.

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Общий
600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия на комфортабельном микроавтобусе Mercedes (до 20 человек) в сопровождении водителя и гида.
Что не входит
  • Обед, по желанию
  • Входные билеты в Новоафонскую пещеру (500 рублей).
Место начала и завершения
Ваш отель в Гагре
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд около 9:30 в зависимости от вашего расположения
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Выезд около 9:30 в зависимости от вашего расположения

Мария С.
Мария С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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