Об экскурсии

Новый Афон – один из самых дивных курортов Абхазии: здесь соседствуют уникальные памятники архитектуры, христианские святыни и настоящие чудеса природы.

Нас ждут всемирно известный Пантелеймоновский собор, прекрасный рукотворный водопад, Приморский парк с экзотическими растениями, пруды с белыми и черными лебедями, храм Симона Канонита, построенный на мощах одного из 12 апостолов Иисуса Христа, а также пасека и винодельня.

По вашему желанию мы посетим село Лыхны – древнюю столицу Абхазского княжества и одно из чудес Абхазии – настоящее подземное царство Новоафонской пещеры, где под величественными сводами покоятся сталактитовые замки, таинственные каменные глыбы и изумрудная гладь подземных озер.