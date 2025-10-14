Мои заказы

Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: авторский джип-тур

Погружение в атмосферу загадочного Хашупсинского каньона на джипах - это настоящее приключение. Водопады и кристально чистые воды Христофорского каньона
Путешествие в Хашупсинский каньон - это уникальная возможность ощутить магию дикой природы Абхазии. Туристы отправляются на джипах, чтобы увидеть величественные скалы и водопады.

По пути предусмотрена остановка у форелевого хозяйства, где можно насладиться спокойствием и красотой природы. Это место, наполненное энергией и загадками, привлекает любителей приключений и исследований. Присоединяйтесь к этому захватывающему путешествию и откройте для себя неизведанные уголки Абхазии
5
50 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚙 Увлекательный джип-тур
  • 🌊 Величественные водопады
  • 🐟 Форелевое хозяйство
  • 🌿 Дикая природа Абхазии
  • 🗺️ Уникальные маршруты
Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: авторский джип-тур
Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: авторский джип-тур
Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: авторский джип-тур

Что можно увидеть

  • Хашупсинский каньон
  • Христофорский каньон

Описание экскурсии

Очарование Каньона Хашупсе

Каньон Хашупсе отличается не только своей потрясающей природной красотой, но и уникальной атмосферой. Каждый, кто посетит это место, ощутит его загадочную энергетику и заинтригованность.

Приключения ждут вас

Это место является настоящим магнитом для любителей приключений и открытий. Вы сможете насладиться не только впечатляющими пейзажами, но и атмосферой, проникающей в каждую его трещинку.

Что вас ждет

  • Уникальные природные образования;
  • Прекрасные виды для фотосессий;
  • Возможности для активного отдыха.

Не упустите шанс открыть для себя удивительный Каньон Хашупсе вместе с нами! Каждое посещение этого места — это возможность погрузиться в мир природы и загадок.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Белые скалы
  • Хашупсинский каньон
  • Христофорский каньон
  • Форелевое хозяйство
Что включено
  • Услуги водителя-экскурсовода
  • Транспорт
  • Дегустации
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Экологический сбор - 200 рублей
  • Вход на Хашупсинский каньон - 200 рублей
  • Вход на Христофорский каньон (форелевое хозяйство) - 100 рублей
  • Питание (оплачивается отдельно по меню)
Место начала и завершения?
Ближайшая точка сбора, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
48
4
2
3
2
1
Н
Надежда
14 окт 2025
Добрый день! Каньоны очень красивые, даже в пасмурную погоду, мы насладились красотой природы! Из-за дождя, и поднявшихся вод, на сапах уже не прокатиться, но все- равно очень красиво, виды завораживают!
Ю
Юлия
5 окт 2025
E
Ella
15 сен 2025
Отличная экскурсия, каньон красивый,
A
Alina
7 сен 2025
Н
Наталья
28 авг 2025
Каньон супер!
V
Valeriya0512851985
28 авг 2025
Ребята,едьте!!!! Сказочной красоты место!!! Не замёрзли,гидрокостюмы не брали,вот Саб пригодился,на нем комфортно,ехали втроём) Машина была отличная,водитель Андрей Андреевич очень понравился,все рассказал,был к нам очень внимательный.
Н
Наталья
24 авг 2025
Каньоны, действительно, волшебные. Красиво. Получили яркие эмоции, чудесные фото. Вся экскурсия на самом деле обойдётся в два раза дороже.
С троих взяли не 6тыс., а 7,5 тыс. (сборы за вход дополнительные,прописаны)
+за
читать дальше

подъем крутой с каньона 900 руб. (очень тяжело подниматься, берите)
+сап 1000 руб за штуку(напугали ледяной водой,но вполне терпимо,
для детей и очень мерзлявых лучше брать, конечно)
+обед на троих 3,5 тыс(одна жареная форелька-1000 руб.)
Ну и куда же без виноделен и сыроделен? Даже из машины не хотелось уже выходить. Ну и поездка на джипе это Вам не авто с кондиционером. Там мотает из стороны в сторону, надо держаться всю дорогу, чтоб головой не удариться. На белые скалы уже добрались из последних сил.
И ещё, водитель не мог найти наш адрес. Хотя написали заранее улицу и дом. Пришлось понервничать и ему, и нам.

А
Анна
6 авг 2025
Ездили на экскурсию с Сергеем
Очень все понравилось
Незабываемые эмоции,ходил везде с нами рассказывал
Обратимся еще раз
А еще у нас была самая хорошая компания
С
Севостьянов
29 июл 2025
А
Анжела
21 июл 2025
Поездка очень понравилась! Каньон просто сказочный😍 Мы брали гидрокостюмы и сап, поэтому и поплавали в ледяной воде и на сапе в комфорте часть маршрута прошли😍 От каньона мы в диком восторге! Спасибо организаторам и гидам!)
О
Олег
19 июл 2025
А
Алина
13 июл 2025
О
Ольга
5 июл 2025
Замечательная экскурсия, красивые виды, завораживший каньен, душевный гид-водитель Сергио. Компания тоже отличная подобралась, море фото и отличное настроение
О
Ольга
20 июн 2025
Хотите породниться с природой, почувствовать ее мощь и красоту? Lexx tour вам организует и Каноны и рыбалку в форелевом!
А
Александра
12 июн 2025
Абхазы - молодцы,! Рыбу разводят в озёрах, дают возможность порыбачить и ещё и приготовят вам рыбку!

Входит в следующие категории Гагры

Похожие экскурсии из Гагры

Природные сокровища Абхазии: на джипах из Гагры
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
11 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Природные сокровища Абхазии: на джипах из Гагры
От колоннады до Гегского водопада через каньоны, озёра и ущелья
Начало: В Гагре
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
14 ноя в 06:00
1540 ₽ за человека
Джип-тур в Абхазию из Гагры - 🍊 горы, море, каньон и бездорожье души
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
8 часов
508 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур в Абхазию из Гагры - 🍊 горы, море, каньон и бездорожье души
Начало: Согласуем с вами место встречи после бронирования
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 9:00 +-, в зависимости от вашего адреса
Завтра в 08:00
14 ноя в 08:00
2000 ₽ за человека
Джип-тур Абхазия: Гагра, Мандариновый сад, озеро Рица и Гегский водопад
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
11 часов
-
10%
67 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур Абхазия: Гагра, Мандариновый сад, озеро Рица и Гегский водопад
Начало: Гагра
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
14 ноя в 08:30
1575 ₽1750 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Гагре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гагре