Путешествие в Хашупсинский каньон - это уникальная возможность ощутить магию дикой природы Абхазии. Туристы отправляются на джипах, чтобы увидеть величественные скалы и водопады.
По пути предусмотрена остановка у форелевого хозяйства, где можно насладиться спокойствием и красотой природы. Это место, наполненное энергией и загадками, привлекает любителей приключений и исследований. Присоединяйтесь к этому захватывающему путешествию и откройте для себя неизведанные уголки Абхазии
5 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Увлекательный джип-тур
- 🌊 Величественные водопады
- 🐟 Форелевое хозяйство
- 🌿 Дикая природа Абхазии
- 🗺️ Уникальные маршруты
Что можно увидеть
- Хашупсинский каньон
- Христофорский каньон
Описание экскурсии
Очарование Каньона Хашупсе
Каньон Хашупсе отличается не только своей потрясающей природной красотой, но и уникальной атмосферой. Каждый, кто посетит это место, ощутит его загадочную энергетику и заинтригованность.
Приключения ждут вас
Это место является настоящим магнитом для любителей приключений и открытий. Вы сможете насладиться не только впечатляющими пейзажами, но и атмосферой, проникающей в каждую его трещинку.
Что вас ждет
- Уникальные природные образования;
- Прекрасные виды для фотосессий;
- Возможности для активного отдыха.
Не упустите шанс открыть для себя удивительный Каньон Хашупсе вместе с нами! Каждое посещение этого места — это возможность погрузиться в мир природы и загадок.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белые скалы
- Хашупсинский каньон
- Христофорский каньон
- Форелевое хозяйство
Что включено
- Услуги водителя-экскурсовода
- Транспорт
- Дегустации
- Страховка
Что не входит в цену
- Экологический сбор - 200 рублей
- Вход на Хашупсинский каньон - 200 рублей
- Вход на Христофорский каньон (форелевое хозяйство) - 100 рублей
- Питание (оплачивается отдельно по меню)
Место начала и завершения?
Ближайшая точка сбора, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 50 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
14 окт 2025
Добрый день! Каньоны очень красивые, даже в пасмурную погоду, мы насладились красотой природы! Из-за дождя, и поднявшихся вод, на сапах уже не прокатиться, но все- равно очень красиво, виды завораживают!
Ю
Юлия
5 окт 2025
E
Ella
15 сен 2025
Отличная экскурсия, каньон красивый,
A
Alina
7 сен 2025
Н
Наталья
28 авг 2025
Каньон супер!
V
Valeriya0512851985
28 авг 2025
Ребята,едьте!!!! Сказочной красоты место!!! Не замёрзли,гидрокостюмы не брали,вот Саб пригодился,на нем комфортно,ехали втроём) Машина была отличная,водитель Андрей Андреевич очень понравился,все рассказал,был к нам очень внимательный.
Н
Наталья
24 авг 2025
Каньоны, действительно, волшебные. Красиво. Получили яркие эмоции, чудесные фото. Вся экскурсия на самом деле обойдётся в два раза дороже.
С троих взяли не 6тыс., а 7,5 тыс. (сборы за вход дополнительные,прописаны)
А
Анна
6 авг 2025
Ездили на экскурсию с Сергеем
Очень все понравилось
Незабываемые эмоции,ходил везде с нами рассказывал
Обратимся еще раз
А еще у нас была самая хорошая компания
С
Севостьянов
29 июл 2025
А
Анжела
21 июл 2025
Поездка очень понравилась! Каньон просто сказочный😍 Мы брали гидрокостюмы и сап, поэтому и поплавали в ледяной воде и на сапе в комфорте часть маршрута прошли😍 От каньона мы в диком восторге! Спасибо организаторам и гидам!)
О
Олег
19 июл 2025
А
Алина
13 июл 2025
О
Ольга
5 июл 2025
Замечательная экскурсия, красивые виды, завораживший каньен, душевный гид-водитель Сергио. Компания тоже отличная подобралась, море фото и отличное настроение
О
Ольга
20 июн 2025
Хотите породниться с природой, почувствовать ее мощь и красоту? Lexx tour вам организует и Каноны и рыбалку в форелевом!
А
Александра
12 июн 2025
Абхазы - молодцы,! Рыбу разводят в озёрах, дают возможность порыбачить и ещё и приготовят вам рыбку!
Входит в следующие категории Гагры
