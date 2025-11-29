Абхазия хранит древние святыни, к которым веками тянулись паломники. В Илоре и Каманах вы увидите храмы, мироточивые иконы и источник с целебной водой.
Мы проведём вас по этим местам, расскажем их историю и традиции, чтобы вы почувствовали силу веры и умиротворение. В финале — дегустация вина и мёда, вкус настоящей Абхазии!
Описание экскурсии
Маршрут объединят два древних паломнических центра — Каманы и Илор — где молитва, святые источники и вековые храмы соседствуют с предгорьями и виноградниками. Отправляйтесь в это путешествие с открытым сердцем, и оно подарит вам не только яркие впечатления, но и возможность прикоснуться к чему-то вечному и священному.
Примерный тайминг
10:00 — село Илор, храм Святого Георгия
Белокаменный храм, мироточивая икона, пятничная «страшная служба»
12:00 — село Каманы, уединённая обитель и источник
Храм и саркофаг Иоанна Златоуста, источник Святого Василиска с целебной водой, купальня
14:00 — дегустация вин и горного мёда
Частное подворье, знакомство с абхазскими сортами вина и ароматным мёдом. Возможность приобрести продукцию у хозяев
16:00 — возвращение в Гагру
Организационные детали
- Женщинам надо взять с собой платок и надеть юбку. Если юбки нет, на месте можно взять длинную юбку-накидку
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту размещения
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илона — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 187 туристов
Вместе с коллегами мы проводим авторские туры и экскурсии по Абхазии — как пешеходные, так и на автомобилях. Я патриот Абхазии, знаю всё об истории, обычаях, традициях и привычках местного населения нашей многонациональной республики. С любовью отношусь к гостям своей родины Апсны. Моя цель — получить от путешественников такие слова: «Мы обязательно вернёмся к вам снова!».
