Абхазия хранит древние святыни, к которым веками тянулись паломники. В Илоре и Каманах вы увидите храмы, мироточивые иконы и источник с целебной водой. Мы проведём вас по этим местам, расскажем их историю и традиции, чтобы вы почувствовали силу веры и умиротворение. В финале — дегустация вина и мёда, вкус настоящей Абхазии!

Описание экскурсии

Маршрут объединят два древних паломнических центра — Каманы и Илор — где молитва, святые источники и вековые храмы соседствуют с предгорьями и виноградниками. Отправляйтесь в это путешествие с открытым сердцем, и оно подарит вам не только яркие впечатления, но и возможность прикоснуться к чему-то вечному и священному.

Примерный тайминг

10:00 — село Илор, храм Святого Георгия

Белокаменный храм, мироточивая икона, пятничная «страшная служба»

12:00 — село Каманы, уединённая обитель и источник

Храм и саркофаг Иоанна Златоуста, источник Святого Василиска с целебной водой, купальня

14:00 — дегустация вин и горного мёда

Частное подворье, знакомство с абхазскими сортами вина и ароматным мёдом. Возможность приобрести продукцию у хозяев

16:00 — возвращение в Гагру

Организационные детали