Вас ждёт захватывающее путешествие из Гагры в Сухум и Каман, где можно увидеть руины древней Диоскурии и прогуляться по центру Сухума. Узнайте о прошлом и настоящем этой земли, посетив памятники и исторические места.
В Камане прикоснитесь к духовному наследию, поклонитесь мощам святых и искупайтесь в целебном источнике.
Экскурсия включает трансфер и профессионального гида, который расскажет об истории и культуре региона
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Погружение в историю и культуру Абхазии
- 🕌 Посещение святых мест и древних руин
- 🚐 Удобный трансфер из Гагры
- 🌿 Прогулка по живописным местам
- 🗣 Интересные рассказы от профессионального гида
Что можно увидеть
- Руины древней Диоскурии
- Кафе «Брехаловка»
- Площадь ИМ.С.В. Багапш
- Колоннада
- Абхазский драматический театр ИМ.С. Чанба
- Проспект Леона
- Памятник Махаджирам
- Президентский дворец
- Здание Парламента
- Парк ИМ.Б. Шинкуба
- Храм и монастырь Иоанна Златоуста
- Руины раннесредневековой базилики
- Могила Святого Василиска
- Источник Святого Василиска
Описание экскурсии
Сухум
- Руины древней Диоскурии. Здесь ещё до нашей эры был заложен Сухум
- Кафе «Брехаловка». Излюбленное место встречи жителей
- Площадь им. С. В. Багапш
- Колоннада и Абхазский драматический театр им. С. Чанба
- Проспект Леона. Одна из красивейших улиц города
- Памятник Махаджирам
- Президентский дворец и здание Парламента
- Парк им. Б. Шинкуба
Каман
Паломники ежегодно приезжают сюда, чтобы поклониться мощам Василиска, искупаться в целительном роднике, попросить Иоанна Златоуста о заступничестве.
Вы увидите:
- Храм и монастырь Иоанна Златоуста
- Руины раннесредневековой базилики 4–6 века
- Могилу Святого Василиска
- Источник Святого Василиска. Вода здесь считается целебной, вы можете искупаться
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит трансфер из Гагры (включая районы Цандрипш, Алахадзы, Багрипш и Чагрипш) на минивэнах Hyundai или микроавтобусах Mercedes и Volkswagen
- При бронировании укажите номер телефона, к которому привязан WhatsApp, Viber или Telegram (уточните, какой мессенджер лучше использовать). Менеджер свяжется с вами и согласует детали выезда
- Дополнительные расходы (по желанию): посещение Лыхненского храма — 500 ₽
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
в воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|1700 ₽
|Детский билет
|1600 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с путешественникомтель
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина — Организатор в Гагре
Провела экскурсии для 3814 туристов
Работаем в сфере туризма с 2007 года. Мы команда профессионалов. Сделаем ваш отдых комфортным и подберём лучшие маршруты по Абхазии. С нами вы насладитесь природой, интересно проведёте время и прикоснётесь к истории древней и вечно молодой республики Абхазия. Наша цель — преподнести гостям правдивую информацию, которую каждый сохранит с теплотой в сердце.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 2 отзывах
Паша
2 июл 2025
Сразу хочется отметить,что гид Мадина молодец,а в целом экскурсия не совсем продумана,так как в Каман повез водитель,который не был гидом,а было бы интересно узнать ещё и историю. Вероятно тем,кто хочет
А
Артём
2 июл 2025
Очень странная экскурсия. Брали именно в Каманы, Сухум был для нас как бонус. По итогу долго ехали через все дегустации. С горем пополам доехали до Сухума. В итоге оказалось, что
Мадина
Ответ организатора:
Добрый день Артем! В маршрут Сухум обзорная включена экскурсия изначально, только через Сухум и можно попасть в село Каман, видимо вы хотели другую программу!
