Из Гагры в Сухум и Каман - древнюю обитель святых

Путешествие из Гагры в Сухум и Каман подарит вам уникальную возможность прикоснуться к историческому и религиозному наследию Абхазии
Вас ждёт захватывающее путешествие из Гагры в Сухум и Каман, где можно увидеть руины древней Диоскурии и прогуляться по центру Сухума. Узнайте о прошлом и настоящем этой земли, посетив памятники и исторические места.

В Камане прикоснитесь к духовному наследию, поклонитесь мощам святых и искупайтесь в целебном источнике.

Экскурсия включает трансфер и профессионального гида, который расскажет об истории и культуре региона
3
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Погружение в историю и культуру Абхазии
  • 🕌 Посещение святых мест и древних руин
  • 🚐 Удобный трансфер из Гагры
  • 🌿 Прогулка по живописным местам
  • 🗣 Интересные рассказы от профессионального гида
Ближайшие даты:
16
ноя23
ноя30
ноя7
дек14
дек21
дек28
дек
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Руины древней Диоскурии
  • Кафе «Брехаловка»
  • Площадь ИМ.С.В. Багапш
  • Колоннада
  • Абхазский драматический театр ИМ.С. Чанба
  • Проспект Леона
  • Памятник Махаджирам
  • Президентский дворец
  • Здание Парламента
  • Парк ИМ.Б. Шинкуба
  • Храм и монастырь Иоанна Златоуста
  • Руины раннесредневековой базилики
  • Могила Святого Василиска
  • Источник Святого Василиска

Описание экскурсии

Сухум

  • Руины древней Диоскурии. Здесь ещё до нашей эры был заложен Сухум
  • Кафе «Брехаловка». Излюбленное место встречи жителей
  • Площадь им. С. В. Багапш
  • Колоннада и Абхазский драматический театр им. С. Чанба
  • Проспект Леона. Одна из красивейших улиц города
  • Памятник Махаджирам
  • Президентский дворец и здание Парламента
  • Парк им. Б. Шинкуба

Каман

Паломники ежегодно приезжают сюда, чтобы поклониться мощам Василиска, искупаться в целительном роднике, попросить Иоанна Златоуста о заступничестве.

Вы увидите:

  • Храм и монастырь Иоанна Златоуста
  • Руины раннесредневековой базилики 4–6 века
  • Могилу Святого Василиска
  • Источник Святого Василиска. Вода здесь считается целебной, вы можете искупаться

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит трансфер из Гагры (включая районы Цандрипш, Алахадзы, Багрипш и Чагрипш) на минивэнах Hyundai или микроавтобусах Mercedes и Volkswagen
  • При бронировании укажите номер телефона, к которому привязан WhatsApp, Viber или Telegram (уточните, какой мессенджер лучше использовать). Менеджер свяжется с вами и согласует детали выезда
  • Дополнительные расходы (по желанию): посещение Лыхненского храма — 500 ₽
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства

в воскресенье в 09:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет1700 ₽
Детский билет1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с путешественникомтель
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина
Мадина — Организатор в Гагре
Провела экскурсии для 3814 туристов
Работаем в сфере туризма с 2007 года. Мы команда профессионалов. Сделаем ваш отдых комфортным и подберём лучшие маршруты по Абхазии. С нами вы насладитесь природой, интересно проведёте время и прикоснётесь к истории древней и вечно молодой республики Абхазия. Наша цель — преподнести гостям правдивую информацию, которую каждый сохранит с теплотой в сердце.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
1
Паша
Паша
2 июл 2025
Сразу хочется отметить,что гид Мадина молодец,а в целом экскурсия не совсем продумана,так как в Каман повез водитель,который не был гидом,а было бы интересно узнать ещё и историю. Вероятно тем,кто хочет
читать дальше

просто поставить свечу этого достаточно,нам хотелось информации. И возможно ботанический сад,в который пошла большая часть группы подошёл бы больше в этом случае. Вопрос только организационный. В любом случае харизма Мадины спасла все недочёты.
+ заехали на дачу Сталина,оттуда прекрасный вид

Сразу хочется отметить,что гид Мадина молодец,а в целом экскурсия не совсем продумана,так как в Каман повез
А
Артём
2 июл 2025
Очень странная экскурсия. Брали именно в Каманы, Сухум был для нас как бонус. По итогу долго ехали через все дегустации. С горем пополам доехали до Сухума. В итоге оказалось, что
читать дальше

экскурсия собрана в Сухум, а 5 человек отправили в Каманы на другой машине. Без гида!!! Походили, посмотрели и поехали назад, ни иформации тебе, ни истории.
Наша экскурсия по Сухуму - погуляйте оставшиеся 40 минут по набережной по своей программе!)))

Мадина
Мадина
Ответ организатора:
Добрый день Артем! В маршрут Сухум обзорная включена экскурсия изначально, только через Сухум и можно попасть в село Каман, видимо вы хотели другую программу!

Входит в следующие категории Гагры

