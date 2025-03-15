Дегустации на экскурсиях в Гагре – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Гагре, цены от 5776 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Гастротур по Абхазии (из Гагры)
На машине
4 часа
-
20%
208 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Гастротур по Абхазии (из Гагры)
Абхазия - это не только живописные пейзажи, но и уникальные вкусы! Посетите фермерства, попробуйте местные деликатесы и полюбуйтесь панорамой Гагры
«И конечно, вам предложат несколько видов вин и знаменитую чачу, «лекарство от всех болезней», — дегустацию дополнят рассказы о его производстве и о том, какое вино предпочитают сами абхазы»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5776 ₽7220 ₽ за всё до 7 чел.
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
На машине
7 часов
100 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия к озеру Рица и водопадам
Абхазия - страна души: живописные пейзажи, гостеприимство и самобытная атмосфера. Путешествие к озеру Рица и водопадам оставит незабываемые впечатления
Начало: В Гагре или по договоренности
«Пикник и дегустации — это угощение от Абхазии»
14 мая в 10:30
15 мая в 10:30
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Абхазия - страна души
На машине
8 часов
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Абхазия - страна души
Отправиться по must-see-местам из Гагры или любой другой точки республики
Начало: В Гагре или другой точке Абхазии
«Посетим винный погреб и медовую пасеку с бесплатными дегустациями даров Абхазии»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 11 780 ₽12 400 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    15 марта 2025
    Гастротур по Абхазии (из Гагры)
    Решили семьей 5 человек съездить в гастротур с Владимиром, так как первый раз посетили Абхазию. И нам настолько понравилось, что мы
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    до сих пор в восторге. Экскурсия была по местным производителям различной продукции. И каждое новое место было лучше предыдущего. Везде наш угощали, мы много гуляли. Владимир рассказывал о местной стране и культуре, очень много интересных фактов, но все с юмором и очень легко для восприятия. Время экскурсии очень удобно согласовали, Владимир приехал прямо к гостевому дому на минивене и очень комфортном. И экскурсии невероятно много эмоций и впечатлений.

    Решили семьей 5 человек съездить в гастротур с Владимиром, так как первый раз посетили АбхазиюРешили семьей 5 человек съездить в гастротур с Владимиром, так как первый раз посетили АбхазиюРешили семьей 5 человек съездить в гастротур с Владимиром, так как первый раз посетили Абхазию
  • Ю
    Юлия
    31 декабря 2024
    Гастротур по Абхазии (из Гагры)
    Отличная экскурсия)))Интересно и очень содержательно Владимир провел экскурсию! Посетили разные локации,всё прошло отлично!!!
  • А
    Анна
    7 декабря 2024
    Гастротур по Абхазии (из Гагры)
    Экскурсия прошла прекрасно. На позитиве. У меня не получилось вызвать из Адлера такси до границы, пришлось ехать на автобусе. Владимир
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    без проблем нас дождался, так началось наше путешествие. Забрали в Гаграх друзей, и в путь! Всё ненавязчиво, приятно. Мандариновый сад - восторг! А лимоны не хуже чем в Италии. Нам всё понравилось. Ну и вишенка на торте-ночная панорама Гагры! Это было потрясающе! Вино, купленное на винодельне добавило настроения!

  • А
    Алексей
    5 августа 2024
    Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
    Благодарю Астамур за прекрасный день в горах Абхазии. У нас была семейная индивидаульная экскурсия. Программа была хорошо спланированная и насыщенная.
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    Это не просто перемещение и просмотр популярных локаций, но и очень приятное общение на всём пути. Аста интересно рассказал про местные обычаи, пытались практиковать очень сложный абхазский язык. Отдельная благодарность гиду и его супруге за хорошо организованный обед в горах, красивой сервировке в беседке у горной реки. Поездка оказалась очень интересной и вкусной. Баклажаны мы запомнили надолго. Несмотря на дождливый день мы смогли посмотреть всё запланированное. Появилось желание вернуться и повторить в другое время года.

    Благодарю Астамур за прекрасный день в горах Абхазии. У нас была семейная индивидаульная экскурсия. Программа былаБлагодарю Астамур за прекрасный день в горах Абхазии. У нас была семейная индивидаульная экскурсия. Программа былаБлагодарю Астамур за прекрасный день в горах Абхазии. У нас была семейная индивидаульная экскурсия. Программа былаБлагодарю Астамур за прекрасный день в горах Абхазии. У нас была семейная индивидаульная экскурсия. Программа былаБлагодарю Астамур за прекрасный день в горах Абхазии. У нас была семейная индивидаульная экскурсия. Программа была
  • Н
    Наталья
    5 августа 2024
    Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
    Поездка в «В сердце Абхазии» была уникальной! От Астамура- нашего гида — мы узнали историю Абхазии, о ее надеждах. Увидели
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    необычайной красоты места горной страны, посетили вкусные медовые места. Прошли через туман и легкий мягкий дождик. Ничего не испортили наши ощущения! Всем бы такого гида на вашем пути путешественника!

  • В
    Виктория
    12 июля 2024
    Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
    Были с Астой на экскурсии 8 марта! Спасибо за чудесный день, праздник и отличное настроение. Одним словом душевно. Много посмотрели,
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    много узнали и влюбились в Абхазию. Пикник на природе в горах превзошел все ожидания. Всем рекомендуем и передает отдельный пламенный привет и благодарность бабушке Этери.

    Были с Астой на экскурсии 8 марта! Спасибо за чудесный день, праздник и отличное настроение. ОднимБыли с Астой на экскурсии 8 марта! Спасибо за чудесный день, праздник и отличное настроение. ОднимБыли с Астой на экскурсии 8 марта! Спасибо за чудесный день, праздник и отличное настроение. ОднимБыли с Астой на экскурсии 8 марта! Спасибо за чудесный день, праздник и отличное настроение. ОднимБыли с Астой на экскурсии 8 марта! Спасибо за чудесный день, праздник и отличное настроение. ОднимБыли с Астой на экскурсии 8 марта! Спасибо за чудесный день, праздник и отличное настроение. ОднимБыли с Астой на экскурсии 8 марта! Спасибо за чудесный день, праздник и отличное настроение. ОднимБыли с Астой на экскурсии 8 марта! Спасибо за чудесный день, праздник и отличное настроение. ОднимБыли с Астой на экскурсии 8 марта! Спасибо за чудесный день, праздник и отличное настроение. ОднимБыли с Астой на экскурсии 8 марта! Спасибо за чудесный день, праздник и отличное настроение. Одним

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Дегустационные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гастротур по Абхазии (из Гагры)
  2. Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
  3. Абхазия - страна души
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  7. Колоннада
  8. Гегский водопад
  9. Термальные источники Кындыг
  10. Ущелье Черниговка
Сколько стоит экскурсия по Гагре в апреле 2025
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