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до сих пор в восторге. Экскурсия была по местным производителям различной продукции. И каждое новое место было лучше предыдущего. Везде наш угощали, мы много гуляли. Владимир рассказывал о местной стране и культуре, очень много интересных фактов, но все с юмором и очень легко для восприятия. Время экскурсии очень удобно согласовали, Владимир приехал прямо к гостевому дому на минивене и очень комфортном. И экскурсии невероятно много эмоций и впечатлений.