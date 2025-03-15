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20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Гастротур по Абхазии (из Гагры)
Абхазия - это не только живописные пейзажи, но и уникальные вкусы! Посетите фермерства, попробуйте местные деликатесы и полюбуйтесь панорамой Гагры
«И конечно, вам предложат несколько видов вин и знаменитую чачу, «лекарство от всех болезней», — дегустацию дополнят рассказы о его производстве и о том, какое вино предпочитают сами абхазы»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5776 ₽
7220 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия к озеру Рица и водопадам
Абхазия - страна души: живописные пейзажи, гостеприимство и самобытная атмосфера. Путешествие к озеру Рица и водопадам оставит незабываемые впечатления
Начало: В Гагре или по договоренности
«Пикник и дегустации — это угощение от Абхазии»
14 мая в 10:30
15 мая в 10:30
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Абхазия - страна души
Отправиться по must-see-местам из Гагры или любой другой точки республики
Начало: В Гагре или другой точке Абхазии
«Посетим винный погреб и медовую пасеку с бесплатными дегустациями даров Абхазии»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 11 780 ₽
12 400 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь15 марта 2025Решили семьей 5 человек съездить в гастротур с Владимиром, так как первый раз посетили Абхазию. И нам настолько понравилось, что мы
- ЮЮлия31 декабря 2024Отличная экскурсия)))Интересно и очень содержательно Владимир провел экскурсию! Посетили разные локации,всё прошло отлично!!!
- ААнна7 декабря 2024Экскурсия прошла прекрасно. На позитиве. У меня не получилось вызвать из Адлера такси до границы, пришлось ехать на автобусе. Владимир
- ААлексей5 августа 2024Благодарю Астамур за прекрасный день в горах Абхазии. У нас была семейная индивидаульная экскурсия. Программа была хорошо спланированная и насыщенная.
- ННаталья5 августа 2024Поездка в «В сердце Абхазии» была уникальной! От Астамура- нашего гида — мы узнали историю Абхазии, о ее надеждах. Увидели
- ВВиктория12 июля 2024Были с Астой на экскурсии 8 марта! Спасибо за чудесный день, праздник и отличное настроение. Одним словом душевно. Много посмотрели,
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Дегустационные туры»
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