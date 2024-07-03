Экскурсии со скидкой в Гагре

Найдено 7 экскурсий в категории «Со скидкой» в Гагре, цены от 1 360 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
740 отзывов
Незабываемое путешествие по Абхазии из Гагры с посещением озера Рица
Абхазия - фантастически живописный уголок Земли. Узнайте ее историю, культуру и традиции, посетив озеро Рица, каньоны и водопады
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе. Остальное обговар...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1283010 264 за всё до 7 чел.
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Гагра: Термальные источники, Черниговка, набережная Сухума
Погрузитесь в мир целебных вод Гагры, насладитесь природой Черниговки и архитектурой Сухума
Начало: В вашем отеле в Гаграх
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1760014 080 за всё до 6 чел.
Гастротур по Абхазии (из Гагры)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
171 отзыв
Гастротур по Абхазии (из Гагры)
Абхазия - это не только живописные пейзажи, но и уникальные вкусы! Посетите фермерства, попробуйте местные деликатесы и полюбуйтесь панорамой Гагры
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
72205 776 за всё до 7 чел.
Добро пожаловать в Абхазию
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
134 отзыва
Добро пожаловать в Абхазию: индивидуальная экскурсия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по живописной Абхазии! Полюбуйтесь водопадами, озерами и древними крепостями, погрузитесь в историю и культуру региона
Начало: У Вашего отеля в Гагре. Возможен выезд из КПП Псоу...
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
1283011 547 за всё до 6 чел.
Большое путешествие по Абхазии (из Гагры)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
163 отзыва
Великолепие Абхазии: озеро Рица, Новоафонская пещера и многое другое
Абхазия удивит вас водопадами, озерами, пещерами и монастырями. Узнайте о культуре и традициях этой прекрасной страны за один день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2085016 680 за всё до 7 чел.
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Гагры
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
11 часов
22 отзыва
Гагра и живописная Абхазия: экскурсия на микроавтобусе Mercedes
Исследуйте красоты Абхазии: от легендарной Гагры до сказочного озера Рица и духовного Нового Афона
Начало: У Колоннады в Гагре, к 7:15 ориентировочно (время ...
Расписание: ежедневно в 06:45
Завтра в 07:15
8 июля в 06:45
16001 360 за человека
Новый Афон из Гагры
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
10 отзывов
Новый Афон и форелевое хозяйство: эксклюзивная экскурсия из Гагры
Исследуйте исторические сокровища и природные чудеса Абхазии в уникальной экскурсии из Гагры
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1180010 620 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июля 2024
    Добро пожаловать в Абхазию
    Добрый день. Были на экскурсии с Даниэлем "Добро пожаловать в Абхазию!". В Абхазии были впервые, экскурсия получилась объемная и насыщенная.
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    Очень все понравилось Спасибо Даниэль! Мы конечно не всё, но многое увидели. Были с дочкой вдвоем. Хотелось попасть в пещеру в Новом Афоне и Даниэль сделал всё что бы мы туда попали. Восторг! Вернемся обязательно!

  • Д
    Дмитрий
    2 июля 2024
    Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Гагры
    Очень Крутая поездка! Красивое Озеро Рица на котором можно поплавать на катамаране, горные реки водопады, голубое озеро, все интересно! Захватывает дух когда проезжаешь на высоте 1200 метров рядом с живописными карнизами гор!
    Очень Крутая поездка! Красивое Озеро Рица на котором можно поплавать на катамаране, горные реки водопады, голубоеОчень Крутая поездка! Красивое Озеро Рица на котором можно поплавать на катамаране, горные реки водопады, голубоеОчень Крутая поездка! Красивое Озеро Рица на котором можно поплавать на катамаране, горные реки водопады, голубоеОчень Крутая поездка! Красивое Озеро Рица на котором можно поплавать на катамаране, горные реки водопады, голубоеОчень Крутая поездка! Красивое Озеро Рица на котором можно поплавать на катамаране, горные реки водопады, голубоеОчень Крутая поездка! Красивое Озеро Рица на котором можно поплавать на катамаране, горные реки водопады, голубоеОчень Крутая поездка! Красивое Озеро Рица на котором можно поплавать на катамаране, горные реки водопады, голубоеОчень Крутая поездка! Красивое Озеро Рица на котором можно поплавать на катамаране, горные реки водопады, голубое
  • Д
    Денис
    1 июля 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
    У нас экскурсовод был Дамей. Очень понравилась экскурсия, все подробно рассказал, не торопил, завёз туда куда хотели и не навязывал допы типо винодельни и т. д. Рекомендую
    У нас экскурсовод был Дамей. Очень понравилась экскурсия, все подробно рассказал, не торопил, завёз туда кудаУ нас экскурсовод был Дамей. Очень понравилась экскурсия, все подробно рассказал, не торопил, завёз туда куда
  • A
    Alexander
    1 июля 2024
    Большое путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Было красиво, без очередей и все очень профессионально
    Было красиво, без очередей и все очень профессионально
  • A
    Anna
    30 июня 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Ездили на экскурсию с гидом Алхасом, всё понравилось. Комфортный минивен, учитывались наши пожелания, просьбы. Алхас интересно, захватывающе рассказывает как о
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    самой Абхазии, её истории, традициях, народе, так и информацию непосредственно по маршруту. Посетили все интересные локации по пути на Рицу, от поездки остались только отличные впечатления! В качестве бонуса были на дегустации мёда, вина, сыров, чая. Вся продукция на дегустации местная, качественная, натуральная, выше всех похвал. Гид ничего не навязывал, всё по желанию. Алхасу большое спасибо, мы просто влюбились в Абхазию!

  • К
    Кристина
    29 июня 2024
    Добро пожаловать в Абхазию
    Даниэль, очень внимательный и заботливый гид. Время пролетело незаметно и очень познавательно. Остановились в ресторане, очень рекомендую. Необычный вид, вкусная еда.
    Даниэль, очень внимательный и заботливый гид. Время пролетело незаметно и очень познавательно. Остановились в ресторане, оченьДаниэль, очень внимательный и заботливый гид. Время пролетело незаметно и очень познавательно. Остановились в ресторане, оченьДаниэль, очень внимательный и заботливый гид. Время пролетело незаметно и очень познавательно. Остановились в ресторане, оченьДаниэль, очень внимательный и заботливый гид. Время пролетело незаметно и очень познавательно. Остановились в ресторане, оченьДаниэль, очень внимательный и заботливый гид. Время пролетело незаметно и очень познавательно. Остановились в ресторане, оченьДаниэль, очень внимательный и заботливый гид. Время пролетело незаметно и очень познавательно. Остановились в ресторане, очень
  • Д
    Давид
    29 июня 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
    С момента знакомства, Ахра расположил к себе гостеприимством и приветливостью. Очевидно, что экскурсия подготовлена командой профессионалов, любящих и уважающих свою
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    страну, знающих ее историю. Все остановки производились по согласованию, без какого-либо навязывания дополнительных услуг. Пробовали высококачественное вино, сыры, мясо и т. д. Но конечно главное в туре необыкновенная красота природы Абхазии: останавливались на смотровых площадках, прошлись по мостику из фильма "Кавказская пленница", прошлись на катамаране по озеру Рица. Вся наша группа выражает огромную благодарность водителю-гиду и смело может рекомендовать его всех отдыхающим.

    С момента знакомства, Ахра расположил к себе гостеприимством и приветливостью. Очевидно, что экскурсия подготовлена командой профессионаловС момента знакомства, Ахра расположил к себе гостеприимством и приветливостью. Очевидно, что экскурсия подготовлена командой профессионаловС момента знакомства, Ахра расположил к себе гостеприимством и приветливостью. Очевидно, что экскурсия подготовлена командой профессионаловС момента знакомства, Ахра расположил к себе гостеприимством и приветливостью. Очевидно, что экскурсия подготовлена командой профессионалов
  • Е
    Екатерина
    24 июня 2024
    Добро пожаловать в Абхазию
    Всем советую!!! Экскурсия подарила море впечатлений и много красивых фото:-). Слушать гида приятно и интересно. Спасибо Вам за чудесную экскурсию!
  • А
    Анастасия
    23 июня 2024
    Большое путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Были на экскурсии с замечательным гидом - Алхасом. Честно говоря, давно не встречали такой отзывчивого и внимательного отношения к пожеланиям
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    и просьбам туристов! Заранее согласовали маршрут, в процессе слегка меняли его, но почти 11 часов экскурсии пролетели на одном дыхании. Алхас повозил по самым красивым местам Абхазии и завозил даже в особенные места, куда не завозят групповые экскурсии, где очень мало народу, спокойствие и красота! Давно не встречали таких интересных и увлекательных рассказов, видно, что гид очень любит и чтит свою страну, поэтому слушать его рассказы было большим удовольствием! А что особенно понравилось, так это то, что у подруги было день рождения, так в ресторанчике, и на частной винодельне подарили очень приятные подарочки. Мы под большим впечатлением! Однозначно рекомендуем! *еще отметим, экскурсия проходила на отличном минивене Toyota, идеально чисто и комфортно!

    Были на экскурсии с замечательным гидом - Алхасом. Честно говоря, давно не встречали такой отзывчивого иБыли на экскурсии с замечательным гидом - Алхасом. Честно говоря, давно не встречали такой отзывчивого иБыли на экскурсии с замечательным гидом - Алхасом. Честно говоря, давно не встречали такой отзывчивого иБыли на экскурсии с замечательным гидом - Алхасом. Честно говоря, давно не встречали такой отзывчивого иБыли на экскурсии с замечательным гидом - Алхасом. Честно говоря, давно не встречали такой отзывчивого иБыли на экскурсии с замечательным гидом - Алхасом. Честно говоря, давно не встречали такой отзывчивого иБыли на экскурсии с замечательным гидом - Алхасом. Честно говоря, давно не встречали такой отзывчивого и
  • А
    Александр
    13 июня 2024
    Новый Афон из Гагры
    Отличная экскурсия. Шикарные пещеры в Новом Афоне, водопад, музей, особое спасибо за солянку
    Отличная экскурсия. Шикарные пещеры в Новом Афоне, водопад, музей, особое спасибо за солянкуОтличная экскурсия. Шикарные пещеры в Новом Афоне, водопад, музей, особое спасибо за солянкуОтличная экскурсия. Шикарные пещеры в Новом Афоне, водопад, музей, особое спасибо за солянку

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Со скидкой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
  2. Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
  3. Гастротур по Абхазии (из Гагры)
  4. Добро пожаловать в Абхазию
  5. Большое путешествие по Абхазии (из Гагры)
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Гегский водопад
  7. Колоннада
  8. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  9. Замок принца Ольденбургского
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Гагре в июле 2024
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