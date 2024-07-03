1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Незабываемое путешествие по Абхазии из Гагры с посещением озера Рица
Абхазия - фантастически живописный уголок Земли. Узнайте ее историю, культуру и традиции, посетив озеро Рица, каньоны и водопады
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе. Остальное обговар...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1283010 264₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Гагра: Термальные источники, Черниговка, набережная Сухума
Погрузитесь в мир целебных вод Гагры, насладитесь природой Черниговки и архитектурой Сухума
Начало: В вашем отеле в Гаграх
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1760014 080₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Гастротур по Абхазии (из Гагры)
Абхазия - это не только живописные пейзажи, но и уникальные вкусы! Посетите фермерства, попробуйте местные деликатесы и полюбуйтесь панорамой Гагры
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
72205 776₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Добро пожаловать в Абхазию: индивидуальная экскурсия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по живописной Абхазии! Полюбуйтесь водопадами, озерами и древними крепостями, погрузитесь в историю и культуру региона
Начало: У Вашего отеля в Гагре. Возможен выезд из КПП Псоу...
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
1283011 547₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Великолепие Абхазии: озеро Рица, Новоафонская пещера и многое другое
Абхазия удивит вас водопадами, озерами, пещерами и монастырями. Узнайте о культуре и традициях этой прекрасной страны за один день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2085016 680₽ за всё до 7 чел.
скидка
15%
Групповая
11 часов
Гагра и живописная Абхазия: экскурсия на микроавтобусе Mercedes
Исследуйте красоты Абхазии: от легендарной Гагры до сказочного озера Рица и духовного Нового Афона
Начало: У Колоннады в Гагре, к 7:15 ориентировочно (время ...
Расписание: ежедневно в 06:45
Завтра в 07:15
8 июля в 06:45
16001 360₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Новый Афон и форелевое хозяйство: эксклюзивная экскурсия из Гагры
Исследуйте исторические сокровища и природные чудеса Абхазии в уникальной экскурсии из Гагры
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1180010 620₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 июля 2024Добрый день. Были на экскурсии с Даниэлем "Добро пожаловать в Абхазию!". В Абхазии были впервые, экскурсия получилась объемная и насыщенная.
- ДДмитрий2 июля 2024Очень Крутая поездка! Красивое Озеро Рица на котором можно поплавать на катамаране, горные реки водопады, голубое озеро, все интересно! Захватывает дух когда проезжаешь на высоте 1200 метров рядом с живописными карнизами гор!
- ДДенис1 июля 2024У нас экскурсовод был Дамей. Очень понравилась экскурсия, все подробно рассказал, не торопил, завёз туда куда хотели и не навязывал допы типо винодельни и т. д. Рекомендую
- AAlexander1 июля 2024Было красиво, без очередей и все очень профессионально
- AAnna30 июня 2024Ездили на экскурсию с гидом Алхасом, всё понравилось. Комфортный минивен, учитывались наши пожелания, просьбы. Алхас интересно, захватывающе рассказывает как о
- ККристина29 июня 2024Даниэль, очень внимательный и заботливый гид. Время пролетело незаметно и очень познавательно. Остановились в ресторане, очень рекомендую. Необычный вид, вкусная еда.
- ДДавид29 июня 2024С момента знакомства, Ахра расположил к себе гостеприимством и приветливостью. Очевидно, что экскурсия подготовлена командой профессионалов, любящих и уважающих свою
- ЕЕкатерина24 июня 2024Всем советую!!! Экскурсия подарила море впечатлений и много красивых фото:-). Слушать гида приятно и интересно. Спасибо Вам за чудесную экскурсию!
- ААнастасия23 июня 2024Были на экскурсии с замечательным гидом - Алхасом. Честно говоря, давно не встречали такой отзывчивого и внимательного отношения к пожеланиям
- ААлександр13 июня 2024Отличная экскурсия. Шикарные пещеры в Новом Афоне, водопад, музей, особое спасибо за солянку
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Со скидкой»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Гагре в июле 2024
Сейчас в Гагре в категории "Со скидкой" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 360 до 16 680 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1256 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Скидки в Гагре на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости!. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024