К водопадам и озёрам Абхазии - из Гагры

На внедорожниках добраться до Рицы, смотровых площадок и других живописных мест
Отправимся по солнечной Абхазии на внедорожниках, чтобы в полном объёме насладиться горными озёрами и водопадами.

На нашем пути будут Белыe cкалы, Гагра, пасека и винный погреб, подвесной мост через реку Бзыбь, Голубое озеро, Юпшарский каньон, Рица и множество водопадов. Наш гид поделится с вами местными легендами и расскажет о жизни в Абхазии.
К водопадам и озёрам Абхазии - из Гагры

Описание экскурсии

  • Белыe cкалы.
  • Гагра: смoтpовая, колоннада.
  • Bодопады Девичьи и Mужские Слёзы.
  • Пасека и винный погреб.
  • Подвесной мост через реку Бзыбь.
  • Голубое озеро.
  • Юпшарский каньон, или «Каменный мешок».
  • Чабгарский карниз: смотровая площадка «Прощай, Родина».
  • Река Бзыбь: можно прокатиться на тарзанке.
  • Комплексный обед по желанию.
  • Озеро Рица.
  • Смотровая площадка «Птичий полёт».
  • Водопады: Молочный, Влюблённых, Гегский.

Организационные детали

  • Дождь или гром не являются причинами для отмены поездки.
  • Поездка проходит на внедорожнике.
  • С вами будет один из гидов нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Озеро Рица: взрослые — 1000 ₽ с чел., дети до 12 лет — 500 ₽.
  • Встреча по адресу — от 1000 ₽.
  • Тарзанка на реке Бзыбь — 1000 ₽.
  • Качели — 1000 ₽.
  • Смотровая площадка Птичий клюв — 300 ₽.
  • Птичий клюв + Студенческая поляна — 1000 ₽.
  • Молочный водопад — 300 ₽.
  • дача Сталина — 400 ₽.
  • пляж Светланы Алилуевой — 300 ₽.
  • Комплексный обед — средний чек от 800 ₽.

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана.
  • Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов.
  • Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт.
  • Детям до 14 лет — свидетельство о рождении со штампом о гражданстве или загранпаспорт.
  • Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей.
  • Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки.
  • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией.

ежедневно в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Пенсионный (ветераны, участники СВО)1600 ₽
Взрослый1800 ₽
Детский от 6 до 12 лет1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Гагре
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — Организатор в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 139 туристов
Мы официальный перевозчик с аккредитованными и лицензированными гидами. У нас чёткая коммуникация, вы получите всю нужную информацию до поездки. Программы составляем так, чтобы каждый нашёл что-то по душе — от природы и головокружительных видов до традиционных застолий и национального колорита.

