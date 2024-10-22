Сейчас в Гагре в категории "Пляж Белые Скалы" можно забронировать 3 экскурсии от 2185 до 24 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5