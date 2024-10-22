Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: прогулка по Гагре, виды озера Рица, горные реки и каньоны. Вдохновляющая фотосессия и вкусный обед ждут вас
1 апр в 08:00
2 апр в 08:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Вечерняя Гагра: романтика и дух старого курорта
Оценить городскую архитектуру в мягком закатном свете и насладиться тишиной
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
5500 ₽ за всё до 7 чел.
-
5%
Мини-группа
до 7 чел.
Новый взгляд на Абхазию: по местам съёмок фильма «Последний богатырь»
Увидеть Старую Гагру, Белые скалы, Молочный водопад и пейзажи из киносказки
Начало: От вашего местопребывания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
31 мар в 08:00
2185 ₽
2300 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей22 октября 2024Выражаем благодарность от семьи Евгении за отличный день, в котором было огромное количество приятных впечатлений, замечательная компания, интересные факты. Фотосессия проходила
- ИИрина18 июля 2024Потрясающий фотограф, гид, и собеседник.
- ТТатьяна11 августа 2023Отличная экскурсия. Женя замечательный экскурсовод, грамотно спланировала маршрут, великолепный водитель, хорошо рассказывает о местах, которые посещали и о стране Абхазия в целом. Фото просто класс! Очень рады, что выбрали ее экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Пляж Белые Скалы»
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