Пляж Белые Скалы – экскурсии в Гагре

Найдено 3 экскурсии в категории «Пляж Белые Скалы» в Гагре, цены от 2185 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
На машине
9 часов
5 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: прогулка по Гагре, виды озера Рица, горные реки и каньоны. Вдохновляющая фотосессия и вкусный обед ждут вас
1 апр в 08:00
2 апр в 08:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Вечерняя Гагра: романтика и дух старого курорта
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Вечерняя Гагра: романтика и дух старого курорта
Оценить городскую архитектуру в мягком закатном свете и насладиться тишиной
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
5500 ₽ за всё до 7 чел.
Новый взгляд на Абхазию: по местам съёмок фильма «Последний богатырь»
На машине
8 часов
-
5%
Мини-группа
до 7 чел.
Новый взгляд на Абхазию: по местам съёмок фильма «Последний богатырь»
Увидеть Старую Гагру, Белые скалы, Молочный водопад и пейзажи из киносказки
Начало: От вашего местопребывания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
31 мар в 08:00
2185 ₽2300 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    22 октября 2024
    Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
    Выражаем благодарность от семьи Евгении за отличный день, в котором было огромное количество приятных впечатлений, замечательная компания, интересные факты. Фотосессия проходила
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    в красивейших местах, а главное легко и без стеснения. Фото получились - огонь. Комфортная поездка с хорошим человеком. Как будто давно знакомы. Рекомендуем 👍

  • И
    Ирина
    18 июля 2024
    Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
    Потрясающий фотограф, гид, и собеседник.
    Потрясающий фотограф, гид, и собеседникПотрясающий фотограф, гид, и собеседник
  • Т
    Татьяна
    11 августа 2023
    Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
    Отличная экскурсия. Женя замечательный экскурсовод, грамотно спланировала маршрут, великолепный водитель, хорошо рассказывает о местах, которые посещали и о стране Абхазия в целом. Фото просто класс! Очень рады, что выбрали ее экскурсию!
    Отличная экскурсия. Женя замечательный экскурсовод, грамотно спланировала маршрут, великолепный водитель, хорошо рассказывает о местах, которые посещали

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Пляж Белые Скалы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
  2. Вечерняя Гагра: романтика и дух старого курорта
  3. Новый взгляд на Абхазию: по местам съёмок фильма «Последний богатырь»
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  7. Гегский водопад
  8. Колоннада
  9. Водопад Молочный
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Гагре в марте 2025
Сейчас в Гагре в категории "Пляж Белые Скалы" можно забронировать 3 экскурсии от 2185 до 24 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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