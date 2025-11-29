Абхазия — страна удивительной природной красоты. Предлагаем вам отправиться в комфортной мини-группе по её основным местам. Мы заберём вас по вашему адресу и после экскурсии доставим обратно. На пути вы встретите ущелья и каньоны, горные реки и озёра, водопады и леса.
Уверены, вы ещё долго с теплотой будете вспоминать этот день, насыщенный ярким красками и впечатлениями.
Уверены, вы ещё долго с теплотой будете вспоминать этот день, насыщенный ярким красками и впечатлениями.
Описание экскурсии
Поездка пройдёт по такому маршруту:
- Ресторан «Гагрипш»
- Парк принца Ольденбургского
- Колоннада
- Мандариновый сад
- Бзыбское ущелье
- Водопад Девичьи слёзы
- Дегустация абхазской продукции (по желанию)
- Стеклянный мост
- Качели над рекой Бзыбь
- Подвесной мост через реку Бзыбь
- Водопад Мужские слёзы
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Чабгарский карниз
- Озеро Рица
В дороге вас будет сопровождать гид-водитель нашей команды. Он расскажет об особенностях местной жизни, обычаях и культуре своей страны.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе марки Ford, Toyota, Volkswagen и страховка
- Экскурсия доступна для граждан РФ, Беларуси и Казахстана. Для пересечения границы необходимо при себе иметь оригиналы документов (паспорт или загранпаспорт)
Дополнительные расходы:
- экосбор в Рицинском нацпарке — 700 ₽ за взрослого, 200 ₽ за ребёнка с 8 до 12 лет
- полёт на зиплайне — 1000 ₽ (по желанию)
- катание на катамаранах по Рице — 500 ₽ (по желанию)
- обед — по желанию
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Гагре
Провела экскурсии для 1463 туристов
Я руковожу командой из 15 водителей-гидов, профессионалов своего дела — и мы с огромной радостью поможем вам распланировать отдых. Нашу команду объединяет любовь к общему делу и путешественникам. Наша цель — подарить вам положительные эмоции и незабываемые впечатления о поездке по Абхазии.
Входит в следующие категории Гагры
Похожие экскурсии из Гагры
Мини-группа
до 8 чел.
Гегский водопад + озеро Рица
Тимур и его команда приглашают на незабываемую экскурсию по Гагре и окрестностям. Более 15 остановок, включая водопады и озеро Рица. Присоединяйтесь
Начало: От места проживания в Гагре
Расписание: в понедельник и вторник в 08:30, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Кабриолетный тур из Гагры к озеру Рица: приключение в Абхазии
Путешествие на кабриолете по живописным местам Гагры и озера Рица. Уникальные пейзажи и исторические рассказы ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
1 дек в 09:00
14 100 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Групповая
до 17 чел.
Гранд-тур Абхазия: Гагра, Рица, Афон, Мандариновый сад в мини-группе
Начало: Колоннада в городе Гагра
Расписание: Ежедневно в 7:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
1125 ₽
1250 ₽ за человека