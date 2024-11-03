5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Рица из Гагр: незабываемое путешествие по Абхазии
Недаром мудрецы говорили, что, поднимаясь к озеру Рица, подходишь к порогу Всевышнего. Виды, которые откроются вам по пути, заворожат своей красотой
Завтра в 08:00
17 ноя в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Эксклюзивный джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду в Абхазии
Путешествие на внедорожнике по живописным уголкам Абхазии с дегустацией местных деликатесов
Начало: В Гаграх
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по Абхазии: озеро Рица и водопады
Путешествие по Абхазии с джип-туром до озера Рица - это водопады, каньоны и дегустация местных продуктов. Увлекательные истории и захватывающие пейзажи ждут вас
Начало: У границы Абхазии
Завтра в 08:00
17 ноя в 08:00
10 500₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса3 ноября 2024Все прошло просто великолепно!
- ККсения12 октября 2024Посетили, что хотели без лишнего и без лишних Времени было достаточно на прогулки, останавливались по просьбе
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Водопад «Девичьи слёзы»»
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