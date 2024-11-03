Водопад «Девичьи слёзы» – экскурсии в Гагре

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопад «Девичьи слёзы»» в Гагре, цены от 8 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Путешествие на озеро Рица из Гагр
На машине
86 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Рица из Гагр: незабываемое путешествие по Абхазии
Недаром мудрецы говорили, что, поднимаясь к озеру Рица, подходишь к порогу Всевышнего. Виды, которые откроются вам по пути, заворожат своей красотой
Завтра в 08:00
17 ноя в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
64 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Эксклюзивный джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду в Абхазии
Путешествие на внедорожнике по живописным уголкам Абхазии с дегустацией местных деликатесов
Начало: В Гаграх
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000 за всё до 6 чел.
Однодневный джип-тур по Абхазии до озера Рица
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
12 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по Абхазии: озеро Рица и водопады
Путешествие по Абхазии с джип-туром до озера Рица - это водопады, каньоны и дегустация местных продуктов. Увлекательные истории и захватывающие пейзажи ждут вас
Начало: У границы Абхазии
Завтра в 08:00
17 ноя в 08:00
10 500 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Водопад «Девичьи слёзы»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие на озеро Рица из Гагр
  2. Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
  3. Однодневный джип-тур по Абхазии до озера Рица
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Гегский водопад
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Колоннада
  9. Набережная
  10. Водопад Молочный
Сколько стоит экскурсия по Гагре в ноябре 2024
Сейчас в Гагре в категории "Водопад «Девичьи слёзы»" можно забронировать 3 экскурсии от 8 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 162 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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