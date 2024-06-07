Водопады Девичьи и Мужские слезы – экскурсии в Гагре

Найдено 11 экскурсий в категории «Водопады Девичьи и Мужские слезы» в Гагре, цены от 1 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия на встречу с Рицей
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
7 часов
223 отзыва
Групповая экскурсия на встречу с Рицей
Впечатлиться красотой абхазской природы и познакомиться с ее историей и культурой
Начало: В Гагре, Пицунде, Цандрипше, на границе с РФ
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 600 за человека
Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
730 отзывов
Незабываемое путешествие по Абхазии из Гагры с посещением озера Рица
Абхазия - фантастически живописный уголок Земли. Узнайте ее историю, культуру и традиции, посетив озеро Рица, каньоны и водопады
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе. Остальное обговар...
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
1283010 264 за всё до 7 чел.
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
7 часов
36 отзывов
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
Погрузитесь в мир Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад, Юпшарский каньон и другие природные чудеса ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: Гагра
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Большое путешествие по Абхазии (из Гагры)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
159 отзывов
Великолепие Абхазии: озеро Рица, Новоафонская пещера и многое другое
Абхазия удивит вас водопадами, озерами, пещерами и монастырями. Узнайте о культуре и традициях этой прекрасной страны за один день
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
2085016 680 за всё до 7 чел.
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Гагры
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
20 отзывов
Гагра и живописная Абхазия: экскурсия на микроавтобусе Mercedes
Исследуйте красоты Абхазии: от легендарной Гагры до сказочного озера Рица и духовного Нового Афона
Начало: У Колоннады в Гагре, к 7:45 ориентировочно (время ...
Расписание: ежедневно в 07:45
Завтра в 07:45
10 июня в 07:45
1 500 за человека
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
7 часов
64 отзыва
Эксклюзивный джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду в Абхазии
Путешествие на внедорожнике по живописным уголкам Абхазии с дегустацией местных деликатесов
Начало: В Гаграх
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
15 000 за всё до 6 чел.
Однодневный джип-тур по Абхазии до озера Рица
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Абхазии: озеро Рица и водопады
Путешествие по Абхазии с джип-туром до озера Рица - это водопады, каньоны и дегустация местных продуктов. Увлекательные истории и захватывающие пейзажи ждут вас
Начало: У границы Абхазии
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
10 500 за всё до 8 чел.
Путешествие на озеро Рица из Гагр
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
76 отзывов
Озеро Рица из Гагр: незабываемое путешествие по Абхазии
Недаром мудрецы говорили, что, поднимаясь к озеру Рица, подходишь к порогу Всевышнего. Виды, которые откроются вам по пути, заворожат своей красотой
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Альпийские луга и озеро Мзы
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Экскурсия к озеру Мзы и альпийским лугам - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии, где каждый шаг открывает новые красоты и загадки
Начало: В вашем отеле в Гагре
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
25 000 за всё до 6 чел.
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
96 отзывов
Индивидуальная экскурсия к озеру Рица с остановками у водопадов и пикником
Абхазия - страна души: живописные пейзажи, гостеприимство и самобытная атмосфера. Путешествие к озеру Рица и водопадам оставит незабываемые впечатления
Начало: в Гагре или по договоренности
1 сен в 10:30
2 сен в 10:30
22 000 за всё до 4 чел.
Самобытная Абхазия без шаблонов
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
23 отзыва
Самобытная Абхазия без шаблонов: экскурсия по Гагре и Пицунде
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: старинные крепости, монастыри, живописные ущелья и дегустации местных деликатесов ждут вас
Начало: в Гагре или на границе Псоу
1 сен в 09:30
2 сен в 09:30
25 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    7 июня 2024
    Большое путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Выражаем огромную благодарность за интереснейшую экскурсию! Ездили вдвоем с женой, посетили озеро Рица, монастырь в Новом Афоне, вкусно поели на берегу горной реки и послушали увлекательные рассказы нашего гида. Очень рады, что обратились именно к вам, обязательно вернемся еще!
  • П
    Павел
    5 июня 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Мы были на экскурсии «душевное путешествие» и наш гид был Алхас. Большая ему благодарность за этот чудесный день! Нас забрали от
    читать дальше

    отеля и комфортно по живописной дороге доставили до Озера Ритц. По нашей просьбе часто останавливал в живописных местах для фото, про каждое дерево и каждую гору, про жизнь и туристические места рассказывал очень подробно, это было интересно. Если нам что-то захотелось, Алхас помогал и подсказывал, терпеливо давал время нам на изучение места и обед. Мы попросили добавить дачу Сталина и прогулку на катере, был восхитительный день. В экскурсии собраны красивые места рядом с Гагрой и озером, море, озеро, горы, реки и все это за несколько часов, неописуемая красота. Спасибо за этот день.

  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Гагры
    Ездили с мужем на обзорную экскурсию по городам: Старая Награ- Новый Афон- Сухум. Побывали на озере Рица и других достопримечательностях.
    читать дальше

    Экскурсовод очень интересно рассказывает, водитель конечно так лихо ведёт автобус, что немного было волнительно. Но мы понимаем, что он ежедневно ездит по этому маршруту и знает наверное каждую яму В целом экскурсия понравилась. И природа Абхазии тоже. Сами мы бы столько всего не посмотрели и не узнали бы за один день. Удобно бронировать эксурсию- онлайн. Никуда не нужно ходить. Спасибо)

  • Я
    Яна
    5 июня 2024
    Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
    Друзья, хотите влюбиться в Абхазию? Так, как любят ее абхазцы? Хотите увидеть ее настоящую? Дикую, необыкновенно красивую, гордую, открытую, честную, нетуристическую? Хотите, чтоб
    читать дальше

    можно было и шутить, и погрустить (ну а вдруг?), и танцевать, и петь, и пить вино, и есть что-то очень вкусное, заботливо приготовленное? Хотите, чтобы в путешествии Вы могли доверять, удивляться, быть собой, наслаждаться? Выбирайте Астамура! Все будет, как в кино: удивительная природа; экскурсовод, влюбленный в свою страну; абхазская музыка и в колонках, и в живом исполнении)); неожиданный «домашний» пикник; погружение в историю и тут же последние новости сегодняшней жизни и даже «лучшая в Абхазии» аджика от мамы нашего Астамура)) Прошло уже несколько месяцев, а мы с сыном вспоминаем эту поездку с теплом, улыбками и легкой ностальгией💙

  • И
    Инна
    3 июня 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Сегодня посетили озеро Рицу, путешествие было волшебное. Комфортный минивен, прекрасный гид Дамей, увлекательный рассказ, дети в полном восторге. Очень красивые локации!!!
    Сегодня посетили озеро Рицу, путешествие было волшебное. Комфортный минивен, прекрасный гид Дамей, увлекательный рассказ, дети вСегодня посетили озеро Рицу, путешествие было волшебное. Комфортный минивен, прекрасный гид Дамей, увлекательный рассказ, дети вСегодня посетили озеро Рицу, путешествие было волшебное. Комфортный минивен, прекрасный гид Дамей, увлекательный рассказ, дети вСегодня посетили озеро Рицу, путешествие было волшебное. Комфортный минивен, прекрасный гид Дамей, увлекательный рассказ, дети в
  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Групповая экскурсия на встречу с Рицей
    Экскурсия прошла на высоком уровне. Единственное что мне не очень понравилось, это долгая дегустация мёда. В остальном всё супер. Экскурсовод
    читать дальше

    Аслан вообще душка🩷 Всё рассказал, показал, развеселил. В общем очень обаятельный. Даже не смотря на то, что в нашей группе были очень нервные женщины, Аслан корректно разрядил обстановку и к концу экскурсии, эти нервные женщины превратились в очень довольных туристов. Водителю Игорю тоже спасибо, не гонял, не нервничал. 😊Обязательно приеду в следующем году в Абхазию,и снова поеду на экскурсии с Асланом.

    Экскурсия прошла на высоком уровне. Единственное что мне не очень понравилось, это долгая дегустация мёда. ВЭкскурсия прошла на высоком уровне. Единственное что мне не очень понравилось, это долгая дегустация мёда. В
  • А
    Александра
    30 мая 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Хотим выразить огромную благодарность гиду Алхасу, что познакомил нас с культурой и природными достопримечательностями Абхазии. Алхас отлично знает историю своего государства, было очень приятно ознакомиться с ней. Мы получили хорошие совместные кадры, благодаря нашему замечательному гиду
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    Групповая экскурсия на встречу с Рицей
    Прекрасный экскурсовод! Спасибо большое! Я бы ещё раз поехала ❤️🫶И очень опытный и хороший водитель 🙌🥰
    Прекрасный экскурсовод! Спасибо большое! Я бы ещё раз поехала ❤️🫶И очень опытный и хороший водитель 🙌🥰Прекрасный экскурсовод! Спасибо большое! Я бы ещё раз поехала ❤️🫶И очень опытный и хороший водитель 🙌🥰Прекрасный экскурсовод! Спасибо большое! Я бы ещё раз поехала ❤️🫶И очень опытный и хороший водитель 🙌🥰
  • А
    Анна
    25 мая 2024
    Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
    Замечательное знакомство с Абхазией Плюсы: • Безопасность; • Красивые виды; • Погружение в историю страны; • Интересные рассказы про местные обычаи; • Дегустация местных очень вкусных
    читать дальше

    вин и колбас. Минусы: • Их нет! Приехав в Сочи, мы с мужем задумались об однодневном индивидуальном туре в Абхазию, благо граница близко. Очень переживали, как сложится поездка, так как являемся комнатными ит-цветочками. Однако Астамур с первой минуты знакомства расположил к себе. Общительный, вежливый и внимательный. Настоящий патриот, с любовью и с юмором рассказывал нам об этой необычной стране. Отличный водитель, проводник. В течение всей экскурсии чувствовали себя, как «У Христа за пазухой», хоть по дороге в горы, хоть при спуске вниз. Очень понравились все достопримечательности. Красочные, монументальные, дикие. Астамур нас не торопил, мы могли вдоволь погулять и, конечно, пофоткаться. В середине путешествия Астамур оперативно и профессионально организовал пикник с вином, копченой курочкой, сыром и… ммм… всего и не перечислить! На всем времени пути у нашего гида находились истории о местных красотах, быте, нравах и обычаях абхазцев. Разговор не иссякал. В общем, поездка отличная! Спасибо большое, Астамур! Если поедем еще раз в Абхазию, то обязательно гидом выберем именно Вас!

  • М
    Мария
    25 мая 2024
    Групповая экскурсия на встречу с Рицей
    Организатор продумывает всю экскурсию до мелочей, забирают туристов прям от отеля,по предварительной договоренности, за сутки сообщают время сбора и номер
    читать дальше

    транспортного средства. Ехали в комфортабельном автобусе с очень приятным водителем - Романом и экскурсоводом Ирэн. Было много интересной информации про Абхазию, быт абхазцев, их обычаи. Посетили заявленные в программе места, было много шуток, рассказов. Абхазский народ нас встретил так же тепло и радушно как и сама природа Апсны. Очень рады что в этой экскурсии нас сопровождали именно эти люди знающие свое дело!)

    Организатор продумывает всю экскурсию до мелочей, забирают туристов прям от отеля,по предварительной договоренности, за сутки сообщаютОрганизатор продумывает всю экскурсию до мелочей, забирают туристов прям от отеля,по предварительной договоренности, за сутки сообщаютОрганизатор продумывает всю экскурсию до мелочей, забирают туристов прям от отеля,по предварительной договоренности, за сутки сообщаютОрганизатор продумывает всю экскурсию до мелочей, забирают туристов прям от отеля,по предварительной договоренности, за сутки сообщаютОрганизатор продумывает всю экскурсию до мелочей, забирают туристов прям от отеля,по предварительной договоренности, за сутки сообщаютОрганизатор продумывает всю экскурсию до мелочей, забирают туристов прям от отеля,по предварительной договоренности, за сутки сообщают

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Водопады Девичьи и Мужские слезы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Групповая экскурсия на встречу с Рицей
  2. Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
  3. Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
  4. Большое путешествие по Абхазии (из Гагры)
  5. Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Гагры
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Гегский водопад
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Колоннада
  9. Набережная
  10. Замок принца Ольденбургского
Сколько стоит экскурсия по Гагре в июне 2024
Сейчас в Гагре в категории "Водопады Девичьи и Мужские слезы" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 1 500 до 25 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1435 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Гагре на 2024 год по теме «Водопады Девичьи и Мужские слезы», 1435 ⭐ отзывов, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам