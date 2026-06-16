Это формат самостоятельного путешествия по горам Абхазии на компактном внедорожнике. Без группы и без гида — только вы, дорога и потрясающие пейзажи.
Маршрут пройдёт через озеро Рица к высокогорному району Ауадхара, где вас ждут альпийские луга, горные реки и смотровые площадки.
Это формат для тех, кто хочет исследовать страну в своём темпе и почувствовать настоящую свободу путешествия.
Маршрут пройдёт через озеро Рица к высокогорному району Ауадхара, где вас ждут альпийские луга, горные реки и смотровые площадки.
Это формат для тех, кто хочет исследовать страну в своём темпе и почувствовать настоящую свободу путешествия.
Описание экскурсии
Мы предоставим вам автомобиль и готовый маршрут с картой. Вам останется только наслаждаться дорогой и пейзжами по пути. В программе:
- Инструктаж и подготовка к поездке
- Дорога через озеро Рица
- Подъём в высокогорный район Ауадхара
- Остановки у горных рек и альпийских лугов
- Фото на смотровых площадках
Организационные детали
- Вы поедете на Mitsubishi Pajero Mini — автомат, полный привод, простой в управлении
- Условия: возраст от 21 года, права категории B, автомобиль нужно вернуть с полным баком
- По маршруту вы едете в своём темпе
- До точки старта вам нужно добраться самостоятельно
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 71 туриста
Живу и работаю в Абхазии и хорошо знаю её природу, дороги и характер. Организую групповые и индивидуальные экскурсии, продумывая маршруты так, чтобы за один день вы увидели главное — без спешки и перегрузки. Работаю в команде с коллегами.
Входит в следующие категории Гагры
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