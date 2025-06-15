Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Рица из Гагр: незабываемое путешествие по Абхазии
Недаром мудрецы говорили, что, поднимаясь к озеру Рица, подходишь к порогу Всевышнего. Виды, которые откроются вам по пути, заворожат своей красотой
Завтра в 15:00
2 ноя в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Вечерняя Гагра: романтика и дух старого курорта
Погрузитесь в атмосферу умиротворения, наслаждаясь вечерними пейзажами Абхазии. Узнайте больше о старинных зданиях и легендах города
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
5500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Абхазское застолье - из Гагры
Погрузитесь в атмосферу настоящего праздника и попробовать лучшие вина, мясо и сыр
Завтра в 15:00
2 ноя в 15:00
7500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина15 июня 2025Хорошая экскурсия
- ЛЛариса3 ноября 2024Все прошло просто великолепно!
- ККсения12 октября 2024Посетили, что хотели без лишнего и без лишних
Времени было достаточно на прогулки, останавливались по просьбе
- yyury29 августа 2024отличная поездка. Это не вполне экскурсия, скорее поездка с гидом, который с удовольствием поддерживает разговор и знает много интересного о
- ТТатьяна25 августа 2024Ездили на экскурсию с Леонидом. Все понравилось, очень комфортно, погрузились в природу, культуру абхазского народа! Красивые места, остановки по желанию, рекомендую, очень остались довольны и очарованы этой страной, и прекрасной экскурсией!
- ЮЮлия20 июля 2024Это экскурсия прекрасно подойдёт для семейного досуга. Особенно семье с маленькими детьми и с бабушкой, как в моем случае. Спасибо
- ЭЭльмира19 июля 2024Нам с мамой все понравилось, хватило времени полюбоваться красотами Рицы, были там час, сам маршрут тоже достаточно живописный. Машина с
- ННаталия18 июля 2024Прекрасное путешествие! Особенно понравился финал, мы заехали еще и в Пицунду и там купались! Адгур рассказывал много веселых историй в дороге и шутил с детьми. Сварил нам отличнейший кофе!
- ННадежда17 июня 2024Немного не совпали ожидание-реальность для индивидуальной экскурсии. Есть с чем сравнивать.
Но в любом случае индивидуальная экскурсия лучше групповой.
- ММарина21 мая 2024Вчера были на экскурсии с гидом Рустамом. Все прошло просто замечательно. Рустам очень интересный и добрый человек, показал нам все
- ААнтон17 мая 2024Комфортное вождение, отличный рассказчик и приятный человек Адгур, нам очень понравилась его экскурсия!
- ЕЕлена2 февраля 2024Остались очень довольны экскурсией.
Гид Ахра замечательный рассказчик и опытный водитель. Поездка в комфортном автомобиле прошла легко и интересно.
Было 7 запланированных остановок в красивейших местах этого края,а не на дегустациях.
Есть с чем сравнить,очень советую смотреть достопримечательности Абхазии в индивидуальных
турах.
- ВВиктория2 сентября 2023Экскурсия прошла просто отлично! От души! Огромное человеческое спасибо нашему экскурсоводу Рустаму! Показал и рассказал гораздо больше, чем мы ожидали.
- ААнна26 августа 2023Ездили на экскурсию с Адгуром, все было просто супер. Шикарно провели время, во время поездки, Адгур рассказывал про местные легенды
- ГГалина20 августа 2023Сегодня состоялась наша экскурсия на озеро Рица. Нам был предоставлен комфортный автомобиль БМВ, видитель и экскурсовод Адгур. Получили огромное удовольствие! Спасибо большое!
- РРоман16 августа 2023Очень понравилась поездка. Комфортная машина, с кондиционером. Адгур приятный собеседник, интересно рассказывает об Абхазии и посещаемым местам, время в поездке
- TTatiana7 августа 2023Наша поездка на озеро Рица прошла на одном дыхании. По дороге наш гид Руслан показал нам много красивых мест, в
- ГГалина3 августа 2023Замечательная экскурсия и замечательный водитель. Ездили с малышом,все было великолепно. Водитель очень терпеливо относился к капризам ребенка😄. От экскурсии получили одно удовольствие. Спасибо большое!
- ВВладимир30 июля 2023Однозначно лучшая экскурсия, которая когда-либо у нас была!
Экскурсовод Рустам от души раскрыл для нас Абхазию: показал все самые интересные места,
- ЕЕлена28 июля 2023Брали индивидуальную экскурсию на Рицу с гидом Адгуром. Мы – это двое взрослых и двое детей. Очень довольны гидом, маршрутом, транспортом. Никаких дегустаций по дороге. Много интересного услышали от гида. Однозначно рекомендуем.
