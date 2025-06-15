Мои заказы

Ночные прогулки и экскурсии Гагры

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Гагре, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Путешествие на озеро Рица из Гагры
На машине
5 часов
87 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Рица из Гагр: незабываемое путешествие по Абхазии
Недаром мудрецы говорили, что, поднимаясь к озеру Рица, подходишь к порогу Всевышнего. Виды, которые откроются вам по пути, заворожат своей красотой
Завтра в 15:00
2 ноя в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Вечерняя Гагра: романтика и дух старого курорта
На машине
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Вечерняя Гагра: романтика и дух старого курорта
Погрузитесь в атмосферу умиротворения, наслаждаясь вечерними пейзажами Абхазии. Узнайте больше о старинных зданиях и легендах города
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
5500 ₽ за всё до 7 чел.
Абхазское застолье - из Гагры
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Абхазское застолье - из Гагры
Погрузитесь в атмосферу настоящего праздника и попробовать лучшие вина, мясо и сыр
Завтра в 15:00
2 ноя в 15:00
7500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    15 июня 2025
    Путешествие на озеро Рица из Гагры
    Хорошая экскурсия
  • Л
    Лариса
    3 ноября 2024
    Путешествие на озеро Рица из Гагры
    Все прошло просто великолепно!
    Все прошло просто великолепно!Все прошло просто великолепно!Все прошло просто великолепно!Все прошло просто великолепно!
  • К
    Ксения
    12 октября 2024
    Путешествие на озеро Рица из Гагры
    Посетили, что хотели без лишнего и без лишних
    Времени было достаточно на прогулки, останавливались по просьбе
  • y
    yury
    29 августа 2024
    Путешествие на озеро Рица из Гагры
    отличная поездка. Это не вполне экскурсия, скорее поездка с гидом, который с удовольствием поддерживает разговор и знает много интересного о
    читать дальше

    своей стране и местах мимо которых проезжаешь. хороший автомобиль, интересная дорога, красивое озеро. Мы еще договорились заехать на дачу Сталина. без этого не так интересно + Рицу получилось увидеть с разных сторон. а какие у дачи форелины плавают - засмотришься:) в общем рекомендуем

  • Т
    Татьяна
    25 августа 2024
    Путешествие на озеро Рица из Гагры
    Ездили на экскурсию с Леонидом. Все понравилось, очень комфортно, погрузились в природу, культуру абхазского народа! Красивые места, остановки по желанию, рекомендую, очень остались довольны и очарованы этой страной, и прекрасной экскурсией!
  • Ю
    Юлия
    20 июля 2024
    Путешествие на озеро Рица из Гагры
    Это экскурсия прекрасно подойдёт для семейного досуга. Особенно семье с маленькими детьми и с бабушкой, как в моем случае. Спасибо
    читать дальше

    большое нашему гиду Адгуру за комфорт поездки и наикрасивейшую экскурсию к озеру Рица. За несколько часов мы успели погрузиться в историю страны, узнать интересные факты, прокатиться на самой длинной канатке (за что отдельное спасибо), и, конечно же, полюбоваться прекрасным озером Рица. Впечатлений нам хватит на долгую северную зиму! Безусловно, рекомендую.

    Это экскурсия прекрасно подойдёт для семейного досуга. Особенно семье с маленькими детьми и с бабушкой, какЭто экскурсия прекрасно подойдёт для семейного досуга. Особенно семье с маленькими детьми и с бабушкой, какЭто экскурсия прекрасно подойдёт для семейного досуга. Особенно семье с маленькими детьми и с бабушкой, как
  • Э
    Эльмира
    19 июля 2024
    Путешествие на озеро Рица из Гагры
    Нам с мамой все понравилось, хватило времени полюбоваться красотами Рицы, были там час, сам маршрут тоже достаточно живописный. Машина с
    читать дальше

    кондиционером, было достаточно комфортно. Гид Адгур угощал вкусным кофе на песке, в этом месте также была очень вкусная чурчхелла не сахарная, как везде, а натуральная, прихватили с собой, больше такую не встречала нигде, надо было брать больше)) В целом гид давал хорошие рекомендации по тому, что и где можно купить, но никаких обязательных дегустаций не было, только по нашему желанию. У нас была цель именно съездить на озеро без толпы людей и не тратить на это почти весь день, так что ожидания вполне оправдались! Спасибо Адгуру!

  • Н
    Наталия
    18 июля 2024
    Путешествие на озеро Рица из Гагры
    Прекрасное путешествие! Особенно понравился финал, мы заехали еще и в Пицунду и там купались! Адгур рассказывал много веселых историй в дороге и шутил с детьми. Сварил нам отличнейший кофе!
  • Н
    Надежда
    17 июня 2024
    Путешествие на озеро Рица из Гагры
    Немного не совпали ожидание-реальность для индивидуальной экскурсии. Есть с чем сравнивать.
    Но в любом случае индивидуальная экскурсия лучше групповой.
  • М
    Марина
    21 мая 2024
    Путешествие на озеро Рица из Гагры
    Вчера были на экскурсии с гидом Рустамом. Все прошло просто замечательно. Рустам очень интересный и добрый человек, показал нам все
    читать дальше

    красивые места, работал не только гидом, но и фотографом! Шикарные фото и видео привезли с собой. Очень аккуратный водитель, мы ехали медленно и с рассказами всю дорогу. Рустам угостил своим вкусныым домашним вином, за что отдельное спасибо! Мы никуда не торопились, на дигустации не заезжали. Рицинский заповедник прекрасен, всем рекомендуем, незабываемо!

  • А
    Антон
    17 мая 2024
    Путешествие на озеро Рица из Гагры
    Комфортное вождение, отличный рассказчик и приятный человек Адгур, нам очень понравилась его экскурсия!
  • Е
    Елена
    2 февраля 2024
    Путешествие на озеро Рица из Гагры
    Остались очень довольны экскурсией.
    Гид Ахра замечательный рассказчик и опытный водитель. Поездка в комфортном автомобиле прошла легко и интересно.
    Было 7 запланированных остановок в красивейших местах этого края,а не на дегустациях.
    Есть с чем сравнить,очень советую смотреть достопримечательности Абхазии в индивидуальных
    турах.
    Остались очень довольны экскурсиейОстались очень довольны экскурсиейОстались очень довольны экскурсией
  • В
    Виктория
    2 сентября 2023
    Путешествие на озеро Рица из Гагры
    Экскурсия прошла просто отлично! От души! Огромное человеческое спасибо нашему экскурсоводу Рустаму! Показал и рассказал гораздо больше, чем мы ожидали.
    читать дальше

    Открыл для нас много нового, рассказал историю Абхазии во всех деталях и красках. Никаких навязчивых дегустаций, никаких ограничений по времени, все спокойно и комфортно. Мы с мужем впервые были в Абхазии. Очень понравилась природа. Шикарные горы, бурные холодные горные реки, яркие зеленые краски лесов, величественное озеро Рица-все очень впечатляет. Хорошо, что выбрали индивидуальную экскурсию и поехали с комфортом, а не в душном автобусе с кучей людей. В конце экскурсии были приятные бонусы, заехали в одно очень красивое место и вкусно покушали, а еще прокатились по новой и старой Гагре. Спасибо Рустаму за гостеприимство и радушный прием! Рекомендуем!

    Экскурсия прошла просто отлично! От души! Огромное человеческое спасибо нашему экскурсоводу Рустаму! Показал и рассказал гораздоЭкскурсия прошла просто отлично! От души! Огромное человеческое спасибо нашему экскурсоводу Рустаму! Показал и рассказал гораздоЭкскурсия прошла просто отлично! От души! Огромное человеческое спасибо нашему экскурсоводу Рустаму! Показал и рассказал гораздоЭкскурсия прошла просто отлично! От души! Огромное человеческое спасибо нашему экскурсоводу Рустаму! Показал и рассказал гораздо
  • А
    Анна
    26 августа 2023
    Путешествие на озеро Рица из Гагры
    Ездили на экскурсию с Адгуром, все было просто супер. Шикарно провели время, во время поездки, Адгур рассказывал про местные легенды
    читать дальше

    и атмосфера была такая, как будто мы приехали к старому другу в Абхазию Экскурссия пролетела не заметно, можно сказать на одном дыхании. Всем советую, точно не пожалеете.

    Ездили на экскурсию с Адгуром, все было просто супер. Шикарно провели время, во время поездки, АдгурЕздили на экскурсию с Адгуром, все было просто супер. Шикарно провели время, во время поездки, АдгурЕздили на экскурсию с Адгуром, все было просто супер. Шикарно провели время, во время поездки, АдгурЕздили на экскурсию с Адгуром, все было просто супер. Шикарно провели время, во время поездки, АдгурЕздили на экскурсию с Адгуром, все было просто супер. Шикарно провели время, во время поездки, АдгурЕздили на экскурсию с Адгуром, все было просто супер. Шикарно провели время, во время поездки, Адгур
  • Г
    Галина
    20 августа 2023
    Путешествие на озеро Рица из Гагры
    Сегодня состоялась наша экскурсия на озеро Рица. Нам был предоставлен комфортный автомобиль БМВ, видитель и экскурсовод Адгур. Получили огромное удовольствие! Спасибо большое!
  • Р
    Роман
    16 августа 2023
    Путешествие на озеро Рица из Гагры
    Очень понравилась поездка. Комфортная машина, с кондиционером. Адгур приятный собеседник, интересно рассказывает об Абхазии и посещаемым местам, время в поездке
    читать дальше

    летит незаметно. Адгур угостил кофе на углях, очень вкусный. Места очень красивые и можно не спеша их посетить. Мы с семьёй хотели проехать на зиплайне, Адгур подсказал где лучше, привез прямо к линии, очень удобно. Также Адгур подсказал где снимать, чтобы были более красивые видео и фото. Никаких обязательных дегустаций, только если сами захотите и попросите об этом. Спасибо большое Адгуру и организаторам. Рекомендую к посещению и замечательного гида Адгура!

    Очень понравилась поездка. Комфортная машина, с кондиционером. Адгур приятный собеседник, интересно рассказывает об Абхазии и посещаемымОчень понравилась поездка. Комфортная машина, с кондиционером. Адгур приятный собеседник, интересно рассказывает об Абхазии и посещаемымОчень понравилась поездка. Комфортная машина, с кондиционером. Адгур приятный собеседник, интересно рассказывает об Абхазии и посещаемымОчень понравилась поездка. Комфортная машина, с кондиционером. Адгур приятный собеседник, интересно рассказывает об Абхазии и посещаемымОчень понравилась поездка. Комфортная машина, с кондиционером. Адгур приятный собеседник, интересно рассказывает об Абхазии и посещаемымОчень понравилась поездка. Комфортная машина, с кондиционером. Адгур приятный собеседник, интересно рассказывает об Абхазии и посещаемым
  • T
    Tatiana
    7 августа 2023
    Путешествие на озеро Рица из Гагры
    Наша поездка на озеро Рица прошла на одном дыхании. По дороге наш гид Руслан показал нам много красивых мест, в
    читать дальше

    том числе тех, где не останавливаются групповые экскурсии. Попробовали кофе, приготовленный на песке, загадали желания на водопаде «Девичьи слезы», ощутили мощь Юпшарского каньона и завораживающую красоту озера Рица, прошлись по стеклянному мосту и испытали себя на обрыве «Прощай, Родина», а еще побывали в «мохнатом»лесу.

    Наша поездка на озеро Рица прошла на одном дыхании. По дороге наш гид Руслан показал намНаша поездка на озеро Рица прошла на одном дыхании. По дороге наш гид Руслан показал намНаша поездка на озеро Рица прошла на одном дыхании. По дороге наш гид Руслан показал намНаша поездка на озеро Рица прошла на одном дыхании. По дороге наш гид Руслан показал намНаша поездка на озеро Рица прошла на одном дыхании. По дороге наш гид Руслан показал намНаша поездка на озеро Рица прошла на одном дыхании. По дороге наш гид Руслан показал намНаша поездка на озеро Рица прошла на одном дыхании. По дороге наш гид Руслан показал намНаша поездка на озеро Рица прошла на одном дыхании. По дороге наш гид Руслан показал намНаша поездка на озеро Рица прошла на одном дыхании. По дороге наш гид Руслан показал намНаша поездка на озеро Рица прошла на одном дыхании. По дороге наш гид Руслан показал нам
  • Г
    Галина
    3 августа 2023
    Путешествие на озеро Рица из Гагры
    Замечательная экскурсия и замечательный водитель. Ездили с малышом,все было великолепно. Водитель очень терпеливо относился к капризам ребенка😄. От экскурсии получили одно удовольствие. Спасибо большое!
  • В
    Владимир
    30 июля 2023
    Путешествие на озеро Рица из Гагры
    Однозначно лучшая экскурсия, которая когда-либо у нас была!
    Экскурсовод Рустам от души раскрыл для нас Абхазию: показал все самые интересные места,
    читать дальше

    в том числе которых не было в программе экскурсии, рассказал много интересных историй и обычаев, которые знают только местные, угостил вкуснейшим домашним кофе, подсказал лучшие места и ракурсы для фото и в конце поездки доставил до поезда. Тур превзошел ожидания! Когда мы разберем фотографии, вышлем ребятам – очень много фотографировали.
    От души всем рекомендую эту команду и именно индивидуальную экскурсию! Без дурацких дегустаций, впаривания доп. услуг, жесткого тайминга, как в автобусных экскурсиях. Вы сами поймете, какой это уровень гостеприимства и профессионализма. После такого тура невозможно не полюбить Абхазию всем сердцем!

    Однозначно лучшая экскурсия, которая когда-либо у нас была!
  • Е
    Елена
    28 июля 2023
    Путешествие на озеро Рица из Гагры
    Брали индивидуальную экскурсию на Рицу с гидом Адгуром. Мы – это двое взрослых и двое детей. Очень довольны гидом, маршрутом, транспортом. Никаких дегустаций по дороге. Много интересного услышали от гида. Однозначно рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие на озеро Рица из Гагры
  2. Вечерняя Гагра: романтика и дух старого курорта
  3. Абхазское застолье - из Гагры
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Самое главное
  6. Приморский парк
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Колоннада
  9. Гегский водопад
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Гагре в октябре 2025
Сейчас в Гагре в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 5500 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 93 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Гагре на 2025 год по теме «Ночные», 93 ⭐ отзыва, цены от 5500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь