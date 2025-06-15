читать дальше

кондиционером, было достаточно комфортно. Гид Адгур угощал вкусным кофе на песке, в этом месте также была очень вкусная чурчхелла не сахарная, как везде, а натуральная, прихватили с собой, больше такую не встречала нигде, надо было брать больше)) В целом гид давал хорошие рекомендации по тому, что и где можно купить, но никаких обязательных дегустаций не было, только по нашему желанию. У нас была цель именно съездить на озеро без толпы людей и не тратить на это почти весь день, так что ожидания вполне оправдались! Спасибо Адгуру!