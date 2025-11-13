Путешествие к термальным источникам Кындыга и в ущелье Черниговка предлагает незабываемый отдых. Купание в минеральных бассейнах Кындыга способствует расслаблению и оздоровлению кожи. Затем маршрут ведет к живописному ущелью Черниговка, где туристы могут насладиться водопадами и густой растительностью. Это идеальная возможность отдохнуть от городской суеты и насладиться природными красотами Абхазии

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Термальный источник Кындыг (1 час):

Один из крупнейших оздоровительных комплексов Абхазии под открытым небом. Вода здесь выходит на поверхность с температурой около 100 градусов, но, проходя по специальным желобам, остывает до 45 градусов.

Четыре бассейна с минеральной водой разной температуры

Озеро с сероводородной грязью, которую используют в лечебных целях

Гидромассажный душ и бочка с ледяной водой для контрастных процедур

Ущелье Черниговка (1 час):

Водопады, ручьи и густая растительность

Оборудованные безопасные тропы

Традиционная абхазская апацха (ресторан) «Ассир», где можно попробовать местные блюда под шум воды

А ещё мы посетим бесплатную дегустацию мёда (а по желанию и сыра).

Организационные детали