Путешествие к термальным источникам Кындыга и в ущелье Черниговка предлагает незабываемый отдых. Купание в минеральных бассейнах Кындыга способствует расслаблению и оздоровлению кожи.
Затем маршрут ведет к живописному ущелью Черниговка, где туристы могут насладиться водопадами и густой растительностью. Это идеальная возможность отдохнуть от городской суеты и насладиться природными красотами Абхазии
Затем маршрут ведет к живописному ущелью Черниговка, где туристы могут насладиться водопадами и густой растительностью. Это идеальная возможность отдохнуть от городской суеты и насладиться природными красотами Абхазии
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Купание в термальных источниках
- 🌿 Прогулка по живописному ущелью
- 🍯 Дегустация местного мёда
- 🚐 Комфортное путешествие на Mercedes-Benz Sprinter
- 🍽️ Возможность попробовать абхазскую кухню
Что можно увидеть
- Термальный источник Кындыг
- Ущелье Черниговка
Описание экскурсии
Термальный источник Кындыг (1 час):
Один из крупнейших оздоровительных комплексов Абхазии под открытым небом. Вода здесь выходит на поверхность с температурой около 100 градусов, но, проходя по специальным желобам, остывает до 45 градусов.
- Четыре бассейна с минеральной водой разной температуры
- Озеро с сероводородной грязью, которую используют в лечебных целях
- Гидромассажный душ и бочка с ледяной водой для контрастных процедур
Ущелье Черниговка (1 час):
- Водопады, ручьи и густая растительность
- Оборудованные безопасные тропы
- Традиционная абхазская апацха (ресторан) «Ассир», где можно попробовать местные блюда под шум воды
А ещё мы посетим бесплатную дегустацию мёда (а по желанию и сыра).
Организационные детали
- Поездка проходит на Mercedes-Benz Sprinter
- Важно: ознакомьтесь с противопоказаниями к посещению термального источника
- Дополнительные расходы: термальные источники — 300 ₽ с чел., Черниговка — 300 ₽ с чел., обед по желанию
- В поездке вас сопроводит гид-водитель из нашей команды
в понедельник, четверг и субботу в 09:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В месте вашего проживания в Цандрипше, Гагре, Алахадзе, Пицунде
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 09:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Салима — Организатор в Гагре
Провела экскурсии для 914 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Салима. Наша компания работает с 2017 года. Все наши водители и гиды — с многолетним профессиональным стажем. Кроме того, все мы абхазы: никто так не покажет свою страну и не расскажет о ней, как любящие её коренные жители. С нами вы побываете в знаковых местах Республики, узнаете историю каждого города, откроете легенды, сказания и малоизвестные интересные факты.Задать вопрос
Входит в следующие категории Гагры
Похожие экскурсии из Гагры
Групповая
до 20 чел.
Сухум, Черниговка и термальные источники
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Абхазии. Прогулка по Сухуму, подвесные мосты Черниговки и целебные источники Кындыг ждут вас
Начало: Недалеко от места вашего проживания
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
13 ноя в 09:00
15 ноя в 09:00
2200 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Абхазское комбо: Сухум + Черниговка + Кындыг
Погрузитесь в историю Сухума, насладитесь природой Черниговки и расслабьтесь в термальных источниках Кындыг. Незабываемый день в Абхазии
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
К Рицинскому ущелью - из Гагры
Вас ждёт захватывающее путешествие в Рицинский национальный парк. Откройте для себя древние цивилизации и легенды, окружающие озеро Рица
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
13 000 ₽ за всё до 6 чел.