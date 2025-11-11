Вас ждёт незабываемое путешествие по Абхазии, где белоснежные скалы у моря, старинная Гагра и живописное озеро Рица создают неповторимую атмосферу. Погрузитесь в историю региона, узнайте о менталитете местных жителей и сделайте множество ярких фотографий. Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле, а маршрут можно корректировать по вашему желанию. Это идеальный способ провести день в гармонии с природой и историей

за 1–4 человек или 3000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Пляж Белые скалы. Одна из самых интересных локаций Абхазии. У кромки моря здесь разместились ярко-белые причудливые скалы. Если включить фантазию, в складках породы можно разглядеть образы подводных существ. Красочный сосновый бор на заднем фоне отлично дополняет пейзаж.

Живописная Гагра. Начнём прогулку со старой части города. Это одно из самых древних поселений в Абхазии. Оно появилось аж в 5 веке до нашей эры. Продолжим экскурсию в Новой Гагре, которая обрела свой современный облик в советское время. Посмотрим на типичную архитектуру того периода. По желанию заглянем на обед в кафе или ресторан.

Озеро Рица. Ещё одно популярное и завораживающее место нашего края. Полюбуетесь на зеркальную гладь, в которой отражаются изумрудные леса, и сделаете много ярких фото в этих живописных природных декорациях.

В поездке расскажем об истории Абхазии, абхазском языке, менталитете коренных жителей и местных легендах.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Поездка пройдёт на автомобиле BMW X5 или Toyota Alphard

В стоимость включены трансфер и сопровождение гида

По пути на озеро Рица можем посетить винный погреб и медовую пасеку. Подробности — в переписке

Дополнительные расходы (по желанию)

Входные билеты в Рицинский национальный парк — 700 ₽

Прыжок с тарзанки — 1000 ₽

Прогулка на катамаране — 1000 ₽

Обед — примерно 500 ₽

