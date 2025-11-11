Пляж Белые скалы. Одна из самых интересных локаций Абхазии. У кромки моря здесь разместились ярко-белые причудливые скалы. Если включить фантазию, в складках породы можно разглядеть образы подводных существ. Красочный сосновый бор на заднем фоне отлично дополняет пейзаж.
Живописная Гагра. Начнём прогулку со старой части города. Это одно из самых древних поселений в Абхазии. Оно появилось аж в 5 веке до нашей эры. Продолжим экскурсию в Новой Гагре, которая обрела свой современный облик в советское время. Посмотрим на типичную архитектуру того периода. По желанию заглянем на обед в кафе или ресторан.
Озеро Рица. Ещё одно популярное и завораживающее место нашего края. Полюбуетесь на зеркальную гладь, в которой отражаются изумрудные леса, и сделаете много ярких фото в этих живописных природных декорациях.
В поездке расскажем об истории Абхазии, абхазском языке, менталитете коренных жителей и местных легендах.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Поездка пройдёт на автомобиле BMW X5 или Toyota Alphard
В стоимость включены трансфер и сопровождение гида
По пути на озеро Рица можем посетить винный погреб и медовую пасеку. Подробности — в переписке
Дополнительные расходы (по желанию)
Входные билеты в Рицинский национальный парк — 700 ₽
Прыжок с тарзанки — 1000 ₽
Прогулка на катамаране — 1000 ₽
Обед — примерно 500 ₽
Пересечение границы
Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Пётр — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 215 туристов
Вас приветствует команда местных гидов. Мы родились и выросли в этой прекрасной стране Абхазии. Каждый в нашей команде — это опытный и профессиональный эксперт, который может организовать и провести туры на любой вкус и любой категории сложности. Мы отлично знаем самые интересные места Абхазии. С нами вы легко и увлечённо погрузитесь в историю и культуру края.