Живописная Абхазия: Белые скалы, Гагра, озеро Рица

Откройте для себя Абхазию с её белоснежными скалами, старинной Гагрой и живописным озером Рица. Уникальные истории и фотолокации ждут вас
Вас ждёт незабываемое путешествие по Абхазии, где белоснежные скалы у моря, старинная Гагра и живописное озеро Рица создают неповторимую атмосферу.

Погрузитесь в историю региона, узнайте о менталитете местных жителей и сделайте множество ярких фотографий.

Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле, а маршрут можно корректировать по вашему желанию. Это идеальный способ провести день в гармонии с природой и историей

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные природные пейзажи
  • 🏛 Исторические места Гагры
  • 📸 Уникальные фотолокации
  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 📚 Познавательные истории
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Пляж Белые скалы
  • Живописная Гагра
  • Озеро Рица

Описание экскурсии

Пляж Белые скалы. Одна из самых интересных локаций Абхазии. У кромки моря здесь разместились ярко-белые причудливые скалы. Если включить фантазию, в складках породы можно разглядеть образы подводных существ. Красочный сосновый бор на заднем фоне отлично дополняет пейзаж.

Живописная Гагра. Начнём прогулку со старой части города. Это одно из самых древних поселений в Абхазии. Оно появилось аж в 5 веке до нашей эры. Продолжим экскурсию в Новой Гагре, которая обрела свой современный облик в советское время. Посмотрим на типичную архитектуру того периода. По желанию заглянем на обед в кафе или ресторан.

Озеро Рица. Ещё одно популярное и завораживающее место нашего края. Полюбуетесь на зеркальную гладь, в которой отражаются изумрудные леса, и сделаете много ярких фото в этих живописных природных декорациях.

В поездке расскажем об истории Абхазии, абхазском языке, менталитете коренных жителей и местных легендах.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка пройдёт на автомобиле BMW X5 или Toyota Alphard
  • В стоимость включены трансфер и сопровождение гида
  • По пути на озеро Рица можем посетить винный погреб и медовую пасеку. Подробности — в переписке

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Входные билеты в Рицинский национальный парк — 700 ₽
  • Прыжок с тарзанки — 1000 ₽
  • Прогулка на катамаране — 1000 ₽
  • Обед — примерно 500 ₽

Пересечение границы

  • Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Гагре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 215 туристов
Вас приветствует команда местных гидов. Мы родились и выросли в этой прекрасной стране Абхазии. Каждый в нашей команде — это опытный и профессиональный эксперт, который может организовать и провести туры на любой вкус и любой категории сложности. Мы отлично знаем самые интересные места Абхазии. С нами вы легко и увлечённо погрузитесь в историю и культуру края.
Задать вопрос

Входит в следующие категории Гагры

