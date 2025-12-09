Индивидуальная
до 4 чел.
Самобытная Абхазия без шаблонов: экскурсия по Гагре и Пицунде
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: старинные крепости, монастыри, живописные ущелья и дегустации местных деликатесов ждут вас
Начало: В Гагре или на границе Псоу
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Кабриолетный тур из Гагры к озеру Рица: приключение в Абхазии
Путешествие на кабриолете по живописным местам Гагры и озера Рица. Уникальные пейзажи и исторические рассказы ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
14 100 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия к озеру Мзы и альпийским лугам - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии, где каждый шаг открывает новые красоты и загадки
Начало: В вашем отеле в Гагре
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
