Индивидуально по Абхазии: Гагра, Пицунда и Новый Афон под увлекательные истории
Искупаться в термальных источниках и водопаде, объехать Рицу и погулять по потаённым местам
Начало: Сочи, Адлер или Гагра, точное место по договорённо...
«Вы откроете для себя Новоафонский монастырь, пещеру, средневековую крепость и сосновые пляжи Пицунды»
23 фев в 08:00
24 фев в 08:00
70 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
В Абхазию на выходные: индивидуальный автовыезд
Посетить 4 курортных города, полюбоваться бирюзовым озером Рица и погулять у моря
Начало: КПП Псоу, 9:00. Возможен выезд из Адлера, Сочи и К...
«Прогуляемся по курортным городам: Гагре, Пицунде, Сухуму и Новому Афону»
22 фев в 09:00
23 фев в 09:00
23 400 ₽
25 999 ₽ за всё до 4 чел.
Абхазские выходные в комфортном отеле: 5 городов и природа
Послушать фольклорный ансамбль, полюбоваться озером Рица и пройтись по Ботаническому саду
Начало: Привокзальная площадь у ж/д вокзала Адлера, 11:15 ...
«Вы увидите главные достопримечательности Гагры, Пицунды, Сухума, Нового Афона и Лыхны, осмотрите природные жемчужины региона, в число которых входит знаменитое изумрудное озеро Рица»
7 мар в 10:15
25 900 ₽ за человека
