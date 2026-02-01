Мои заказы

Туры из Гагры в Пицунду

Найдено 3 тура в категории «Пицунда» в Гагре, цены от 23 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Индивидуально по Абхазии: Гагра, Пицунда и Новый Афон под увлекательные истории
На машине
3 дня
1 отзыв
Индивидуально по Абхазии: Гагра, Пицунда и Новый Афон под увлекательные истории
Искупаться в термальных источниках и водопаде, объехать Рицу и погулять по потаённым местам
Начало: Сочи, Адлер или Гагра, точное место по договорённо...
«Вы откроете для себя Новоафонский монастырь, пещеру, средневековую крепость и сосновые пляжи Пицунды»
23 фев в 08:00
24 фев в 08:00
70 000 ₽ за всё до 6 чел.
В Абхазию на выходные: индивидуальный автовыезд
На машине
2 дня
-
10%
1 отзыв
В Абхазию на выходные: индивидуальный автовыезд
Посетить 4 курортных города, полюбоваться бирюзовым озером Рица и погулять у моря
Начало: КПП Псоу, 9:00. Возможен выезд из Адлера, Сочи и К...
«Прогуляемся по курортным городам: Гагре, Пицунде, Сухуму и Новому Афону»
22 фев в 09:00
23 фев в 09:00
23 400 ₽25 999 ₽ за всё до 4 чел.
Абхазские выходные в комфортном отеле: 5 городов и природа
На автобусе
3 дня
Абхазские выходные в комфортном отеле: 5 городов и природа
Послушать фольклорный ансамбль, полюбоваться озером Рица и пройтись по Ботаническому саду
Начало: Привокзальная площадь у ж/д вокзала Адлера, 11:15 ...
«Вы увидите главные достопримечательности Гагры, Пицунды, Сухума, Нового Афона и Лыхны, осмотрите природные жемчужины региона, в число которых входит знаменитое изумрудное озеро Рица»
7 мар в 10:15
25 900 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Пицунда»

Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Озеро Рица;
  2. Новый Афон;
  3. Юпшарский каньон;
  4. Ресторан «Гагрипш»;
  5. На море;
  6. Новоафонский монастырь;
  7. Голубое озеро;
  8. Новоафонская пещера;
  9. Водопады Девичьи и Мужские слезы;
  10. Храм Симона Кананита.
