Тур-знакомство с Абхазией: Новый Афон, Сухум и термальные источники
Выпить чашечку сухумского кофе, пройти по Новоафонской пещере и отдохнуть на берегу Рицы
Начало: КПП Псоу со стороны Абхазии, 11:00
«Увидим достопримечательности Гагры и Сухума, продегустируем вино, пофтографируемся на старинной заброшенной ж/д станции и расслабимся в Кындыгских термальных источниках»
23 янв в 11:00
6 фев в 11:00
99 229 ₽
110 254 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуально по Абхазии: Гагра, Пицунда и Новый Афон под увлекательные истории
Искупаться в термальных источниках и водопаде, объехать Рицу и погулять по потаённым местам
Начало: Сочи, Адлер или Гагра, точное место по договорённо...
«Прогуляемся по заброшенному городу-призраку, освежимся под 100-метровым водопадом и отдохнём в природных термальных источниках»
16 янв в 08:00
17 янв в 08:00
70 000 ₽ за всё до 6 чел.
Гагра, Новый Афон, Рица и город-призрак Акармара: персональный мини-тур по Абхазии
Полюбоваться красотами нацпарка, посетить Новоафонскую пещеру и искупаться в термальных источниках
Начало: КПП «Псоу», время - по договорённости
«Отдохнёте в термальных источниках и в живописном ущелье Черниговка»
Завтра в 08:00
15 янв в 08:00
52 200 ₽
58 000 ₽ за всё до 4 чел.
