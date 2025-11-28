Увидеть, попробовать и влюбиться: выходные в Абхазии с экскурсиями и дегустацией
Побывать в Гагре и на озере Рица, исследовать Новоафонскую пещеру и отведать сыра, вина и мяса
Начало: Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Адлера...
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
18 000 ₽ за человека
-
10%
Индивидуально по Абхазии: Гагра, Пицунда и Новый Афон под увлекательные истории
Искупаться в термальных источниках и водопаде, объехать Рицу и погулять по потаённым местам
Начало: Сочи, Адлер или Гагра, точное место по договорённо...
28 ноя в 05:00
5 дек в 05:00
63 000 ₽
70 000 ₽ за всё до 6 чел.
Выходные между морем и горами: мини-тур по Абхазии
Побывать в городе-призраке, полюбоваться озером Рица и подняться к живописным водопадам
Начало: КПП Псоу, 10:00-11:00
Сегодня в 10:00
28 ноя в 10:00
29 300 ₽ за человека
По главным местам Абхазии в мини-группе
Погулять по Сухуму, Гагре и Новому Афону, искупаться в термальном комплексе и пообедать у Рицы
Начало: КПП Псоу (с абхазской стороны), 9:00
5 дек в 08:00
19 дек в 08:00
25 000 ₽ за человека
Удивительная природа и следы древности: мини-тур в Абхазию камерной компанией
Осмотреть живописные водопады, увидеть озеро Рица и прогулять по пещере в Новом Афоне
Начало: КПП Псоу, 9:00
12 дек в 08:00
26 дек в 08:00
25 000 ₽ за человека
Гагра, Новый Афон, Рица и город-призрак Акармара: персональный мини-тур по Абхазии
Полюбоваться красотами нацпарка, посетить Новоафонскую пещеру и искупаться в термальных источниках
Начало: КПП «Псоу», время - по договорённости
Завтра в 08:00
23 ноя в 08:00
58 000 ₽ за всё до 4 чел.
Природа и архитектура Абхазии: самые впечатляющие локации в одном мини-путешествии
Полюбоваться Рицой и водопадами, заглянуть в город-призрак и познакомиться с Гагрой и Сухумом
Начало: КПП «Псоу», 9:00
28 ноя в 09:00
12 дек в 09:00
28 000 ₽ за человека
