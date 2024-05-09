Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
Авторский тур в Гагре

Побывать на мандариновой плантации, увидеть Лебединое озеро и попробовать национальную кухню

Отправляемся в путешествие с ароматом мандаринов и сладостью мёда, вкусом национальной абхазской кухни и пьянящим настроением домашнего вина.

Программа ждёт насыщенная: посетим пасеку и полюбуемся озером Рица, спустимся в Новоафонскую пещеру и сфотографируемся у знаменитой Гагрской колоннады, узнаем, какая на вкус мамалыга и что такое асызбал. Ещё расслабимся в термальных источниках и вдоволь надышимся морским воздухом.
Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
Ближайшие даты:
9
мая
15
мая
31
мая
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июн
10
июн
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет23 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми.

Проживание. Будем жить в отеле «Регина», стоимость тура указана за 1 человека при размещении в 2-местном стандарте. Дополнительное место в номере для взрослого — 30 000 рублей, для ребёнка до 11 лет — 20 000 рублей.

Стоимость тура при 1-местном размещении — 38 000 рублей.

Питание. В программу включено 2-разовое питание (завтраки и ужины), а также национальный обед во 2-й день.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и экскурсия по Гагре

Встретим вас в аэропорту или на ж. -д вокзале Адлера и отправимся в Абхазию. Начнём обзорную экскурсию по Гагре: посетим знаменитую колоннаду, рассмотрим ресторан «Гагрипш» и побываем на обзорной площадке на горе Мамдзышха для ваших лучших кадров.

После заселения в отель и ужина у вас будет свободное время.

Встреча и экскурсия по ГагреВстреча и экскурсия по ГагреВстреча и экскурсия по ГагреВстреча и экскурсия по ГагреВстреча и экскурсия по ГагреВстреча и экскурсия по ГагреВстреча и экскурсия по ГагреВстреча и экскурсия по ГагреВстреча и экскурсия по Гагре
2 день

Новоафонская пещера, монастырь и дегустация национальных блюд

На автобусе отправимся изучать Новый Афон. Посетим пещеру и Новоафонский монастырь, пройдём по тропе грешников и выйдем к Лебединому озеру — системе прудов, созданной монахами.

Побываем в Приморском парке и полюбуемся храмом Симона Кананита.

На обед заглянем в кафе «Апацха». Еда здесь готовится на открытом очаге. Вас ждёт дегустация блюд национальной кухни: попробуем копчёное мясо, хачапури, мамалыгу, асызбал, обязательно выпьем домашнее вино или чачу.

По возвращении в отель — ужин. В новогодний заезд, по желанию и за доплату, вас ждёт банкет с праздничной шоу-программой.

Новоафонская пещера, монастырь и дегустация национальных блюдНовоафонская пещера, монастырь и дегустация национальных блюдНовоафонская пещера, монастырь и дегустация национальных блюдНовоафонская пещера, монастырь и дегустация национальных блюдНовоафонская пещера, монастырь и дегустация национальных блюд
3 день

Мандариновые плантации, озеро Рица, Юпшарский каньон и Голубое озеро

Начнём день вкусно — с мандариновой плантации. Ароматные фрукты вы сможете сорвать прямо с дерева. Затем на автобусе поедем в Рицинский национальный парк, чтобы увидеть озеро Рица, расположенное на высоте 1000 метров. По дороге побываем в Бзыбском ущелье, полюбуемся водопадами Мужские и Женские слёзы, увидим реки Гега и Юпшара. А ещё узнаем, почему Юпшарский каньон прозвали «Каменным мешком», и сделаем эффектные кадры со смотровой площадки «Прощай, Родина».

Увидим Голубое озеро, прогуляемся по набережной озера Рица, при желании вы сможете прокатиться на катамаране, а на обратном пути посетим пасеку, где вы сможете попробовать натуральный мёд и увидеть, как его получают, а ещё продегустировать сыр.

К вечеру вернёмся в отель и поужинаем.

Обратите внимание: заезд на мандариновые плантации в турах с 1 ноября по февраль. С 20 февраля по 10 марта — поедем любоваться мимозой.

Мандариновые плантации, озеро Рица, Юпшарский каньон и Голубое озероМандариновые плантации, озеро Рица, Юпшарский каньон и Голубое озероМандариновые плантации, озеро Рица, Юпшарский каньон и Голубое озероМандариновые плантации, озеро Рица, Юпшарский каньон и Голубое озеро
4 день

Экскурсия по Сухуму, парк водопадов в Черниговке и термальные источники Кындыг

Продолжаем исследовать Абхазию, на очереди Сухум. Мы посетим Театральную площадь, прогуляемся Сухумской набережной и увидим кофейню “Брехаловка” из произведений Фазиля Искандера.

Дальше поедем в парк водопадов в Черниговке, после чего расслабимся в термальных источниках Кындыг.

Вечером вернёмся в отель, поужинаем, а затем у вас будет свободное время.

Экскурсия по Сухуму, парк водопадов в Черниговке и термальные источники КындыгЭкскурсия по Сухуму, парк водопадов в Черниговке и термальные источники КындыгЭкскурсия по Сухуму, парк водопадов в Черниговке и термальные источники КындыгЭкскурсия по Сухуму, парк водопадов в Черниговке и термальные источники Кындыг
5 день

Отъезд

С 07:00 до 12:00 — групповой трансфер на ж. д. вокзал или в аэропорт. В случае, если вам нужен более ранний трансфер, необходимо забронировать его заранее.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2-разовое питание (завтрак и ужин)
  • Дегустация национальных блюд во 2-й день
  • Дегустация мёда и сыра
  • Экскурсии на комфортабельном автобусе или минивэн
  • Обратите внимание: стоимость тура с июня по август - 39 600 руб
Что не входит в цену
  • Билеты до Адлера и обратно
  • Новогодний банкет с развлекательной шоу-программой (по желанию) - 5000 руб. /чел, дети до 5 лет - бесплатно
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Трансфер от ж. - д. вокзала или аэропорта Адлера: Индивидуальный до 7 человек (миниэн) - 4500 руб., из аэропорта или ж. - д. вокзала Адлера до 4 человек - 4000 руб., от ж. - д. вокзала города Гагра до 7 человек - 1300 руб., до 4 человек - 1000 руб
  • Возможна встреча на границе со стороны Абхазии за 2000 руб. на минивэне до 7 человек и за 1500 руб. до 4 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Адлера, до 12:00
Завершение: Аэропорт или ж. - д. вокзал Адлера, 07:00-12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Гагры

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОзеро РицаПопулярные местаПрирода и пейзажиНовый АфонВыездныеВсе туры5-дневные турыКолоннадаГастрономические

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