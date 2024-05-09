Побывать на мандариновой плантации, увидеть Лебединое озеро и попробовать национальную кухню
Программа ждёт насыщенная: посетим пасеку и полюбуемся озером Рица, спустимся в Новоафонскую пещеру и сфотографируемся у знаменитой Гагрской колоннады, узнаем, какая на вкус мамалыга и что такое асызбал. Ещё расслабимся в термальных источниках и вдоволь надышимся морским воздухом.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|23 100 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми.
Проживание. Будем жить в отеле «Регина», стоимость тура указана за 1 человека при размещении в 2-местном стандарте. Дополнительное место в номере для взрослого — 30 000 рублей, для ребёнка до 11 лет — 20 000 рублей.
Стоимость тура при 1-местном размещении — 38 000 рублей.
Питание. В программу включено 2-разовое питание (завтраки и ужины), а также национальный обед во 2-й день.
Программа тура по дням
Встреча и экскурсия по Гагре
Встретим вас в аэропорту или на ж. -д вокзале Адлера и отправимся в Абхазию. Начнём обзорную экскурсию по Гагре: посетим знаменитую колоннаду, рассмотрим ресторан «Гагрипш» и побываем на обзорной площадке на горе Мамдзышха для ваших лучших кадров.
После заселения в отель и ужина у вас будет свободное время.
Новоафонская пещера, монастырь и дегустация национальных блюд
На автобусе отправимся изучать Новый Афон. Посетим пещеру и Новоафонский монастырь, пройдём по тропе грешников и выйдем к Лебединому озеру — системе прудов, созданной монахами.
Побываем в Приморском парке и полюбуемся храмом Симона Кананита.
На обед заглянем в кафе «Апацха». Еда здесь готовится на открытом очаге. Вас ждёт дегустация блюд национальной кухни: попробуем копчёное мясо, хачапури, мамалыгу, асызбал, обязательно выпьем домашнее вино или чачу.
По возвращении в отель — ужин. В новогодний заезд, по желанию и за доплату, вас ждёт банкет с праздничной шоу-программой.
Мандариновые плантации, озеро Рица, Юпшарский каньон и Голубое озеро
Начнём день вкусно — с мандариновой плантации. Ароматные фрукты вы сможете сорвать прямо с дерева. Затем на автобусе поедем в Рицинский национальный парк, чтобы увидеть озеро Рица, расположенное на высоте 1000 метров. По дороге побываем в Бзыбском ущелье, полюбуемся водопадами Мужские и Женские слёзы, увидим реки Гега и Юпшара. А ещё узнаем, почему Юпшарский каньон прозвали «Каменным мешком», и сделаем эффектные кадры со смотровой площадки «Прощай, Родина».
Увидим Голубое озеро, прогуляемся по набережной озера Рица, при желании вы сможете прокатиться на катамаране, а на обратном пути посетим пасеку, где вы сможете попробовать натуральный мёд и увидеть, как его получают, а ещё продегустировать сыр.
К вечеру вернёмся в отель и поужинаем.
Обратите внимание: заезд на мандариновые плантации в турах с 1 ноября по февраль. С 20 февраля по 10 марта — поедем любоваться мимозой.
Экскурсия по Сухуму, парк водопадов в Черниговке и термальные источники Кындыг
Продолжаем исследовать Абхазию, на очереди Сухум. Мы посетим Театральную площадь, прогуляемся Сухумской набережной и увидим кофейню “Брехаловка” из произведений Фазиля Искандера.
Дальше поедем в парк водопадов в Черниговке, после чего расслабимся в термальных источниках Кындыг.
Вечером вернёмся в отель, поужинаем, а затем у вас будет свободное время.
Отъезд
С 07:00 до 12:00 — групповой трансфер на ж. д. вокзал или в аэропорт. В случае, если вам нужен более ранний трансфер, необходимо забронировать его заранее.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2-разовое питание (завтрак и ужин)
- Дегустация национальных блюд во 2-й день
- Дегустация мёда и сыра
- Экскурсии на комфортабельном автобусе или минивэн
- Обратите внимание: стоимость тура с июня по август - 39 600 руб
Что не входит в цену
- Билеты до Адлера и обратно
- Новогодний банкет с развлекательной шоу-программой (по желанию) - 5000 руб. /чел, дети до 5 лет - бесплатно
- Доплата за 1-местное размещение
- Трансфер от ж. - д. вокзала или аэропорта Адлера: Индивидуальный до 7 человек (миниэн) - 4500 руб., из аэропорта или ж. - д. вокзала Адлера до 4 человек - 4000 руб., от ж. - д. вокзала города Гагра до 7 человек - 1300 руб., до 4 человек - 1000 руб
- Возможна встреча на границе со стороны Абхазии за 2000 руб. на минивэне до 7 человек и за 1500 руб. до 4 человек