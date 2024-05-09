Начнём день вкусно — с мандариновой плантации. Ароматные фрукты вы сможете сорвать прямо с дерева. Затем на автобусе поедем в Рицинский национальный парк, чтобы увидеть озеро Рица, расположенное на высоте 1000 метров. По дороге побываем в Бзыбском ущелье, полюбуемся водопадами Мужские и Женские слёзы, увидим реки Гега и Юпшара. А ещё узнаем, почему Юпшарский каньон прозвали «Каменным мешком», и сделаем эффектные кадры со смотровой площадки «Прощай, Родина».

Увидим Голубое озеро, прогуляемся по набережной озера Рица, при желании вы сможете прокатиться на катамаране, а на обратном пути посетим пасеку, где вы сможете попробовать натуральный мёд и увидеть, как его получают, а ещё продегустировать сыр.

К вечеру вернёмся в отель и поужинаем.

Обратите внимание: заезд на мандариновые плантации в турах с 1 ноября по февраль. С 20 февраля по 10 марта — поедем любоваться мимозой.